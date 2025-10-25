BursaDEX+
Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc telah tayang di bioskop dengan skor kritikus dan penonton yang sangat tinggi, dan telah menghasilkan puluhan juta dolar di seluruh dunia. Namun, setelah menonton film tersebut, penggemar mungkin bertanya-tanya apa yang selanjutnya setelah musim pertama yang sukses dan sekarang, film yang sukses. Masalahnya adalah bahwa apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tidak jelas. Meskipun seri ini sukses, Chainsaw Man musim 2 belum diumumkan atau bahkan dikonfirmasi sebagai jalan ke depan untuk seri ini, alih-alih kemungkinan film lain. Jika memang terjadi, waktu tunggu kemungkinan akan panjang karena cara MAPPA melakukan sesuatu. Chainsaw Man Musim 1, yang hanya berjalan selama 12 episode, tayang perdana pada Oktober 2022. Sekarang, film tersebut tayang perdana pada 2025. Jeda antara tayangan MAPPA biasanya sekitar tiga tahun, yang juga terjadi pada film ini, sehingga musim 2 yang belum diumumkan mungkin akan tayang pada 2028 atau lebih lambat. Dalam hal kapan kita akan mendengar informasi aktual, kami juga memiliki perkiraan tentang itu. Butuh waktu setahun penuh bagi film Chainsaw Man Reze Arc untuk diumumkan setelah musim 1 berakhir pada Desember 2022. Pada Jump Festa di Desember 2024, film tersebut diumumkan, kemudian keluar dua tahun kemudian. Jadi jika penggemar mengharapkan pengumuman besar segera setelah perilisan film, indikasi menunjukkan bahwa itu tidak akan terjadi. Mungkin butuh waktu setahun dari sekarang. Seri anime sering kali bisa membuat frustrasi, dengan jeda yang sangat panjang di antara musim atau sedikit informasi tentang apa yang akan datang selanjutnya. Misalnya, kita telah mengalami sesuatu yang serupa dengan seri paling populer Crunchyroll sepanjang masa, Solo Leveling, di mana rencana musim 3 sangat tidak jelas dan setidaknya masih 2-3 tahun lagi. Sementara itu, ada film live-action Netflix yang akan datang. Chainsaw Man...

Kebingungan Merebak Tentang 'Chainsaw Man' Musim 2 Setelah 'Arc Reze'

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/25 23:05
Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc telah tayang di bioskop dengan skor kritikus dan penonton yang sangat tinggi, dan telah menghasilkan puluhan juta dolar di seluruh dunia. Namun, setelah menonton film tersebut, para penggemar mungkin bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya setelah musim pertama yang sukses dan kini, sebuah film yang sukses.

Masalahnya adalah bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya benar-benar tidak jelas. Meskipun seri ini sukses, musim 2 Chainsaw Man belum diumumkan atau bahkan dikonfirmasi sebagai langkah selanjutnya untuk seri ini, alih-alih kemungkinan film lainnya.

Jika itu terjadi, waktu tunggu kemungkinan akan panjang karena cara MAPPA melakukan sesuatu. Musim 1 Chainsaw Man, yang hanya berjalan selama 12 episode, tayang perdana pada Oktober 2022. Sekarang, filmnya telah tayang perdana pada 2025. Jarak antara tayangan MAPPA biasanya sekitar tiga tahun, yang juga terjadi untuk film ini, sehingga musim 2 yang belum diumumkan mungkin akan tayang pada 2028 atau lebih lambat.

Dalam hal kapan kita akan mendengar informasi aktual, kami juga memiliki perkiraan tentang itu. Butuh waktu satu tahun penuh untuk film Chainsaw Man Reze Arc diumumkan setelah musim 1 berakhir pada Desember 2022. Pada Jump Festa di Desember 2024, film tersebut diumumkan, kemudian dirilis dua tahun kemudian. Jadi jika penggemar mengharapkan pengumuman besar segera setelah perilisan film, indikasi menunjukkan bahwa itu tidak akan terjadi. Mungkin butuh waktu setahun dari sekarang.

