CEO Coinbase Mengatakan Belum Terlambat untuk Memiliki BTC atau ETH

Brian Armstrong, pendiri dan CEO Coinbase, telah menghilangkan kesalahpahaman umum seputar investasi kripto untuk pemula.

Menurut postingan di X, CEO Coinbase menyoroti apa yang ia sebut sebagai kesalahpahaman umum bahwa aset kripto, terutama Bitcoin dan Ethereum, terlalu mahal bagi pendatang baru.

Kesalahpahaman ini berasal dari gagasan bahwa investor baru harus membeli seluruh token Bitcoin atau Ethereum untuk memulai perjalanan kripto mereka. Gagasan ini semakin diperkuat dengan harga Bitcoin yang melampaui $100.000 dan Ethereum yang diperdagangkan di atas $4.000.

Akibatnya, banyak pendatang baru, terutama investor ritel, menganggap aset-aset ini terlalu mahal, dengan asumsi mereka perlu memiliki seluruh koin untuk berpartisipasi.

Anda Tidak Perlu Membeli Seluruh Bitcoin atau Ethereum

Namun, CEO Coinbase menekankan bahwa pemula tidak perlu membeli seluruh Bitcoin atau Ethereum untuk memulai.

Dia menegaskan bahwa hanya dengan beberapa dolar, orang dapat membeli dan menyimpan sebagian besar aset kripto, termasuk Bitcoin dan Ethereum. Sama seperti investor dapat memiliki sebagian saham, mereka juga dapat membeli kurang dari satu BTC atau ETH di bursa kripto. Kepemilikan fraksional ini memungkinkan kripto dapat diakses oleh siapa saja, termasuk mereka yang memiliki anggaran terbatas.

Komentar Armstrong bertujuan untuk membuat investasi kripto lebih mudah diakses bagi individu sehari-hari, terutama mereka yang mungkin merasa dikecualikan oleh harga Bitcoin enam digit atau nilai Ethereum yang melebihi $4.000 per token.

Namun, bahkan dengan Bitcoin diperdagangkan pada $111.044, investor dapat membeli dengan $1.000. Secara khusus, investasi $1.000 akan memperoleh sekitar 0,009 BTC.

Belum Terlambat untuk Mulai Berinvestasi di Kripto

CEO Coinbase juga menekankan bahwa tidak pernah terlambat untuk mulai berinvestasi di kripto, karena pendatang baru selalu dapat membeli pecahan dari aset-aset ini. Namun, ketika harga naik, jumlah kripto yang dapat dibeli dengan jumlah tetap menurun, dan sebaliknya.

Pernyataan Armstrong datang pada saat banyak yang memandang kripto sebagai aset terutama untuk orang kaya, karena meningkatnya partisipasi institusional dalam beberapa tahun terakhir. Institusi, termasuk MicroStrategy, terus melakukan investasi kripto yang signifikan.

Minggu lalu, MicroStrategy (sekarang Strategy) mengumumkan pembelian 220 BTC senilai $27 juta. Akuisisi ini membawa total kepemilikan perusahaan menjadi 640.250 Bitcoin.

Demikian pula, CEO BlackRock Larry Fink mengungkapkan bahwa kepemilikan Bitcoin perusahaan sekitar 804.944 BTC telah melampaui $100 miliar awal bulan ini.

Meskipun investasi skala besar seperti itu mungkin tampak mengintimidasi bagi pendatang baru, Armstrong menekankan bahwa memasuki pasar kripto tidak memerlukan modal besar. Siapa pun dapat mulai berinvestasi di kripto hanya dengan beberapa dolar.