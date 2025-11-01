CLO Coinbase Membantah Tuduhan Korupsi Politik dari Senator Murphy

TLDR

Chief Legal Officer Coinbase, Paul Grewal, dengan tegas menolak tuduhan yang dibuat oleh Senator Chris Murphy. Murphy mengklaim bahwa Coinbase menyumbangkan $46 juta untuk kampanye Republik dan pelantikan Trump sebagai imbalan atas perlakuan menguntungkan dari SEC. Grewal menanggapi dengan menyebut tuduhan tersebut "keliru" dan mengkritik senator karena mengabaikan detail penting dari situasi tersebut. Pertukaran ini menambah perdebatan yang berkembang mengenai pendekatan SEC terhadap regulasi kripto.

Murphy Menuduh Coinbase Melakukan Korupsi Politik

Senator Chris Murphy menggunakan media sosial untuk menuduh Coinbase terlibat dalam apa yang ia sebut "pabrik korupsi Trump." Dalam postingannya, Murphy menyatakan bahwa Coinbase telah menyumbangkan $46 juta untuk kepentingan politik Republik, termasuk pelantikan Trump, dengan implikasi bahwa kontribusi ini menyebabkan perlakuan menguntungkan dari SEC. Dia menyarankan bahwa dukungan finansial ini berperan dalam keputusan SEC untuk menghentikan gugatan terhadap perusahaan.

Postingan Murphy menarik perhatian signifikan dari kalangan politik dan kripto. Klaimnya menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara perusahaan kripto besar dan kekuatan politik. Namun, Murphy tidak memberikan bukti langsung yang menghubungkan sumbangan politik dengan tindakan SEC terhadap Coinbase.

CLO Coinbase Menanggapi Tuduhan

Paul Grewal, Chief Legal Officer Coinbase, dengan tegas menentang tuduhan Murphy. Grewal menyebut tuduhan tersebut "palsu" dan mendesak senator untuk "melakukan pekerjaan rumah Anda." Dia menekankan bahwa Coinbase secara konsisten mencari kejelasan regulasi daripada bantuan politik. Grewal berpendapat bahwa tindakan perusahaan selalu sejalan dengan kepatuhan regulasi, menunjuk pada kolaborasi berkelanjutan dengan institusi seperti Citigroup dan Figment.

"Perusahaan selalu bertujuan untuk kejelasan regulasi, bukan pengaruh politik," kata Grewal. Dia menambahkan bahwa gagasan korupsi politik itu salah tempat, mencatat bahwa tujuan utama Coinbase adalah bekerja dalam kerangka hukum yang mapan untuk mendukung pertumbuhan cryptocurrency. Dia juga menyebutkan upaya ekspansi Coinbase, termasuk kemitraan terbaru untuk memungkinkan pembayaran stablecoin dan meningkatkan layanan staking.

Pendekatan Regulasi SEC yang Tidak Konsisten

Grewal tidak berhenti pada pembelaan reputasi Coinbase. Dia mengalihkan fokus ke penanganan SEC terhadap regulasi cryptocurrency. Menurut Grewal, masalah sebenarnya terletak pada bagaimana SEC memperlakukan Coinbase. Dia menunjukkan bahwa SEC menyetujui IPO perusahaan, menyebutnya bermanfaat bagi publik, hanya untuk kemudian menuduh Coinbase beroperasi secara ilegal. Inkonsistensi dalam tindakan regulasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang pendekatan SEC terhadap perusahaan kripto.

Pengadilan federal baru-baru ini memutuskan bahwa penolakan SEC terhadap petisi pembuatan aturan Coinbase adalah "sewenang-wenang dan tidak masuk akal," semakin menekankan inkonsistensi dalam tindakan lembaga tersebut. Grewal berpendapat bahwa sikap SEC yang berubah, terutama setelah persetujuan IPO perusahaan, menunjukkan kegagalan dalam proses regulasi.

Pengaruh Politik dalam Tindakan SEC Dikritik

Pengacara John Deaton, yang dikenal karena karyanya dalam gugatan Ripple, juga memberikan pendapat tentang masalah ini. Deaton mengkritik perilaku tidak konsisten SEC, menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menyetujui model bisnis Coinbase sebelum melabelinya ilegal.

Dia menghubungkan kontradiksi ini dengan motivasi politik yang lebih luas, terutama di bawah kepemimpinan mantan Ketua SEC Gary Gensler. Deaton mengklaim bahwa Gensler telah bertindak sejalan dengan agenda politik, yang menurutnya berasal dari tokoh berpengaruh seperti Senator Elizabeth Warren.

Deaton juga mengkritik Senator Murphy karena mengabaikan masalah regulasi ini sambil fokus pada sumbangan politik Coinbase. Menurut Deaton, fokus semacam itu pada partisanship merugikan pertumbuhan inovasi Amerika, terutama di sektor cryptocurrency.

