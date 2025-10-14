Citigroup Bertujuan untuk Menawarkan Kustodi Institusional pada 2026 Setelah Upaya Pengembangan Multi-Tahun

Citigroup berencana meluncurkan layanan kustodi cryptocurrency pada 2026, bergabung dengan gelombang bank-bank besar yang memperluas layanan aset digital seiring dengan meningkatnya kejelasan regulasi di bawah administrasi Trump.

Biswarup Chatterjee, kepala global kemitraan dan inovasi di bisnis layanan Citi, memberi tahu CNBC bahwa bank tersebut telah menghabiskan "dua hingga tiga tahun" mengembangkan penawaran kustodi dan berharap dapat membawa solusi ke pasar dalam beberapa kuartal mendatang.

"Kami memiliki berbagai jenis eksplorasi ... dan kami berharap dalam beberapa kuartal ke depan, kami dapat hadir di pasar dengan solusi kustodi yang kredibel yang dapat kami tawarkan kepada manajer aset dan klien lainnya," kata Chatterjee.

Layanan kustodi akan melibatkan Citi memegang cryptocurrency asli atas nama klien, menyediakan alternatif untuk kustodi berbasis bursa atau pengaturan kustodi mandiri. Bank dapat menawarkan kustodi yang diregulasi didukung oleh infrastruktur dan praktik keamanan yang mapan, meskipun semua metode kustodi menghadapi risiko termasuk serangan siber.

Citi sedang mengevaluasi pengembangan teknologi internal dan kemitraan dengan penyedia pihak ketiga untuk platform kustodinya. Chatterjee memberi tahu CNBC bahwa bank tersebut mungkin menggunakan pendekatan berbeda untuk jenis aset dan segmen klien yang berbeda, menggabungkan solusi proprietary dengan platform eksternal.

"Kami mungkin memiliki solusi tertentu yang sepenuhnya dirancang dan dibangun secara internal yang ditargetkan untuk aset tertentu dan segmen klien tertentu, sedangkan kami mungkin menggunakan solusi pihak ketiga yang ringan dan lincah untuk jenis aset lainnya," katanya.

Dorongan kustodi ini mengikuti peningkatan kejelasan regulasi di Amerika Serikat, termasuk legislasi seperti GENIUS Act yang menetapkan kerangka kerja untuk regulasi stablecoin. Lingkungan yang lebih menguntungkan telah memungkinkan lembaga keuangan tradisional meluncurkan produk aset digital setelah bertahun-tahun enggan.

Tidak semua bank besar mengejar kustodi kripto. CEO JP Morgan Jamie Dimon mengatakan awal tahun ini bank tersebut akan mengizinkan klien membeli cryptocurrency tetapi tidak akan menyediakan layanan kustodi.

Citi juga mengeksplorasi penawaran stablecoin, dengan Chatterjee mengidentifikasi potensi penggunaan di wilayah dengan sistem perbankan dan pembayaran yang kurang berkembang. Saat klien Citi berekspansi ke pasar tersebut dan berinteraksi dengan pemasok dan pelanggan lokal, produk stablecoin dapat menyediakan solusi pembayaran di mana infrastruktur perbankan tradisional terbatas.

"Kami menyadari fakta bahwa ada kantong-kantong di dunia di mana ada kebutuhan komersial dari klien kami untuk berada di sana dan berbisnis," kata Chatterjee kepada CNBC.

Bank tersebut masih dalam tahap awal pengembangan stablecoin, meskipun investasi terbaru Citi Ventures dalam penyedia infrastruktur stablecoin BVNK menandakan minat strategis.

Citi sudah mengoperasikan solusi pembayaran berbasis blockchain termasuk Citi Token Services, yang memungkinkan pergerakan uang lintas batas di luar jam perbankan tradisional.

Pengembangan layanan kustodi memposisikan Citi untuk melayani manajer aset dan klien institusional yang mencari rekanan yang diregulasi untuk kepemilikan aset digital. Seiring dengan percepatan adopsi institusional, permintaan untuk kustodi bank tradisional telah tumbuh bersama dengan kustodian kripto khusus yang muncul untuk melayani pasar.

Apakah bank tradisional dapat bersaing secara efektif dengan kustodian kripto mapan seperti Coinbase Custody dan BitGo masih harus dilihat. Bank menawarkan kredibilitas regulasi dan hubungan klien yang mapan, meskipun penyedia khusus memiliki pengalaman operasional bertahun-tahun dan infrastruktur yang dibuat khusus.

