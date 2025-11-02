Bisakah Harga Bitcoin Mencapai $160K? Pola Historis November Mulai Berlaku Sekarang

TLDR

Bitcoin memasuki November dengan rata-rata keuntungan historis sebesar 42,51% sejak 2013.

Harga Bitcoin bisa melampaui $160.000 bulan ini jika pola historis terulang.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pembicaraan di Korea Selatan pada hari Kamis.

Perjanjian perdagangan mencakup Trump mengurangi tarif sebagai imbalan atas tindakan China memberantas perdagangan fentanil.

Federal Reserve memotong suku bunga sebesar seperempat poin ke level terendah dalam tiga tahun.

Harga Bitcoin menutup Oktober dengan kerugian, tetapi kini memasuki November, yang secara historis merupakan bulan terbaik untuk pertumbuhan harga. Cryptocurrency ini telah mencatat rata-rata keuntungan 42,51% pada November sejak 2013, yang bisa mendorong harga Bitcoin di atas $160.000. Namun, beberapa faktor ekonomi akan mempengaruhi apakah Bitcoin mengikuti pola historis ini bulan ini.

Pembicaraan Perdagangan dan Faktor Ekonomi Membentuk Prospek Harga Bitcoin

Kinerja harga Bitcoin bergantung pada beberapa perkembangan makroekonomi yang diperkirakan akan terungkap pada November dan Desember. Analis kripto Markus Thielen dari 10x Research mengatakan bahwa grafik musiman penting, tetapi harus dikombinasikan dengan faktor lain. Federal Reserve berencana melakukan pemotongan suku bunga lebih lanjut, dan negosiasi perdagangan AS-China menunjukkan kemajuan.

Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada hari Kamis di Korea Selatan. Trump menyebut diskusi tersebut "luar biasa" dan mengharapkan kesepakatan perdagangan "segera." Perjanjian tersebut mencakup Trump mengurangi tarif pada China sementara Beijing memberantas perdagangan fentanil.

China akan melanjutkan pembelian kedelai AS dan mencabut pembatasan ekspor logam tanah jarang selama satu tahun. Ancaman tarif Trump sebelumnya memicu kejatuhan kripto pada 11 Oktober, mengakibatkan likuidasi senilai $19 miliar. Harga Bitcoin kesulitan pulih sejak peristiwa tersebut.

Dennis Wilder dari Universitas Georgetown memberi tahu CBC News bahwa pertemuan tersebut mewakili jeda, bukan akhir. Perang dagang terus berlanjut meskipun ada terobosan sementara ini. Perkembangan ini secara langsung mempengaruhi sentimen harga Bitcoin dan stabilitas pasar.

Keputusan Federal Reserve Berdampak pada Arah Harga BTC

Federal Reserve memotong suku bunga sebesar seperempat poin beberapa hari lalu. Suku bunga pinjaman utama mencapai level terendah dalam tiga tahun. Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pemotongan lain "bukan kesimpulan yang pasti" selama pengumuman hari Rabu.

Pertemuan Federal Reserve berikutnya dijadwalkan pada 10 Desember 2025. Alat FedWatch CME menunjukkan bahwa para pedagang mengharapkan probabilitas 63% untuk pemotongan suku bunga lainnya. Biaya pinjaman yang lebih rendah secara historis telah mendorong investor ke arah aset berisiko, seperti cryptocurrency.

Federal Reserve akan menghentikan program pengetatan kuantitatifnya pada 1 Desember. Pengetatan kuantitatif melibatkan bank sentral yang memperkecil neraca untuk mendinginkan pertumbuhan ekonomi. Proses sebaliknya, pelonggaran kuantitatif, menyuntikkan uang tunai ke dalam ekonomi.

Pelonggaran kuantitatif menguntungkan harga Bitcoin karena menyebabkan tambahan uang mengalir ke aset alternatif. Pemotongan suku bunga juga mendukung pertumbuhan harga Bitcoin melalui peningkatan selera risiko. Perubahan kebijakan moneter ini menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pasar cryptocurrency.

Penutupan Pemerintah Menunda Kemajuan Regulasi Kripto

Penutupan pemerintah AS memasuki minggu kelima, mendekati penutupan terpanjang dalam sejarah. Partai Republik dan Demokrat tetap buntu mengenai rencana pengeluaran pemerintah. Trump menyerukan kepada Partai Republik untuk menghapuskan aturan filibuster Senat pada hari Kamis.

Filibuster memungkinkan kelompok senator kecil untuk memblokir tindakan mayoritas. Trump menulis di Truth Social, menuntut "opsi nuklir" untuk menghilangkan aturan tersebut. Penutupan ini mencegah SEC menyetujui beberapa ETF kripto.

CLARITY Act, rancangan undang-undang struktur pasar kripto, juga menghadapi penundaan. Akhir dari penutupan diperlukan agar kemajuan regulasi ini dapat berlaku. Harga Bitcoin bisa mendapat manfaat dari kerangka regulasi yang lebih jelas setelah operasi pemerintah dilanjutkan.

