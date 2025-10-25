Kebingungan Merebak Tentang 'Chainsaw Man' Musim 2 Setelah 'Arc Reze'

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc telah tayang di bioskop dengan skor kritikus dan penonton yang sangat tinggi, dan telah menghasilkan puluhan juta dolar di seluruh dunia. Namun, setelah menonton film tersebut, para penggemar mungkin bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya setelah musim pertama yang sukses dan kini, sebuah film yang sukses.
Masalahnya adalah bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya benar-benar tidak jelas. Meskipun seri ini sukses, musim 2 Chainsaw Man belum diumumkan atau bahkan dikonfirmasi sebagai langkah selanjutnya untuk seri ini, alih-alih kemungkinan film lainnya.
Jika itu terjadi, waktu tunggu kemungkinan akan panjang karena cara MAPPA melakukan sesuatu. Musim 1 Chainsaw Man, yang hanya berjalan selama 12 episode, tayang perdana pada Oktober 2022. Sekarang, filmnya telah tayang perdana pada 2025. Jarak antara tayangan MAPPA biasanya sekitar tiga tahun, yang juga terjadi untuk film ini, sehingga musim 2 yang belum diumumkan mungkin akan tayang pada 2028 atau lebih lambat.
Dalam hal kapan kita akan mendengar informasi aktual, kami juga memiliki perkiraan tentang itu. Butuh waktu satu tahun penuh untuk film Chainsaw Man Reze Arc diumumkan setelah musim 1 berakhir pada Desember 2022. Pada Jump Festa di Desember 2024, film tersebut diumumkan, kemudian dirilis dua tahun kemudian. Jadi jika penggemar mengharapkan pengumuman besar segera setelah perilisan film, indikasi menunjukkan bahwa itu tidak akan terjadi. Mungkin butuh waktu setahun dari sekarang.
Serial anime sering kali bisa membuat frustrasi, dengan jarak yang sangat lama di antara musim atau sedikit informasi tentang apa yang akan datang selanjutnya. Misalnya, kita telah mengalami sesuatu yang serupa dengan seri paling populer Crunchyroll sepanjang masa, Solo Leveling, di mana rencana musim 3 sangat tidak jelas dan setidaknya masih 2-3 tahun lagi. Sementara itu, ada film live-action Netflix yang akan datang.
Chainsaw Man memiliki sekitar 150 chapter manga, dan mungkin bahkan tidak akan menyelesaikan Arc pertama pada saat dekade ini berakhir. Ada banyak materi sumber yang bisa digunakan, tetapi dengan cara proyek animasi ini bekerja, bisa memakan waktu satu dekade atau lebih untuk menyelesaikannya. Demon Slayer debut pada 2019, dan kemungkinan akan memakan waktu setidaknya hingga 2029 untuk merilis film terakhirnya untuk mengakhiri seri tersebut. Attack on Titan berjalan selama satu dekade dari 2013 hingga 2023. Jadi, penggemar Chainsaw Man harus siap untuk bertahan dalam jangka panjang di sini, dan bahkan tidak mengharapkan pengumuman tentang apa yang akan terjadi selanjutnya untuk beberapa waktu, sepertinya.
Sumber: https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/10/25/confusion-abounds-about-chainsaw-man-season-2-after-the-reze-arc/