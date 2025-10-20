Coinbase Merilis Laporan Terbaru tentang Bitcoin (BTC) dan Cryptocurrency! Apa yang Bisa Diharapkan Selanjutnya?

Pasar cryptocurrency telah mengalami penurunan tajam selama dua minggu terakhir, dengan Bitcoin (BTC) dan altcoin mengalami penurunan signifikan akibat pembaruan tarif Tiongkok oleh Presiden AS Donald Trump.
Namun, meskipun penurunan ini, ekspektasi kenaikan pasar terus berlanjut.
Pada titik ini, Coinbase, pertukaran cryptocurrency terbesar di Amerika Serikat, menyatakan dalam survei terbarunya bahwa 67% investor institusional mengharapkan kenaikan BTC dalam 6 bulan ke depan.
Laporan Coinbase juga mengungkapkan perbedaan pendapat tentang di mana posisi kita dalam siklus pasar, dengan 45% peserta institusional menyatakan mereka percaya pasar berada dalam tahap akhir bull run, sementara hanya 27% investor non-institusional yang setuju dengan pandangan ini.
David Duong, kepala penelitian di Coinbase Institutional, mengatakan pasar bull crypto masih memiliki banyak ruang untuk naik, tetapi investor menjadi lebih berhati-hati setelah crash besar pada 10 Oktober.
Laporan survei Coinbase juga mencantumkan faktor-faktor kunci yang dapat mendorong pasar crypto pada kuartal keempat 2025. Pada titik ini, Coinbase menyatakan bahwa likuiditas, kemajuan kebijakan, stablecoin, dan ekspansi infrastruktur ETF akan menentukan apakah pasar akan terus naik.
Pada titik ini, Duong menekankan bahwa dukungan makro dan likuiditas, seperti dua pemotongan suku bunga yang diharapkan dari Fed dan penantian dana pasar uang besar untuk membeli, juga dapat memandu pasar pada kuartal keempat.
Laporan tersebut juga menyoroti leverage berlebihan dan likuiditas yang buruk sebagai alasan utama koreksi baru-baru ini, terutama pada Bitcoin.
Likuidasi otomatis di beberapa bursa semakin memperketat likuiditas dengan membatasi posisi short market maker, tetapi harga sejak itu telah stabil dan pasar telah memasuki fase pemulihan bertahap, kata laporan tersebut.
