Pertumbuhan BlockDAG Sebesar $425M Mendominasi Fokus Pasar sementara Filecoin Berjuang dan Cardano Menguat Melalui Dukungan Institusional

Pasar kripto menutup tahun 2025 dengan catatan yang penuh peristiwa, dengan kekhawatiran penurunan harga Filecoin (FIL) bertentangan dengan optimisme pola harga Cardano (ADA) dan kemajuan BlockDAG yang tak terhentikan menuju Genesis Day. Investor mengawasi perkembangan ini dengan cermat saat pasar menentukan Pilihan Kripto Teratas sebelum akhir tahun.

Penurunan Filecoin baru-baru ini menyoroti kelemahan jangka pendek karena sentimen bearish menguat, sementara Cardano mendapatkan dukungan institusional yang dapat menjadi jangkar pemulihan jangka panjang. Sebaliknya, BlockDAG terus mendominasi berita utama dengan mengumpulkan $425 juta dalam presale-nya, mencapai status Batch 30 pada $0,0015, dan memberi energi pada komunitas melalui Dashboard V4 yang transparan dan sistem referral yang menguntungkan.

Setiap proyek mencerminkan sudut pandang berbeda dari cerita kripto: Filecoin berjuang melawan koreksi, Cardano membangun kekuatan infrastruktur, dan BlockDAG maju sebagai pendatang baru yang berani mendefinisikan ulang seperti apa kemajuan di antara Pilihan Kripto Teratas kuartal ini.

Filecoin Menghadapi Tekanan saat Dukungan Melemah

Penurunan harga Filecoin (FIL) terus membebani sentimen pasar, dengan token diperdagangkan sekitar $2,28 setelah jatuh 4% dalam satu sesi. Pergerakan ini mendorong FIL di bawah rata-rata pergerakan kunci, MA-20 ($2,29), MA-50 ($2,36), dan MA-200 ($2,54), mengkonfirmasi tren penurunan yang kuat. Tekanan penjualan yang persisten dan indikator momentum yang memudar membuat pedagang berhati-hati, karena likuidasi institusional memperkuat penurunan.

Analis mencatat bahwa setup teknis FIL menunjukkan resistensi di dekat $2,37 dan dukungan yang melemah pada $2,26. Penurunan harga Filecoin (FIL) sebagian besar disebabkan oleh kelemahan pasar secara luas dan arus keluar jangka pendek daripada masalah struktural jaringan. Meskipun nada bearish, pakar seperti Viktoras Karapetjanc mempertahankan pandangan jangka menengah yang konstruktif, mengutip fundamental Q2 yang kuat dan peningkatan pemanfaatan jaringan.

Jika selera risiko kembali, Filecoin dapat stabil dan bergabung kembali dengan Pilihan Kripto Teratas, didukung oleh pengembangan berkelanjutannya dalam penyimpanan terdesentralisasi dan infrastruktur data.

Cardano Mendapatkan Momentum Melalui Kepercayaan Institusional

Sementara penurunan harga Filecoin (FIL) menarik perhatian karena dampak jangka pendeknya, pola harga Cardano (ADA) menceritakan kisah yang berbeda, yaitu konsolidasi dan potensi masa depan. ADA baru-baru ini turun hampir 6%, diperdagangkan di bawah $0,82, karena data on-chain bearish menyoroti penjualan agresif. Namun, sinyal jangka panjang menunjukkan pemulihan, terutama setelah berita bahwa Hashdex akan menambahkan ADA ke ETF Nasdaq Crypto Index U.S., menyuntikkan kredibilitas dan likuiditas institusional.

Pola harga Cardano (ADA) mencerminkan setup tahun 2020, ketika ADA naik dari $0,05 menjadi lebih dari $3,10 selama siklus bull terakhir. Roadmap Cardano Foundation 2025, yang mencakup inisiatif aset dunia nyata senilai $10 juta, dana likuiditas DeFi, dan peningkatan anggaran pemasaran sebesar 12%, telah memperkuat sentimen pasar

Analis memprediksi bahwa jika ADA dapat merebut kembali $1,00, itu bisa mengincar target di $2,77, $3,29, dan $3,74, memposisikan Cardano di antara Pilihan Kripto Teratas, bersiap untuk rebound setelah pasar yang lebih luas stabil.

BlockDAG Melaju Menuju Genesis Day dengan Momentum $425 Juta

Baik penurunan harga Filecoin (FIL) dan pola harga Cardano (ADA) menyoroti suasana pasar yang beragam, tetapi BlockDAG terus melonjak dengan energi yang tak terhentikan. Setelah mengumpulkan $425 juta, proyek ini sekarang maju melalui Batch 31 pada $0,0015, menarik fokus menuju Genesis Day pada 26 November, momen penting yang menandai transisinya dari presale ke aktivasi mainnet.

Dashboard V4 yang ditingkatkan telah menjadi pusat ekosistem, menawarkan grafik real-time, papan peringkat langsung, transaksi simulasi, dan pelacakan pembelian yang transparan. Pengalaman seperti bursa ini memungkinkan investor untuk memantau transaksi, bonus, dan referral dengan mulus, memberikan tingkat kejelasan yang jarang ditemukan dalam presale.

Pendorong ekspansi komunitas adalah program referral BlockDAG yang menguntungkan, memberikan 25% reward kepada pemberi referral dan 5% kepada yang direferensikan, mendorong adopsi global yang cepat. Ribuan peserta baru bergabung setiap hari, mengamankan tempat BlockDAG di antara Pilihan Kripto Teratas untuk 2026.

Di luar keterlibatan, kompatibilitas EVM proyek ini memberdayakan pengembang untuk memigrasikan dApp berbasis Ethereum dengan mudah ke jaringan BlockDAG yang berkecepatan tinggi dan berbiaya rendah. Arsitektur hybrid efisiensi dan skalabilitas ini memastikan bahwa kekuatan teknis mendasari setiap tonggak yang dicapai.

Saat Genesis Day mendekat, momentum BlockDAG menandakan lebih dari sekadar kesuksesan presale; ini menunjukkan eksekusi berkelanjutan, infrastruktur yang kuat, dan kepercayaan investor yang tulus. Dengan inovasi bertemu transparansi, BlockDAG tidak mengikuti tren; ia mendefinisikannya, menyiapkan panggung untuk salah satu peluncuran blockchain Layer-1 yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir.

Kesimpulan!

Bulan-bulan terakhir tahun 2025 telah berubah menjadi kontras yang menarik antara ketahanan dan rekalibrasi. Penurunan harga Filecoin (FIL) menyoroti efek dari perubahan sentimen jangka pendek, sementara pola harga Cardano (ADA) menunjukkan bagaimana kepercayaan institusional dapat menjangkarkan pertumbuhan jangka panjang. Namun BlockDAG, dengan presale $425 juta, Dashboard V4 yang transparan, dan sistem referral aktif, yang menarik sorotan di antara Pilihan Kripto Teratas kuartal ini.

Saat investor mengamati Genesis Day mendekat, kebangkitan BlockDAG mewakili lebih dari sekadar tonggak presale lainnya; ini melambangkan pandangan kripto yang matang di mana pengiriman dan transparansi mendefinisikan kesuksesan. Entah pasar pulih dengan cepat atau terus menguji kesabaran, ekosistem BlockDAG yang berkembang siap membentuk 2026 sebagai salah satu kisah sukses blockchain yang paling menjanjikan yang sedang dibuat.

