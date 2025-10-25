Wanita Kanada tertipu oleh penipuan Bitcoin cucu

Seorang wanita Kanada telah kehilangan dana akibat penipuan Bitcoin cucu yang terkenal yang telah berlangsung di beberapa bagian negara tersebut. Insiden ini dibagikan oleh polisi Kanada, menekankan harapan mereka bahwa hal ini dapat membantu korban potensial lainnya menghindari jatuh ke dalam penipuan.

Menurut polisi Kanada, penipuan cucu kini telah berkembang, dengan para penipu sekarang meminta Bitcoin dari korban mereka alih-alih transfer uang melalui kawat. Penipuan cucu adalah aktivitas kriminal yang merajalela di negara tersebut, dengan orang lanjut usia menerima panggilan yang mengklaim bahwa cucu mereka sedang dalam masalah. Para penipu menggunakan urgensi situasi dan koneksi emosional untuk membujuk korban lanjut usia mereka mengirim uang untuk membantu cucu mereka.

Wanita Kanada kehilangan dana akibat penipu

Dalam kasus ini, polisi Kanada menyebutkan bahwa korban lanjut usia dibuat percaya bahwa cucunya baru saja dipenjara. Ini adalah langkah tipikal untuk menimbulkan ketakutan pada korban. Mayoritas penipu ini juga mencoba meniru agen penegak hukum untuk memberikan sedikit kredibilitas pada penipuan mereka. Penipu meminta korban mengirim $2.000 dalam Bitcoin untuk membebaskan cucunya dari tahanan polisi. Korban, tanpa ragu, langsung mengirim dana tersebut.

Menurut polisi Kanada, korban menyatakan dalam laporannya bahwa dia menerima laporan dari seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai Tom Scott. Pria itu memberitahunya bahwa dia menelepon dari luar provinsi. Dia kemudian menceritakan bagaimana cucu wanita itu terlibat dalam pertengkaran dan mengalami patah hidung. Scott juga menyebutkan bahwa cucu tersebut kini berada dalam tahanan polisi. Setelah bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu cucunya, Scott memintanya membayar untuk pembebasan cucunya.

Otoritas Kanada mengklaim bahwa penipu memberikan petunjuk kepada wanita itu ke mesin Bitcoin lokal dan memberikan instruksi tentang cara membeli aset digital dan mengirimkannya. Pria itu terus meneleponnya bahkan setelah dia mengirim uang, sebuah taktik untuk membuatnya mengirim lebih banyak uang. Namun, polisi Kanada mengatakan cucu perempuan korban mencegat salah satu panggilan dan mengakhirinya. Dia memberitahu para penipu bahwa polisi telah diberitahu dan mereka sedang menyelidikinya.

Otoritas mendesak penduduk untuk berhati-hati

Berbicara tentang perkembangan ini, otoritas Kanada telah mengeluarkan peringatan kepada penduduk untuk waspada terhadap penipuan seperti ini. Mereka mencatat bahwa mereka tidak akan pernah menelepon siapa pun untuk meminta pembayaran, terutama dalam Bitcoin dan bentuk mata uang digital lainnya, untuk membebaskan siapa pun yang telah ditangkap. "Jika Anda menerima panggilan telepon dari siapa pun yang mengaku sebagai petugas penegak hukum yang meminta bitcoin, uang, atau kartu hadiah, tutup telepon dan hentikan semua komunikasi—itu adalah penipuan," kata R/Cst Gary O'Brien dari RCMP Nanaimo.

Selain itu, pusat anti-penipuan Kanada telah merilis beberapa cara yang mungkin digunakan oleh penipu. Dalam postingan tersebut, mereka menyebutkan bahwa selain mengatakan bahwa seorang cucu telah ditangkap, mereka mungkin mengatakan bahwa cucu tersebut mengalami kecelakaan atau mengalami kesulitan kembali dari negara asing. Menurut laporan, para penipu melakukan variasi baru dari penipuan di mana mereka akan berpura-pura menjadi orang yang dicintai menggunakan email atau nomor yang tidak dikenal untuk mengirim pesan kepada korban mereka.

Pusat anti-penipuan juga merilis beberapa pedoman bagi pengguna jika mereka menemukan bahwa mereka berada dalam situasi ini. Salah satunya adalah menutup telepon jika mereka dihubungi oleh orang yang dicintai melalui nomor yang tidak dikenal. Dengan cara ini, mereka dapat menelepon orang tersebut dengan nomor telepon yang mereka kenali untuk memastikan apakah itu orang tersebut atau bukan. Selain itu, mereka harus menelepon polisi setempat untuk konfirmasi jika ada yang mengaku dari polisi setempat. Badan tersebut juga mendesak penduduk untuk berhati-hati dengan informasi yang mereka posting secara online.

