BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Brian Armstrong, co-founder dan CEO Coinbase, telah menghilangkan kesalahpahaman umum seputar investasi kripto untuk pemula. Menurut postingan X, CEO Coinbase menyoroti apa yang disebutnya sebagai kesalahpahaman umum bahwa aset kripto, khususnya Bitcoin dan Ethereum, terlalu mahal bagi pendatang baru. Kesalahpahaman ini berasal dari gagasan bahwa yang baru [...]Brian Armstrong, co-founder dan CEO Coinbase, telah menghilangkan kesalahpahaman umum seputar investasi kripto untuk pemula. Menurut postingan X, CEO Coinbase menyoroti apa yang disebutnya sebagai kesalahpahaman umum bahwa aset kripto, khususnya Bitcoin dan Ethereum, terlalu mahal bagi pendatang baru. Kesalahpahaman ini berasal dari gagasan bahwa yang baru [...]

CEO Coinbase Mengatakan Belum Terlambat untuk Memiliki BTC atau ETH

Oleh: The Crypto Basic
2025/10/20 16:03
Notcoin
NOT$0.0007548-5.36%
Bitcoin
BTC$102,423.38+0.25%
Ethereum
ETH$3,450.51+1.46%

Brian Armstrong, pendiri dan CEO Coinbase, telah menghilangkan kesalahpahaman umum seputar investasi kripto untuk pemula.

Menurut postingan di X, CEO Coinbase menyoroti apa yang ia sebut sebagai kesalahpahaman umum bahwa aset kripto, terutama Bitcoin dan Ethereum, terlalu mahal bagi pendatang baru.

Kesalahpahaman ini berasal dari gagasan bahwa investor baru harus membeli seluruh token Bitcoin atau Ethereum untuk memulai perjalanan kripto mereka. Gagasan ini semakin diperkuat dengan harga Bitcoin yang melampaui $100.000 dan Ethereum yang diperdagangkan di atas $4.000.

Akibatnya, banyak pendatang baru, terutama investor ritel, menganggap aset-aset ini terlalu mahal, dengan asumsi mereka perlu memiliki seluruh koin untuk berpartisipasi.

Anda Tidak Perlu Membeli Seluruh Bitcoin atau Ethereum

Namun, CEO Coinbase menekankan bahwa pemula tidak perlu membeli seluruh Bitcoin atau Ethereum untuk memulai.

Dia menegaskan bahwa hanya dengan beberapa dolar, orang dapat membeli dan menyimpan sebagian besar aset kripto, termasuk Bitcoin dan Ethereum. Sama seperti investor dapat memiliki sebagian saham, mereka juga dapat membeli kurang dari satu BTC atau ETH di bursa kripto. Kepemilikan fraksional ini memungkinkan kripto dapat diakses oleh siapa saja, termasuk mereka yang memiliki anggaran terbatas.

Komentar Armstrong bertujuan untuk membuat investasi kripto lebih mudah diakses bagi individu sehari-hari, terutama mereka yang mungkin merasa dikecualikan oleh harga Bitcoin enam digit atau nilai Ethereum yang melebihi $4.000 per token.

Namun, bahkan dengan Bitcoin diperdagangkan pada $111.044, investor dapat membeli dengan $1.000. Secara khusus, investasi $1.000 akan memperoleh sekitar 0,009 BTC.

Belum Terlambat untuk Mulai Berinvestasi di Kripto

CEO Coinbase juga menekankan bahwa tidak pernah terlambat untuk mulai berinvestasi di kripto, karena pendatang baru selalu dapat membeli pecahan dari aset-aset ini. Namun, ketika harga naik, jumlah kripto yang dapat dibeli dengan jumlah tetap menurun, dan sebaliknya.

Pernyataan Armstrong datang pada saat banyak yang memandang kripto sebagai aset terutama untuk orang kaya, karena meningkatnya partisipasi institusional dalam beberapa tahun terakhir. Institusi, termasuk MicroStrategy, terus melakukan investasi kripto yang signifikan.

