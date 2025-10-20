BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Saat Filecoin turun dan Cardano menarik institusi, penggalangan dana BlockDAG sebesar $425 juta, Dashboard V4, dan pertumbuhan referral menjadikannya pilihan kripto teratas untuk 2025.Saat Filecoin turun dan Cardano menarik institusi, penggalangan dana BlockDAG sebesar $425 juta, Dashboard V4, dan pertumbuhan referral menjadikannya pilihan kripto teratas untuk 2025.

Pertumbuhan BlockDAG Sebesar $425M Mendominasi Fokus Pasar sementara Filecoin Berjuang dan Cardano Menguat Melalui Dukungan Institusional

Oleh: Blockchainreporter
2025/10/20 23:00
TOP Network
TOP$0.000096--%

Pasar kripto menutup tahun 2025 dengan catatan yang penuh peristiwa, dengan kekhawatiran penurunan harga Filecoin (FIL) bertentangan dengan optimisme pola harga Cardano (ADA) dan kemajuan BlockDAG yang tak terhentikan menuju Genesis Day. Investor mengawasi perkembangan ini dengan cermat saat pasar menentukan Pilihan Kripto Teratas sebelum akhir tahun.

Penurunan Filecoin baru-baru ini menyoroti kelemahan jangka pendek karena sentimen bearish menguat, sementara Cardano mendapatkan dukungan institusional yang dapat menjadi jangkar pemulihan jangka panjang. Sebaliknya, BlockDAG terus mendominasi berita utama dengan mengumpulkan $425 juta dalam presale-nya, mencapai status Batch 30 pada $0,0015, dan memberi energi pada komunitas melalui Dashboard V4 yang transparan dan sistem referral yang menguntungkan.

Setiap proyek mencerminkan sudut pandang berbeda dari cerita kripto: Filecoin berjuang melawan koreksi, Cardano membangun kekuatan infrastruktur, dan BlockDAG maju sebagai pendatang baru yang berani mendefinisikan ulang seperti apa kemajuan di antara Pilihan Kripto Teratas kuartal ini.

Filecoin Menghadapi Tekanan saat Dukungan Melemah

Penurunan harga Filecoin (FIL) terus membebani sentimen pasar, dengan token diperdagangkan sekitar $2,28 setelah jatuh 4% dalam satu sesi. Pergerakan ini mendorong FIL di bawah rata-rata pergerakan kunci, MA-20 ($2,29), MA-50 ($2,36), dan MA-200 ($2,54), mengkonfirmasi tren penurunan yang kuat. Tekanan penjualan yang persisten dan indikator momentum yang memudar membuat pedagang berhati-hati, karena likuidasi institusional memperkuat penurunan.

BlockDAG banner646

Analis mencatat bahwa setup teknis FIL menunjukkan resistensi di dekat $2,37 dan dukungan yang melemah pada $2,26. Penurunan harga Filecoin (FIL) sebagian besar disebabkan oleh kelemahan pasar secara luas dan arus keluar jangka pendek daripada masalah struktural jaringan. Meskipun nada bearish, pakar seperti Viktoras Karapetjanc mempertahankan pandangan jangka menengah yang konstruktif, mengutip fundamental Q2 yang kuat dan peningkatan pemanfaatan jaringan. 

Jika selera risiko kembali, Filecoin dapat stabil dan bergabung kembali dengan Pilihan Kripto Teratas, didukung oleh pengembangan berkelanjutannya dalam penyimpanan terdesentralisasi dan infrastruktur data.

Cardano Mendapatkan Momentum Melalui Kepercayaan Institusional

Sementara penurunan harga Filecoin (FIL) menarik perhatian karena dampak jangka pendeknya, pola harga Cardano (ADA) menceritakan kisah yang berbeda, yaitu konsolidasi dan potensi masa depan. ADA baru-baru ini turun hampir 6%, diperdagangkan di bawah $0,82, karena data on-chain bearish menyoroti penjualan agresif. Namun, sinyal jangka panjang menunjukkan pemulihan, terutama setelah berita bahwa Hashdex akan menambahkan ADA ke ETF Nasdaq Crypto Index U.S., menyuntikkan kredibilitas dan likuiditas institusional.

