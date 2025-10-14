IBIT BlackRock Memimpin Arus Masuk ETF Bitcoin Dengan $2,63B dalam Minggu Rekor

TLDR

ETF Bitcoin BlackRock, IBIT, mencatat arus masuk bersih sebesar $2,63 miliar antara 6 Oktober dan 10 Oktober.

IBIT menyumbang bagian terbesar dari total arus masuk ETF Bitcoin sebesar $2,71 miliar untuk minggu tersebut.

Arus masuk bersih historis ETF ini sekarang mencapai total $65,26 miliar, menegaskan dominasinya di pasar ETF Bitcoin.

Aset bersih IBIT telah mencapai $93,98 miliar, mengendalikan sekitar 4,13% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin.

Meskipun ada penurunan harga kecil, IBIT mempertahankan volume perdagangan yang kuat, dengan $7,02 miliar diperdagangkan melalui 105 juta saham.

ETF Bitcoin BlackRock, IBIT, telah muncul sebagai pemain dominan di ruang investasi kripto. ETF ini mencatat arus masuk bersih yang signifikan sebesar $2,63 miliar antara 6 Oktober dan 10 Oktober. Ini menandai arus masuk mingguan tertinggi untuk ETF spot Bitcoin. Kinerja kuat IBIT terus menarik investor institusional yang mencari eksposur ke Bitcoin.

Arus Masuk Besar Menandakan Kepercayaan Investor

IBIT BlackRock mengungguli semua ETF spot Bitcoin lainnya, mewakili mayoritas dari arus masuk sebesar $2,71 miliar. ETF ini sekarang memegang $65,26 miliar dalam arus masuk bersih historis. Ini adalah pilihan utama bagi institusi yang ingin mendapatkan eksposur ke Bitcoin dalam lingkungan yang diregulasi. Meskipun ada diskon kecil 0,09% terhadap nilai aset bersihnya dan penurunan harga 3,7%, IBIT melihat permintaan yang kuat.

Permintaan yang berkelanjutan ini menyoroti kepercayaan yang berkembang pada ETF Bitcoin BlackRock. Dengan aset bersih sebesar $93,98 miliar, IBIT mengendalikan sekitar 4,13% dari kapitalisasi pasar Bitcoin. Kemampuan ETF untuk bertahan menghadapi volatilitas memposisikannya sebagai pilihan jangka panjang bagi investor institusional.

ETF Bitcoin Lainnya Mengalami Arus Keluar

Sementara IBIT melonjak, ETF Bitcoin lainnya menghadapi arus keluar. FBTC milik Fidelity mengalami arus keluar sebesar $10,18 juta, sementara GBTC milik Grayscale mengalami penarikan yang lebih besar sebesar $19,21 juta. Ini menandai kelanjutan dari perjuangan Grayscale setelah konversinya dari trust menjadi ETF. Pemain yang lebih kecil, seperti Ark 21Shares dan dana BTC Grayscale, melaporkan arus keluar moderat sebesar $5-6 juta masing-masing.

Arus masuk bersih keseluruhan di semua ETF Bitcoin mencapai $62,77 miliar per 10 Oktober. Meskipun ada sedikit arus keluar sebesar $4,5 juta pada hari itu, pasar ETF Bitcoin tetap kuat. Total aset di ETF Bitcoin mencapai hampir $159 miliar, yang mewakili 7% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin.

IBIT Memimpin Pergeseran Institusional ke ETF Bitcoin

IBIT BlackRock memimpin pergerakan saat perusahaan keuangan tradisional semakin beralih ke ETF Bitcoin. Dengan biaya manajemen rendah 0,25%, IBIT menawarkan likuiditas yang dalam dan eksposur ke Bitcoin. Ini telah menjadi ETF pilihan bagi institusi keuangan tradisional yang memasuki pasar cryptocurrency.

FBTC milik Fidelity, meskipun memegang aset senilai $24,19 miliar, tetap jauh di belakang IBIT dalam skala. Namun, persaingan untuk dominasi ETF Bitcoin mencerminkan tren yang lebih luas dari adopsi institusional cryptocurrency yang berkembang. Seiring modal terus mengalir ke ETF Bitcoin, narasi institusional seputar Bitcoin menguat. Persaingan antara perusahaan seperti BlackRock, Fidelity, dan Grayscale kemungkinan akan semakin intensif dalam beberapa bulan mendatang.

