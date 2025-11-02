BursaDEX+
TLDR Kerugian peretasan kripto pada Oktober 2025 turun menjadi $18,18 juta, penurunan 85,7% dari September. Kerugian utama pada Oktober berasal dari Garden Finance, Typus Finance, dan Abracadabra. Para ahli memperingatkan kelompok-kelompok yang terkait dengan Korea Utara sedang mengembangkan strategi serangan baru. Meskipun kerugian Oktober rendah, ancaman keamanan blockchain terus bertambah. Pasar cryptocurrency melihat peningkatan besar dalam [...]

Kerugian Peretasan Kripto Turun 85% pada Oktober 2025 Meskipun Ancaman Meningkat

Oleh: Coincentral
2025/11/02 04:54
TLDR

  • Kerugian akibat peretasan kripto pada Oktober 2025 turun menjadi $18,18 juta, penurunan 85,7% dari September.
  • Kerugian besar di Oktober berasal dari Garden Finance, Typus Finance, dan Abracadabra.
  • Para ahli memperingatkan kelompok yang terkait dengan Korea Utara sedang mengembangkan strategi serangan baru.
  • Meskipun kerugian Oktober rendah, ancaman keamanan blockchain terus bertambah.

Pasar cryptocurrency mengalami peningkatan keamanan yang signifikan selama Oktober 2025. Menurut data dari PeckShield, total kerugian dari peretasan dan eksploitasi turun drastis sebesar 85,7% dibandingkan September, hanya mencapai $18,18 juta dari 15 insiden. Meskipun terjadi penurunan dalam pelanggaran yang dilaporkan, para ahli keamanan siber memperingatkan bahwa lanskap ancaman terus berkembang, dengan metode serangan baru yang muncul.

Oktober Menyaksikan Penurunan Luar Biasa dalam Kerugian Peretasan Kripto

Industri kripto mengalami kerugian bulanan terendah pada 2025, menandai pengurangan signifikan dalam aktivitas peretasan. Data PeckShield mengungkapkan bahwa hanya $18,18 juta yang dicuri pada Oktober, turun dari $127,06 juta pada September. Pengurangan ini menandai penurunan 85,7% dalam total nilai yang hilang.

Beberapa insiden utama menyumbang sebagian besar kerugian ini. Serangan paling signifikan terjadi pada Garden Finance, di mana lebih dari $10 juta dieksploitasi. Typus Finance dan Abracadabra juga menjadi target, dengan kerugian masing-masing sebesar $3,4 juta dan $1,8 juta. Insiden-insiden ini membentuk hampir semua dana yang dicuri selama bulan tersebut.

Tanpa pelanggaran akhir bulan di Garden Finance, yang menyumbang sebagian besar kerugian, angka keseluruhan untuk Oktober akan lebih mendekati $7,18 juta. Ini akan menjadi kerugian bulanan terendah sejak awal 2023.

Pelanggaran Kripto Utama pada Oktober 2025

Garden Finance, protokol peer-to-peer Bitcoin, menghadapi pelanggaran signifikan pada hari-hari terakhir Oktober. Eksploitasi yang mengkompromikan salah satu solvernya menyebabkan pencurian lebih dari $10 juta. Meskipun serangan hanya memengaruhi inventaris solver, hal ini menyebabkan lonjakan yang signifikan dalam kerugian keseluruhan bulan tersebut.

Typus Finance, platform yield yang dibangun di blockchain Sui, juga menjadi target. Pada 15 Oktober, platform tersebut menjadi korban serangan manipulasi oracle, mengakibatkan kerugian $3,4 juta dari pool likuiditasnya. Investigasi kemudian mengungkapkan bahwa eksploitasi tersebut terkait dengan kelemahan di salah satu kontrak TLP Typus Finance. Serangan tersebut menyebabkan penurunan signifikan sebesar 35% pada harga token asli platform.

Abracadabra, platform peminjaman keuangan terdesentralisasi (DeFi), mengalami peretasan ketiga sejak peluncurannya. Eksploitasi tersebut mengakibatkan kerugian sekitar $1,8 juta dalam stablecoin MIM. Pelanggaran ini terjadi karena peretas melewati pemeriksaan solvabilitas melalui kerentanan kontrak pintar.

Risiko Keamanan Siber yang Berkembang di Sektor Kripto

Meskipun penurunan kerugian cukup menggembirakan, para ahli memperingatkan bahwa taktik penjahat siber yang terus berkembang menimbulkan risiko berkelanjutan bagi ekosistem cryptocurrency. Kelompok yang disponsori negara, terutama yang terkait dengan Korea Utara, dilaporkan bereksperimen dengan cara-cara baru untuk menyusup ke jaringan blockchain.

Salah satu taktik yang mengkhawatirkan adalah penyematan kode berbahaya langsung ke dalam jaringan blockchain. Metode ini berpotensi melewati langkah-langkah keamanan tradisional, yang dapat memperkenalkan tantangan baru bagi platform terdesentralisasi. Para ahli menyarankan bahwa ini dapat menyebabkan peningkatan serangan yang ditargetkan pada infrastruktur blockchain penting dalam beberapa bulan mendatang.

"Pergeseran ke arah penyematan kode berbahaya langsung ke dalam jaringan blockchain menandai fase baru dalam perang siber kripto," kata seorang analis keamanan siber. "Saat protokol memperkuat pertahanan mereka, penyerang menemukan cara baru untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem."

Melihat ke Depan Apa yang Masa Depan Simpan untuk Keamanan Kripto

Meskipun angka keamanan Oktober yang membaik menawarkan kelonggaran singkat bagi pasar kripto, para ahli tetap waspada. Sektor cryptocurrency terus menghadapi tantangan berkelanjutan untuk tetap selangkah lebih maju dari serangan yang semakin canggih. Seiring teknologi di balik blockchain dan keuangan terdesentralisasi berkembang, begitu juga metode yang digunakan oleh aktor jahat.

Meskipun terjadi penurunan kerugian untuk Oktober, para ahli industri menekankan pentingnya kewaspadaan berkelanjutan dan investasi dalam langkah-langkah keamanan. Ancaman strategi serangan baru dan berkembang berarti ketenangan di Oktober mungkin hanya bersifat sementara. Pasar harus tetap proaktif dalam mengatasi risiko yang muncul untuk memastikan keamanan jangka panjang.

Postingan Kerugian Peretasan Kripto Turun 85% pada Oktober 2025 Meskipun Ancaman Terus Bertambah pertama kali muncul di CoinCentral.