Serial anime sering kali bisa membuat frustrasi, dengan jarak yang sangat lama di antara musim atau sedikit informasi tentang apa yang akan datang selanjutnya. Misalnya, kita telah mengalami sesuatu yang serupa dengan seri paling populer Crunchyroll sepanjang masa, Solo Leveling, di mana rencana musim 3 sangat tidak jelas dan setidaknya masih 2-3 tahun lagi. Sementara itu, ada film live-action Netflix yang akan datang.

Chainsaw Man memiliki sekitar 150 chapter manga, dan mungkin bahkan tidak akan menyelesaikan Arc pertama pada saat dekade ini berakhir. Ada banyak materi sumber yang bisa digunakan, tetapi dengan cara proyek animasi ini bekerja, bisa memakan waktu satu dekade atau lebih untuk menyelesaikannya. Demon Slayer debut pada 2019, dan kemungkinan akan memakan waktu setidaknya hingga 2029 untuk merilis film terakhirnya untuk mengakhiri seri tersebut. Attack on Titan berjalan selama satu dekade dari 2013 hingga 2023. Jadi, penggemar Chainsaw Man harus siap untuk bertahan dalam jangka panjang di sini, dan bahkan tidak mengharapkan pengumuman tentang apa yang akan terjadi selanjutnya untuk beberapa waktu, sepertinya.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/10/25/confusion-abounds-about-chainsaw-man-season-2-after-the-reze-arc/

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Blockonomi2025/11/09 18:59
Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Lonjakan Seperti ZCash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah tidak dapat diprediksi dalam beberapa minggu terakhir, sekarang menjadi tempat di mana raksasa yang dulunya stabil seperti Cardano (ADA) dan Shiba Inu (SHIB) kini menemukan diri mereka dikalahkan oleh pendatang baru yang gesit dan berbasis utilitas. Di tengah ketidakpastian, satu nama menarik perhatian serius dari para analis: Remittix (RTX). Diposisikan sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional, ini dipuji sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan potensi untuk meniru lonjakan tak terduga dari token seperti ZCash (ZEC). Pergerakan Lambat Cardano Menuju $1,60 Cardano telah memainkan permainan jangka panjang, berosilasi dalam saluran harga yang stabil, naik, turun dan kemudian naik lagi. Cardano telah naik langkah demi langkah. Setiap kali kembali pulih, harganya mencapai sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika momentum terus berlanjut, menembus $1 tampaknya realistis dan $1,60 mungkin menjadi tujuan berikutnya. Sumber: CoinMarketCap Namun, optimisme diimbangi oleh keraguan pasar yang lebih luas. Sementara struktur ADA terlihat secara teknis baik, koin berkapitalisasi besar lainnya gagal mengesankan, dengan banyak yang bergerak menyamping atau merosot lebih rendah. Perombakan Struktural Shiba Inu Di ekosistem Shiba Inu, fokus telah beralih dari pergerakan harga ke infrastruktur. Setelah insiden keamanan pada September, tim pengembangan Shibarium telah memulai migrasi jaringan RPC penuh. Ini adalah peningkatan penting yang mendesentralisasi saluran komunikasi pengguna dan memperkuat keamanan. Pembaruan ini bertujuan untuk: Meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem. Menghilangkan titik-titik kegagalan tunggal. Mempersiapkan jaringan untuk adopsi skala yang lebih besar. Meskipun harga SHIB turun 15,9% pada Oktober, prospek jangka panjang jaringan semakin membaik. Lapisan RPC terdesentralisasi baru bisa menjadi fondasi untuk Shibarium yang lebih kuat dan lebih skalabel, yang mengutamakan stabilitas daripada hype. Mengapa Remittix Menonjol Di pasar yang didominasi oleh volatilitas, Remittix memetakan jalur yang berbeda, yang berakar pada kegunaan dunia nyata dan kredibilitas terverifikasi. Para ahli mengatakan perpaduan inovasi ini...
BitcoinEthereumNews2025/11/09 19:12
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
