TLDR Blackstone (BX) menjual aset logistik UK senilai $1,3 miliar kepada Tritax Big Box, mengambil saham 9% di REIT tersebut. Kesepakatan ini memperkuat jaringan logistik Tritax di wilayah South East dan Midlands UK. Saham BX ditutup pada $153,77, turun 4,28% pada 10 Okt, sebelum naik 1,59% pra-pasar menjadi $156,20. Blackstone juga sedang mengeksplorasi [...] Artikel Blackstone Inc. ($BX) Stock: Perusahaan Menjual Aset Logistik UK Senilai $1,3 Miliar kepada Tritax dan Mempertimbangkan Tawaran untuk Big Yellow pertama kali muncul di CoinCentral.

Blackstone Inc. ($BX) Saham: Perusahaan Menjual Aset Logistik Inggris Senilai $1,3 Miliar kepada Tritax dan Mempertimbangkan Tawaran untuk Big Yellow

Oleh: Coincentral
2025/10/13 21:48
TLDR

  • Blackstone (BX) menjual aset logistik UK senilai $1,3 miliar kepada Tritax Big Box, mengambil 9% saham di REIT tersebut.
  • Kesepakatan ini memperkuat jaringan logistik Tritax di wilayah South East dan Midlands Inggris.
  • Saham BX ditutup pada $153,77, turun 4,28% pada 10 Oktober, sebelum naik 1,59% pra-pasar menjadi $156,20.
  • Blackstone juga menjajaki potensi penawaran tunai untuk perusahaan penyimpanan mandiri Big Yellow Group.
  • Langkah ini merupakan bagian dari rencana Blackstone untuk berinvestasi £100 miliar di UK selama dekade mendatang.

Blackstone Inc. (NYSE: BX) ditutup pada $153,77 pada 10 Oktober 2025, turun 4,28%, tetapi naik 1,59% pra-pasar menjadi $156,20 setelah mengumumkan transaksi aset besar di sektor logistik UK.

Blackstone Inc. (BX)

Perusahaan ekuitas swasta ini terus melakukan penyesuaian portofolio strategis, menekankan investasi jangka panjang di Eropa.

Detail Kesepakatan Tritax Big Box

Blackstone akan menjual aset logistik UK senilai £1,04 miliar ($1,39 miliar) kepada Tritax Big Box (LSE: BBOX). Sebagai imbalannya, Blackstone akan menerima £632 juta dalam bentuk tunai dan 9% kepemilikan saham di Tritax, menjadikannya pemegang saham terbesar kedua perusahaan, di belakang Phoenix Life Limited.

Kesepakatan ini mencakup sekitar 41 aset logistik dari portofolio Inggris Blackstone dan mencerminkan premium valuasi sekitar 32,6% di atas level pasar terkini. Saham Tritax naik 3% setelah pengumuman, menggarisbawahi kepercayaan investor dalam transaksi tersebut.

Mengutip data dari LSEG, akuisisi ini akan memungkinkan Tritax memperluas jejak logistik perkotaan dan kotak kecilnya, terutama di South East dan Midlands, selaras dengan permintaan yang meningkat untuk pengiriman lebih cepat dan infrastruktur e-commerce.

Ekspansi Strategis di Seluruh UK dan Eropa

Aktivitas kesepakatan Blackstone pada 2025 mencerminkan pengaruhnya yang meningkat di pasar logistik dan properti Eropa. Perusahaan ini baru-baru ini memenangkan perang penawaran melawan Tritax pada Juli untuk mengakuisisi Warehouse REIT seharga hampir £500 juta, mengukuhkan kepemimpinannya di bidang logistik.

Blackstone juga berjanji untuk berinvestasi £100 miliar di UK selama dekade mendatang, menyoroti kepercayaannya pada wilayah tersebut meskipun ada volatilitas pasar baru-baru ini. Fokus strategisnya pada investasi gudang dan logistik berasal dari sektor e-commerce yang berkembang pesat, yang telah mendorong peningkatan permintaan untuk fasilitas penyimpanan dan distribusi.

Pertimbangan Penawaran Big Yellow Group

Bersamaan dengan transaksi Tritax, Blackstone mengkonfirmasi bahwa mereka sedang mengevaluasi potensi penawaran tunai untuk Big Yellow Group, perusahaan penyimpanan mandiri yang terdaftar di London dengan kapitalisasi pasar sekitar £1,9 miliar.

Setelah pengumuman ini, saham Big Yellow melonjak 22% karena perusahaan mengakui pertemuan dengan beberapa pihak mengenai potensi opsi strategis. Namun, belum ada penawaran formal yang dibuat.

Konsolidasi Sektor Real Estate UK

Pasar real estate investment trust (REIT) UK telah mengalami konsolidasi signifikan selama dua tahun terakhir, didorong oleh biaya pinjaman yang meningkat dan perubahan sentimen investor. Perusahaan-perusahaan melakukan merger atau mengakuisisi aset untuk meningkatkan skala dan stabilitas keuangan di tengah kondisi yang menantang.

Kesepakatan terbaru termasuk merger antara Assura, investor properti kesehatan dan pemilik properti NHS, dan Primary Health Properties, yang mengikuti berbulan-bulan negosiasi yang melibatkan minat ekuitas swasta dari KKR.

Prospek

Serangkaian kesepakatan Blackstone menegaskan komitmen jangka panjangnya terhadap investasi properti UK, dengan transaksi Tritax memperkuat perannya sebagai pemain kunci di sektor logistik dan penyimpanan.

Saat perusahaan terus mendiversifikasi kepemilikan Eropanya dan menjajaki akuisisi baru seperti Big Yellow, strategi tersebut mencerminkan kepercayaan pada real estate industri sebagai mesin pertumbuhan, bahkan di tengah ketidakpastian pasar yang lebih luas.

 

Artikel Blackstone Inc. ($BX) Stock: Perusahaan Menjual Aset Logistik UK Senilai $1,3 Miliar kepada Tritax dan Mempertimbangkan Penawaran untuk Big Yellow pertama kali muncul di CoinCentral.

