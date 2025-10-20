CEO Coinbase: Tidak pernah terlambat untuk membeli mata uang kripto

PANews melaporkan pada 20 Oktober bahwa CEO Coinbase Brian Armstrong menyatakan dalam sebuah postingan bahwa banyak orang keliru percaya bahwa "cryptocurrency terlalu mahal untuk memasuki pasar," tetapi ini tidak benar. Pengguna tidak perlu membeli seluruh Bitcoin atau Ethereum; mereka dapat mulai memegang aset kripto dengan hanya beberapa dolar. Dia menekankan: "Tidak pernah terlambat untuk memulai."
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.