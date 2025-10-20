Coinbase Merilis Laporan Terbaru tentang Bitcoin (BTC) dan Cryptocurrency! Apa yang Bisa Diharapkan Selanjutnya?

Postingan Coinbase Merilis Laporan Terbaru tentang Bitcoin (BTC) dan Cryptocurrency! Apa yang Diharapkan Selanjutnya? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar cryptocurrency telah mengalami penurunan tajam selama dua minggu terakhir, dengan Bitcoin (BTC) dan altcoin mengalami penurunan signifikan akibat tarif Tiongkok yang diperbarui oleh Presiden AS Donald Trump. Namun, meskipun penurunan ini, ekspektasi kenaikan pasar terus berlanjut. Pada titik ini, Coinbase, pertukaran cryptocurrency terbesar di Amerika Serikat, menyatakan dalam survei terbarunya bahwa 67% investor institusional mengharapkan peningkatan BTC dalam 6 bulan ke depan. Laporan Coinbase juga mengungkapkan perbedaan pendapat tentang di mana kita berada dalam siklus pasar, dengan 45% peserta institusional menyatakan mereka percaya pasar berada dalam tahap akhir bull run, sementara hanya 27% investor non-institusional yang setuju dengan pandangan ini. David Duong, kepala penelitian di Coinbase Institutional, mengatakan pasar bull crypto masih memiliki banyak ruang untuk naik, tetapi investor menjadi lebih berhati-hati setelah crash besar pada 10 Oktober. "Masih ada ruang untuk kenaikan di pasar Bitcoin dan cryptocurrency. Kami masih melihat kondisi likuiditas yang tangguh, latar belakang makroekonomi yang kuat, dan dinamika regulasi yang mendukung." Laporan survei Coinbase juga mencantumkan faktor-faktor kunci yang dapat mendorong pasar crypto pada kuartal keempat 2025. Pada titik ini, Coinbase menyatakan bahwa likuiditas, kemajuan kebijakan, stablecoin, dan ekspansi infrastruktur ETF akan menentukan apakah pasar akan terus naik. Pada titik ini, Duong menekankan bahwa dukungan makro dan likuiditas, seperti dua pemotongan suku bunga yang diharapkan dari Fed dan penantian dana pasar uang besar untuk membeli, juga dapat memandu pasar pada kuartal keempat. "Pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Fed dan stimulus fiskal dan moneter lebih lanjut di Tiongkok dapat menghalangi lebih banyak investor untuk berinvestasi." Laporan tersebut juga menyoroti leverage berlebihan dan likuiditas yang buruk sebagai alasan utama koreksi baru-baru ini, terutama pada Bitcoin. Likuidasi otomatis pada beberapa... Postingan Coinbase Merilis Laporan Terbaru tentang Bitcoin (BTC) dan Cryptocurrency! Apa yang Diharapkan Selanjutnya? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar cryptocurrency telah mengalami penurunan tajam selama dua minggu terakhir, dengan Bitcoin (BTC) dan altcoin mengalami penurunan signifikan akibat tarif Tiongkok yang diperbarui oleh Presiden AS Donald Trump. Namun, meskipun penurunan ini, ekspektasi kenaikan pasar terus berlanjut. Pada titik ini, Coinbase, pertukaran cryptocurrency terbesar di Amerika Serikat, menyatakan dalam survei terbarunya bahwa 67% investor institusional mengharapkan peningkatan BTC dalam 6 bulan ke depan. Laporan Coinbase juga mengungkapkan perbedaan pendapat tentang di mana kita berada dalam siklus pasar, dengan 45% peserta institusional menyatakan mereka percaya pasar berada dalam tahap akhir bull run, sementara hanya 27% investor non-institusional yang setuju dengan pandangan ini. David Duong, kepala penelitian di Coinbase Institutional, mengatakan pasar bull crypto masih memiliki banyak ruang untuk naik, tetapi investor menjadi lebih berhati-hati setelah crash besar pada 10 Oktober. "Masih ada ruang untuk kenaikan di pasar Bitcoin dan cryptocurrency. Kami masih melihat kondisi likuiditas yang tangguh, latar belakang makroekonomi yang kuat, dan dinamika regulasi yang mendukung." Laporan survei Coinbase juga mencantumkan faktor-faktor kunci yang dapat mendorong pasar crypto pada kuartal keempat 2025. Pada titik ini, Coinbase menyatakan bahwa likuiditas, kemajuan kebijakan, stablecoin, dan ekspansi infrastruktur ETF akan menentukan apakah pasar akan terus naik. Pada titik ini, Duong menekankan bahwa dukungan makro dan likuiditas, seperti dua pemotongan suku bunga yang diharapkan dari Fed dan penantian dana pasar uang besar untuk membeli, juga dapat memandu pasar pada kuartal keempat. "Pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Fed dan stimulus fiskal dan moneter lebih lanjut di Tiongkok dapat menghalangi lebih banyak investor untuk berinvestasi." Laporan tersebut juga menyoroti leverage berlebihan dan likuiditas yang buruk sebagai alasan utama koreksi baru-baru ini, terutama pada Bitcoin. Likuidasi otomatis pada beberapa...