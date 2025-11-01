Coinbase Mendekati Kesepakatan $2B untuk Membeli Platform Stablecoin BVNK

Postingan Coinbase Hampir Mencapai Kesepakatan $2B untuk Membeli Platform Stablecoin BVNK pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Coinbase dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk membeli BVNK, sebuah perusahaan infrastruktur stablecoin, dengan nilai hampir $2 miliar. Kesepakatan tersebut dikatakan berada dalam tahap akhir dan mungkin selesai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Jika berhasil, ini akan menjadi salah satu akuisisi terbesar Coinbase dan langkah besar untuk memperluas perannya di pasar stablecoin.

Coinbase Merencanakan Langkah Besar dalam Stablecoin

Menurut Bloomberg, Coinbase telah memulai proses uji tuntas akhir sebelum menyelesaikan kesepakatan dengan BVNK, sebuah startup fintech berbasis London. Perusahaan ini membantu bisnis menangani pembayaran mata uang kripto dan tradisional. Coinbase Ventures, lengan investasi bursa, sudah menjadi salah satu pendukung awal BVNK, bersama dengan Citi Ventures, Visa, dan Haun Ventures.

Orang-orang yang dekat dengan masalah ini mengatakan Coinbase memenangkan hak eksklusif untuk menegosiasikan akuisisi setelah proses penawaran yang ketat. Perusahaan berharap kesepakatan ini akan memperkuat posisinya di pasar pembayaran global, terutama setelah undang-undang baru AS disahkan tahun ini untuk mengatur stablecoin.

Stablecoin Mendorong Pertumbuhan Coinbase

Stablecoin telah menjadi bagian penting dari bisnis Coinbase. Mereka kini menyumbang hampir 20% dari total pendapatan perusahaan, terutama berkat kerja samanya dengan Circle, penerbit USDC. Coinbase mendapatkan bagian dari bunga cadangan USDC dan juga telah membantu mengintegrasikan pembayaran USDC ke Shopify, memudahkan bisnis untuk menerima kripto.

Membeli BVNK akan memberi Coinbase akses ke lebih banyak alat dan infrastruktur untuk mengembangkan bisnis stablecoin-nya. Ini juga akan memungkinkan bursa membantu lebih banyak perusahaan menangani pembayaran fiat dan kripto dengan mudah, meningkatkan adopsi di seluruh dunia.

Dorongan untuk Pembayaran Global

Didirikan pada 2021, BVNK telah dengan cepat menjadi pemain kunci di ruang stablecoin. Perusahaan ini telah mengumpulkan sekitar $90 juta dan membangun jaringan pembayaran yang kuat yang menghubungkan kripto dan keuangan tradisional. Melalui kesepakatan ini, Coinbase akan mendapatkan teknologi dan jaringan BVNK, memungkinkannya untuk berkembang ke pembayaran korporat berbasis stablecoin.

Ini terjadi setelah Coinbase baru-baru ini bermitra dengan Citigroup untuk menguji pembayaran stablecoin untuk klien korporat, bertujuan untuk memodernisasi cara uang bergerak antara bank dan dompet kripto.

CEO Coinbase Brian Armstrong baru-baru ini mengatakan dia berharap RUU struktur pasar kripto AS akan disahkan sebelum akhir tahun, menyebutnya sebagai langkah besar untuk kejelasan regulasi. Jika kesepakatan BVNK terwujud, Coinbase bisa menjadi kekuatan utama dalam pembayaran digital, menggabungkan stablecoin, pengawasan regulasi, dan akses pedagang global menjadi ekosistem yang kuat.