Blazpay Bergabung dengan PumpMonad untuk Merevolusi Interoperabilitas melalui Staking Berbasis AI

Blazpay, platform DeFi inklusif berbasis AI, telah mengumumkan kemitraan eksklusifnya dengan PumpMonad, protokol staking likuid. Kemitraan ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang interoperabilitas dengan penyediaan solusi staking dan likuiditas berbasis AI. Seperti yang diungkapkan dalam pengumuman resmi X Blazpay, pengembangan ini akan menggabungkan staking, eksekusi berbasis AI, dan likuiditas menjadi pengalaman yang mulus dan terpadu. Oleh karena itu, upaya bersama ini bertujuan menggunakan forum staking likuiditas PumpMonad untuk meningkatkan efisiensi multi-chain.

Aliansi Blazpay dan PumpMonad Memajukan Staking DeFi dan Likuiditas yang Dipimpin oleh AI

Kemitraan antara Blazpay dan PumpMonad berfokus pada peningkatan interoperabilitas dengan penyediaan solusi berbasis AI untuk staking serta likuiditas. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat secara substansial meningkatkan aliran likuiditas, manajemen aset otomatis, dan aksesibilitas staking dalam sektor DeFi. Dalam hal ini, integrasi tersebut memungkinkan konsumen untuk dengan mulus melakukan staking aset kripto sambil mempertahankan likuiditas lintas-rantai.

Selain itu, integrasi eksekusi berbasis AI membawa penyempurnaan lebih lanjut pada prosedur ini dengan menjamin keputusan berbasis data dan cerdas. Ini memajukan optimalisasi reward staking dan penempatan likuiditas. Selain itu, langkah ini menyoroti tren DeFi yang lebih luas dalam memprioritaskan otomatisasi dan interoperabilitas untuk memperkuat pengalaman konsumen. Dengan kombinasi teknologi transfer multi-chain dan perangkat staking asli PumpMonad, kemitraan ini menawarkan gerbang untuk transaksi likuiditas yang efektif dan penciptaan reward.

Mendefinisikan Ulang Evolusi DeFi dengan Solusi Staking, Otomatisasi, dan Likuiditas Generasi Berikutnya

Menurut Blazpay, kemitraan strategis dengan PumpMonad memanfaatkan infrastruktur latensi rendah, memungkinkan transfer dan prosedur staking berjalan dengan eksekusi cepat. Pengembangan ini menggarisbawahi langkah penting menuju penggabungan fungsionalitas staking dan likuiditas di bawah satu kerangka kerja terpadu dan interoperabel. Pada akhirnya, dengan kolaborasi ini, keduanya memimpin gelombang berikutnya dari evolusi DeFi yang lebih luas di persimpangan otomatisasi cerdas, staking, dan likuiditas.