ETF Kripto Melewati Penutupan Pemerintah Menggunakan Celah Pengajuan SEC

TLDR

Penutupan pemerintah Oktober membekukan pengambilan keputusan SEC tentang aplikasi crypto ETF, tetapi penerbit menemukan solusi menggunakan aturan persetujuan otomatis

Empat crypto ETF dari Canary Capital, Bitwise, dan Grayscale diluncurkan minggu ini tanpa persetujuan aktif SEC dengan menggunakan bahasa "no delaying amendment" dalam pengajuan S-1 mereka

Fidelity mengajukan spot Solana ETF dan Canary Capital mengajukan XRP ETF pada hari Kamis, yang bisa aktif pada 13 November jika SEC tidak melakukan intervensi

Federal Reserve menyuntikkan $29,4 miliar ke dalam sistem perbankan melalui operasi repo semalam untuk mengurangi tekanan likuiditas dan menurunkan suku bunga repo

Suntikan likuiditas Fed adalah langkah jangka pendek untuk mencegah pembekuan pasar pendanaan dan tidak sama dengan pelonggaran kuantitatif

Oktober seharusnya menandai kedatangan beberapa crypto ETF di pasar AS. Securities and Exchange Commission memiliki beberapa tenggat waktu untuk menyetujui atau menolak aplikasi spot crypto ETF sepanjang bulan. Tetapi ketika pemerintah AS ditutup, SEC berhenti memproses keputusan dan tenggat waktu tersebut menjadi tidak berarti.

Penerbit ETF tidak menunggu. Sebaliknya, mereka menemukan solusi prosedural yang memungkinkan mereka meluncurkan produk tanpa menunggu SEC dibuka kembali. Empat crypto ETF mulai diperdagangkan minggu ini menggunakan metode ini.

Canary Capital meluncurkan dua dana, sementara Bitwise dan Grayscale masing-masing membawa satu ke pasar. Mereka semua menggunakan pendekatan yang sama: mengajukan pernyataan pendaftaran S-1 yang diperbarui dengan bahasa "no delaying amendment". Berdasarkan hukum sekuritas AS, pengajuan ini secara otomatis menjadi efektif setelah 20 hari kecuali SEC mengeluarkan penundaan atau meminta perubahan.

SEC tidak mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Keheningan itu memungkinkan ETF aktif secara default. Sekarang penerbit lain mengikuti strategi yang sama.

Pada hari Kamis, Fidelity mengajukan S-1 yang diperbarui untuk spot Solana ETF-nya. Canary Capital mengajukan XRP ETF pada hari yang sama. Jika SEC terus menggunakan pendekatan tanpa campur tangan, dana XRP pertama bisa mulai diperdagangkan pada 13 November.

Batasan Solusi

Strategi ini memiliki batasan. SEC telah meninjau pengajuan untuk ETF Solana, HBAR, dan Litecoin. Tetapi lembaga tersebut belum memberikan banyak umpan balik tentang aplikasi XRP.

Kurangnya keterlibatan itu bisa mendorong SEC untuk memblokir proses persetujuan otomatis untuk dana XRP. James Seyffart, analis ETF di Bloomberg Intelligence, mengatakan beberapa dana mungkin tidak dapat diluncurkan tanpa pembukaan kembali pemerintah. Dia memperkirakan banyak dana akan diluncurkan bulan depan terlepas dari status penutupan, tetapi tidak semuanya.

Situasi ini menandai pergeseran dalam cara crypto ETF mencapai pasar AS. Penerbit tidak lagi menunggu persetujuan resmi SEC. Mereka menggunakan mekanisme prosedural untuk bergerak maju.

Suntikan Likuiditas Fed

Sementara crypto ETF menavigasi hambatan regulasi, Federal Reserve mengambil tindakan untuk mendukung pasar keuangan. Fed menyuntikkan $29,4 miliar ke dalam sistem perbankan pada hari Jumat melalui operasi repo semalam. Ini adalah operasi terbesar sejak pandemi coronavirus 2020.

Fed menggunakan fasilitas repo tetapnya untuk sementara meningkatkan uang tunai yang tersedia untuk dealer utama dan bank. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan likuiditas yang telah mempengaruhi pasar dalam beberapa minggu terakhir. Cadangan bank telah turun menjadi $2,8 triliun, menyebabkan suku bunga repo naik.

Pasar repo melibatkan pinjaman jangka pendek antara pihak-pihak. Satu sisi memiliki uang tunai menganggur dan ingin mendapatkan hasil. Sisi lain membutuhkan pinjaman tunai dan menawarkan jaminan seperti sekuritas Perbendaharaan AS.

Ketika cadangan bank terlalu rendah, uang tunai yang dapat dipinjamkan menjadi langka. Lebih banyak peminjam bersaing untuk uang tunai yang lebih sedikit, mendorong suku bunga repo naik. Fed turun tangan untuk mencegah ini menyebabkan masalah di pasar pendanaan jangka pendek.

Krisis likuiditas berasal dari dua sumber. Pengurangan neraca Fed, yang disebut pengetatan kuantitatif, menarik uang tunai dari sistem. Perbendaharaan juga membangun rekening gironya di Fed, menghapus lebih banyak uang tunai dari peredaran.

Suntikan $29,4 miliar Fed berfungsi sebagai perbaikan jangka pendek. Ini sementara memperluas cadangan bank, menurunkan suku bunga jangka pendek, dan mengurangi tekanan pinjaman. Ini membantu mencegah krisis likuiditas yang dapat merusak pasar keuangan.

Langkah ini mendukung aset berisiko seperti bitcoin, yang dilihat pedagang sebagai permainan pada likuiditas fiat. Tetapi tindakan Fed tidak menandakan pergeseran ke pelonggaran kuantitatif. QE melibatkan pembelian aset langsung oleh Fed selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk meningkatkan likuiditas secara keseluruhan.

Operasi Jumat mewakili alat likuiditas jangka pendek yang dapat dibalik. Andy Constan, CEO Damped Spring Advisors, mengatakan situasi akan menyelesaikan dirinya sendiri. Dia mencatat bahwa jika cadangan benar-benar langka di seluruh sistem, Fed akan membutuhkan tindakan yang lebih agresif.

Fidelity dan Canary Capital mengajukan formulir S-1 yang diperbarui pada hari Kamis untuk ETF Solana dan XRP yang dapat diluncurkan pada 13 November tanpa intervensi SEC.