Minggu lalu, MicroStrategy (sekarang Strategy) mengumumkan pembelian 220 BTC senilai $27 juta. Akuisisi ini membawa total kepemilikan perusahaan menjadi 640.250 Bitcoin.

Demikian pula, CEO BlackRock Larry Fink mengungkapkan bahwa kepemilikan Bitcoin perusahaan sekitar 804.944 BTC telah melampaui $100 miliar awal bulan ini.

Meskipun investasi skala besar seperti itu mungkin tampak mengintimidasi bagi pendatang baru, Armstrong menekankan bahwa memasuki pasar kripto tidak memerlukan modal besar. Siapa pun dapat mulai berinvestasi di kripto hanya dengan beberapa dolar.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06163-4.53%
Starpower
STAR$0.12265-0.64%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Lonjakan Seperti ZCash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah tidak dapat diprediksi dalam beberapa minggu terakhir, sekarang menjadi tempat di mana raksasa yang dulunya stabil seperti Cardano (ADA) dan Shiba Inu (SHIB) kini menemukan diri mereka dikalahkan oleh pendatang baru yang gesit dan berbasis utilitas. Di tengah ketidakpastian, satu nama menarik perhatian serius dari para analis: Remittix (RTX). Diposisikan sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional, ini dipuji sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan potensi untuk meniru lonjakan tak terduga dari token seperti ZCash (ZEC). Pergerakan Lambat Cardano Menuju $1,60 Cardano telah memainkan permainan jangka panjang, berosilasi dalam saluran harga yang stabil, naik, turun dan kemudian naik lagi. Cardano telah naik langkah demi langkah. Setiap kali kembali pulih, harganya mencapai sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika momentum terus berlanjut, menembus $1 tampaknya realistis dan $1,60 mungkin menjadi tujuan berikutnya. Sumber: CoinMarketCap Namun, optimisme diimbangi oleh keraguan pasar yang lebih luas. Sementara struktur ADA terlihat secara teknis baik, koin berkapitalisasi besar lainnya gagal mengesankan, dengan banyak yang bergerak menyamping atau merosot lebih rendah. Perombakan Struktural Shiba Inu Di ekosistem Shiba Inu, fokus telah beralih dari pergerakan harga ke infrastruktur. Setelah insiden keamanan pada September, tim pengembangan Shibarium telah memulai migrasi jaringan RPC penuh. Ini adalah peningkatan penting yang mendesentralisasi saluran komunikasi pengguna dan memperkuat keamanan. Pembaruan ini bertujuan untuk: Meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem. Menghilangkan titik-titik kegagalan tunggal. Mempersiapkan jaringan untuk adopsi skala yang lebih besar. Meskipun harga SHIB turun 15,9% pada Oktober, prospek jangka panjang jaringan semakin membaik. Lapisan RPC terdesentralisasi baru bisa menjadi fondasi untuk Shibarium yang lebih kuat dan lebih skalabel, yang mengutamakan stabilitas daripada hype. Mengapa Remittix Menonjol Di pasar yang didominasi oleh volatilitas, Remittix memetakan jalur yang berbeda, yang berakar pada kegunaan dunia nyata dan kredibilitas terverifikasi. Para ahli mengatakan perpaduan inovasi ini...
Nowchain
NOW$0.00207+1.47%
BitShiba
SHIBA$0.000000000502+0.80%
Wink
LIKE$0.004803-0.29%
Bagikan
BitcoinEthereumNews2025/11/09 19:12
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.00136-45.38%
Arweave
AR$5.522-22.22%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,423.38
$102,423.38$102,423.38

+0.69%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,450.51
$3,450.51$3,450.51

+2.18%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.60
$159.60$159.60

+1.87%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2782
$2.2782$2.2782

+0.96%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$613.55
$613.55$613.55

+20.04%