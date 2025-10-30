Consensys Memilih Raksasa Wall Street: Apakah IPO MetaMask Akhirnya Akan Datang?

TLDR

Consensys telah memilih JPMorgan dan Goldman Sachs untuk memimpin rencana penawaran umum perdananya.

Perusahaan ini paling dikenal karena mengembangkan MetaMask, dompet Ethereum yang banyak digunakan.

Axios melaporkan bahwa persiapan IPO sedang berlangsung, tetapi perusahaan belum mengonfirmasi jadwalnya.

Juru bicara Consensys menyatakan bahwa perusahaan terus mengeksplorasi peluang pertumbuhan.

SharpLink, yang didukung oleh Consensys, mengumumkan rencana untuk menginvestasikan $200 juta ke dalam strategi onchain.

Consensys dilaporkan telah menunjuk JPMorgan dan Goldman Sachs untuk memimpin rencana penawaran umum perdananya, menurut Axios. Perusahaan perangkat lunak blockchain di balik MetaMask ini bisa menjadi perusahaan crypto-native terbaru yang memasuki pasar publik. Perusahaan belum mengonfirmasi tanggal final IPO.

JPMorgan Memimpin Penawaran untuk Pengembang Infrastruktur Ethereum

Consensys telah memilih JPMorgan sebagai salah satu dari dua penjamin emisi utama untuk pencatatan publiknya yang diantisipasi, menurut sumber yang berbicara kepada Axios. Langkah ini menandakan minat yang berkembang dari institusi keuangan besar terhadap perusahaan infrastruktur kripto. Goldman Sachs juga akan memimpin bersama penawaran tersebut, memberikan dukungan gabungan.

Didirikan oleh Joseph Lubin, salah satu pencipta Ethereum, Consensys berada di balik alat pengembangan Ethereum utama. Produk unggulannya MetaMask adalah dompet digital berbasis browser yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Perusahaan telah mendapatkan pendanaan dari investor terkemuka selama beberapa tahun terakhir.

JPMorgan telah memperdalam eksposur kriptonya melalui kemitraan strategis dan peran penasihat. Keterlibatannya dalam IPO Consensys dapat memperkuat hubungan Wall Street dengan ekosistem Ethereum. Consensys terus memperluas lini produk dan jangkauan perusahaannya.

Perusahaan Induk MetaMask Membidik Pasar Publik

Consensys dilaporkan sedang mempersiapkan pengajuan IPO dalam tahun berikutnya. Keputusan perusahaan ini muncul saat beberapa perusahaan crypto-native menguji pasar publik. Seorang juru bicara mengatakan Consensys "terus mengeksplorasi peluang untuk memperluas dampaknya."

MetaMask memungkinkan pengguna untuk menyimpan aset kripto, mengelola token, dan berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi. Dompet ini memainkan peran penting dalam mengenalkan pengguna ke Ethereum. Jutaan individu dan pengembang mengandalkan antarmukanya untuk akses blockchain.

Perusahaan belum mengajukan dokumen secara publik kepada regulator. Namun, laporan menunjukkan JPMorgan dan Goldman Sachs telah mulai mempersiapkan pencatatan. Waktunya masih belum jelas karena kondisi pasar terus berkembang.

Investasi Berfokus Ethereum Mendapatkan Momentum

Consensys juga mendukung SharpLink, perusahaan manajemen treasury berbasis Ethereum. SharpLink berencana mengalokasikan $200 juta ke dalam strategi yield onchain. Perusahaan mengumumkan penerapan di Linea, jaringan Layer 2 yang dibangun oleh Consensys.

Linea bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi Ethereum dan meningkatkan kecepatan. Ini sejalan dengan upaya penskalaan yang lebih luas di seluruh ekosistem Ethereum. Keterlibatan JPMorgan dapat memberikan kredibilitas institusional pada pengembangan Linea.

JPMorgan sebelumnya telah bekerja dengan perusahaan blockchain pada integrasi teknologi serupa. Kemitraannya dengan Consensys dapat mempercepat adopsi infrastruktur berbasis Ethereum oleh perusahaan. Kedua perusahaan tidak berkomentar tentang valuasi yang diharapkan atau target IPO.

