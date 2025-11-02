BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR Bitcoin memasuki November dengan rata-rata keuntungan historis sebesar 42,51% sejak 2013. Harga Bitcoin bisa melampaui $160.000 bulan ini jika pola historis terulang. Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pembicaraan di Korea Selatan pada hari Kamis. Perjanjian perdagangan tersebut mencakup Trump mengurangi tarif sebagai ganti China menindak tegas [...] Artikel Can Bitcoin Price Reach $160K? November's Historic Pattern Kicks In Now pertama kali muncul di CoinCentral.TLDR Bitcoin memasuki November dengan rata-rata keuntungan historis sebesar 42,51% sejak 2013. Harga Bitcoin bisa melampaui $160.000 bulan ini jika pola historis terulang. Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pembicaraan di Korea Selatan pada hari Kamis. Perjanjian perdagangan tersebut mencakup Trump mengurangi tarif sebagai ganti China menindak tegas [...] Artikel Can Bitcoin Price Reach $160K? November's Historic Pattern Kicks In Now pertama kali muncul di CoinCentral.

Bisakah Harga Bitcoin Mencapai $160K? Pola Historis November Mulai Berlaku Sekarang

Oleh: Coincentral
2025/11/02 01:48
Nowchain
NOW$0.00207+1.47%
Griffin AI
GAIN$0.005014-2.67%
Semantic Layer
42$0.08433-1.02%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.505-2.01%
Xi Token
XI$0.001569-8.77%

TLDR

  • Bitcoin memasuki November dengan rata-rata keuntungan historis sebesar 42,51% sejak 2013.
  • Harga Bitcoin bisa melampaui $160.000 bulan ini jika pola historis terulang.
  • Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pembicaraan di Korea Selatan pada hari Kamis.
  • Perjanjian perdagangan mencakup Trump mengurangi tarif sebagai imbalan atas tindakan China memberantas perdagangan fentanil.
  • Federal Reserve memotong suku bunga sebesar seperempat poin ke level terendah dalam tiga tahun.

Harga Bitcoin menutup Oktober dengan kerugian, tetapi kini memasuki November, yang secara historis merupakan bulan terbaik untuk pertumbuhan harga. Cryptocurrency ini telah mencatat rata-rata keuntungan 42,51% pada November sejak 2013, yang bisa mendorong harga Bitcoin di atas $160.000. Namun, beberapa faktor ekonomi akan mempengaruhi apakah Bitcoin mengikuti pola historis ini bulan ini.

Pembicaraan Perdagangan dan Faktor Ekonomi Membentuk Prospek Harga Bitcoin

Kinerja harga Bitcoin bergantung pada beberapa perkembangan makroekonomi yang diperkirakan akan terungkap pada November dan Desember. Analis kripto Markus Thielen dari 10x Research mengatakan bahwa grafik musiman penting, tetapi harus dikombinasikan dengan faktor lain. Federal Reserve berencana melakukan pemotongan suku bunga lebih lanjut, dan negosiasi perdagangan AS-China menunjukkan kemajuan.

Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada hari Kamis di Korea Selatan. Trump menyebut diskusi tersebut "luar biasa" dan mengharapkan kesepakatan perdagangan "segera." Perjanjian tersebut mencakup Trump mengurangi tarif pada China sementara Beijing memberantas perdagangan fentanil.

China akan melanjutkan pembelian kedelai AS dan mencabut pembatasan ekspor logam tanah jarang selama satu tahun. Ancaman tarif Trump sebelumnya memicu kejatuhan kripto pada 11 Oktober, mengakibatkan likuidasi senilai $19 miliar. Harga Bitcoin kesulitan pulih sejak peristiwa tersebut.

Dennis Wilder dari Universitas Georgetown memberi tahu CBC News bahwa pertemuan tersebut mewakili jeda, bukan akhir. Perang dagang terus berlanjut meskipun ada terobosan sementara ini. Perkembangan ini secara langsung mempengaruhi sentimen harga Bitcoin dan stabilitas pasar.

Keputusan Federal Reserve Berdampak pada Arah Harga BTC

Federal Reserve memotong suku bunga sebesar seperempat poin beberapa hari lalu. Suku bunga pinjaman utama mencapai level terendah dalam tiga tahun. Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pemotongan lain "bukan kesimpulan yang pasti" selama pengumuman hari Rabu.

Pertemuan Federal Reserve berikutnya dijadwalkan pada 10 Desember 2025. Alat FedWatch CME menunjukkan bahwa para pedagang mengharapkan probabilitas 63% untuk pemotongan suku bunga lainnya. Biaya pinjaman yang lebih rendah secara historis telah mendorong investor ke arah aset berisiko, seperti cryptocurrency.

Federal Reserve akan menghentikan program pengetatan kuantitatifnya pada 1 Desember. Pengetatan kuantitatif melibatkan bank sentral yang memperkecil neraca untuk mendinginkan pertumbuhan ekonomi. Proses sebaliknya, pelonggaran kuantitatif, menyuntikkan uang tunai ke dalam ekonomi.

Pelonggaran kuantitatif menguntungkan harga Bitcoin karena menyebabkan tambahan uang mengalir ke aset alternatif. Pemotongan suku bunga juga mendukung pertumbuhan harga Bitcoin melalui peningkatan selera risiko. Perubahan kebijakan moneter ini menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pasar cryptocurrency.

Penutupan Pemerintah Menunda Kemajuan Regulasi Kripto

Penutupan pemerintah AS memasuki minggu kelima, mendekati penutupan terpanjang dalam sejarah. Partai Republik dan Demokrat tetap buntu mengenai rencana pengeluaran pemerintah. Trump menyerukan kepada Partai Republik untuk menghapuskan aturan filibuster Senat pada hari Kamis.

Filibuster memungkinkan kelompok senator kecil untuk memblokir tindakan mayoritas. Trump menulis di Truth Social, menuntut "opsi nuklir" untuk menghilangkan aturan tersebut. Penutupan ini mencegah SEC menyetujui beberapa ETF kripto.

CLARITY Act, rancangan undang-undang struktur pasar kripto, juga menghadapi penundaan. Akhir dari penutupan diperlukan agar kemajuan regulasi ini dapat berlaku. Harga Bitcoin bisa mendapat manfaat dari kerangka regulasi yang lebih jelas setelah operasi pemerintah dilanjutkan.

Postingan Bisakah Harga Bitcoin Mencapai $160K? Pola Historis November Mulai Berlaku Sekarang pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06158-4.89%
Starpower
STAR$0.12292-0.60%
Ambire Wallet
WALLET$0.01887-1.71%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2813-0.17%
FINANCE
FINANCE$0.0002955-14.47%
DeFi
DEFI$0.000794+2.31%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Analis dari pertukaran cryptocurrency Coinbase telah membagikan ekspektasi mereka untuk Bitcoin setelah pergerakan harga terbaru. Berikut detailnya. Lanjutkan Membaca: Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan
Bitcoin
BTC$102,387.56+0.47%
SphereX
HERE$0.000119--%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 19:14

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,346.74
$102,346.74$102,346.74

+0.62%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,450.30
$3,450.30$3,450.30

+2.17%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.55
$159.55$159.55

+1.83%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2779
$2.2779$2.2779

+0.95%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$607.79
$607.79$607.79

+18.92%