Pola harga Cardano (ADA) mencerminkan setup tahun 2020, ketika ADA naik dari $0,05 menjadi lebih dari $3,10 selama siklus bull terakhir. Roadmap Cardano Foundation 2025, yang mencakup inisiatif aset dunia nyata senilai $10 juta, dana likuiditas DeFi, dan peningkatan anggaran pemasaran sebesar 12%, telah memperkuat sentimen pasar

coin53

Analis memprediksi bahwa jika ADA dapat merebut kembali $1,00, itu bisa mengincar target di $2,77, $3,29, dan $3,74, memposisikan Cardano di antara Pilihan Kripto Teratas, bersiap untuk rebound setelah pasar yang lebih luas stabil.

BlockDAG Melaju Menuju Genesis Day dengan Momentum $425 Juta

Baik penurunan harga Filecoin (FIL) dan pola harga Cardano (ADA) menyoroti suasana pasar yang beragam, tetapi BlockDAG terus melonjak dengan energi yang tak terhentikan. Setelah mengumpulkan $425 juta, proyek ini sekarang maju melalui Batch 31 pada $0,0015, menarik fokus menuju Genesis Day pada 26 November, momen penting yang menandai transisinya dari presale ke aktivasi mainnet.

Dashboard V4 yang ditingkatkan telah menjadi pusat ekosistem, menawarkan grafik real-time, papan peringkat langsung, transaksi simulasi, dan pelacakan pembelian yang transparan. Pengalaman seperti bursa ini memungkinkan investor untuk memantau transaksi, bonus, dan referral dengan mulus, memberikan tingkat kejelasan yang jarang ditemukan dalam presale.

Pendorong ekspansi komunitas adalah program referral BlockDAG yang menguntungkan, memberikan 25% reward kepada pemberi referral dan 5% kepada yang direferensikan, mendorong adopsi global yang cepat. Ribuan peserta baru bergabung setiap hari, mengamankan tempat BlockDAG di antara Pilihan Kripto Teratas untuk 2026.

BlockDAG875 3

Di luar keterlibatan, kompatibilitas EVM proyek ini memberdayakan pengembang untuk memigrasikan dApp berbasis Ethereum dengan mudah ke jaringan BlockDAG yang berkecepatan tinggi dan berbiaya rendah. Arsitektur hybrid efisiensi dan skalabilitas ini memastikan bahwa kekuatan teknis mendasari setiap tonggak yang dicapai.

Saat Genesis Day mendekat, momentum BlockDAG menandakan lebih dari sekadar kesuksesan presale; ini menunjukkan eksekusi berkelanjutan, infrastruktur yang kuat, dan kepercayaan investor yang tulus. Dengan inovasi bertemu transparansi, BlockDAG tidak mengikuti tren; ia mendefinisikannya, menyiapkan panggung untuk salah satu peluncuran blockchain Layer-1 yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir.

Kesimpulan!

Bulan-bulan terakhir tahun 2025 telah berubah menjadi kontras yang menarik antara ketahanan dan rekalibrasi. Penurunan harga Filecoin (FIL) menyoroti efek dari perubahan sentimen jangka pendek, sementara pola harga Cardano (ADA) menunjukkan bagaimana kepercayaan institusional dapat menjangkarkan pertumbuhan jangka panjang. Namun BlockDAG, dengan presale $425 juta, Dashboard V4 yang transparan, dan sistem referral aktif, yang menarik sorotan di antara Pilihan Kripto Teratas kuartal ini.

Saat investor mengamati Genesis Day mendekat, kebangkitan BlockDAG mewakili lebih dari sekadar tonggak presale lainnya; ini melambangkan pandangan kripto yang matang di mana pengiriman dan transparansi mendefinisikan kesuksesan. Entah pasar pulih dengan cepat atau terus menguji kesabaran, ekosistem BlockDAG yang berkembang siap membentuk 2026 sebagai salah satu kisah sukses blockchain yang paling menjanjikan yang sedang dibuat.

blockdag banner7564652

Bergabunglah dengan Presale BlockDAG Sekarang:

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Hanya untuk tujuan pendidikan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+1.95%
Bitcoin
BTC$103,383.27+1.31%
Major
MAJOR$0.10068+3.02%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.000299-13.08%
Union
U$0.006183-2.43%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,311.63
$103,311.63$103,311.63

+1.57%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,530.34
$3,530.34$3,530.34

+4.54%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$161.44
$161.44$161.44

+3.04%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3028
$2.3028$2.3028

+2.05%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$631.14
$631.14$631.14

+23.49%