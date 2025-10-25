Penambang kripto menguat seiring Jane Street mengungkapkan posisi besar

Saham penambangan Bitcoin naik setelah Jane Street mengatakan memiliki saham kecil di Cipher Mining, Bitfarms, dan Hut 8. Berita pada hari Kamis meningkatkan kepercayaan investor pada penambangan kripto.

Jane Street membagikan berita tersebut dalam pengajuan ke SEC A.S. dan mengatakan investasi tersebut bersifat pasif dan tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan.

Jane Street mengungkapkan kepemilikan 5% di Cipher Mining

Jane Street dan perusahaan terkaitnya mengatakan mereka kini memegang sekitar 5% dari total saham Cipher Mining (sekitar 19,68 juta saham). Dari jumlah ini, Jane Street Capital memiliki 0,2%, Jane Street Options memiliki 2,1%, dan Jane Street Global Trading memegang 2,7%.

Jeremy Kahn, perwakilan resmi untuk semua perusahaan Jane Street, menandatangani pengajuan tersebut, yang kemudian diajukan berdasarkan Aturan 13d-1(c). Investor mengikuti aturan ini ketika mereka membeli saham perusahaan semata-mata sebagai investasi, bukan untuk mengendalikan atau memengaruhi perusahaan.

Cipher Mining membangun pusat data modern yang menggunakan komputer bertenaga tinggi untuk menambang Bitcoin. Setelah pengumuman Jane Street, harga saham perusahaan meningkat hampir 20% pada hari Jumat, mencapai sekitar $4,28.

Tepat sebelum Jane Street melakukan investasi ini, Google mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi 5,4% saham di Cipher Mining pada akhir September. Karena baik Google maupun Jane Street kini terlibat dengan Cipher Mining, Investor merasa yakin bahwa industri penambangan akan berkembang.

Penambang Bitcoin memperpanjang reli karena sektor mengungguli Bitcoin

Setelah berita menyebar bahwa Jane Street telah membeli saham di beberapa perusahaan penambangan Bitcoin, investor mulai membeli saham penambangan, dan harganya meningkat. Beberapa penambang Bitcoin telah memperoleh keuntungan antara 8% dan 13% pada akhir hari Kamis. Pada akhir hari Jumat, Bitfarms (BITF) naik 10,68%, Cipher Mining (CIFR) naik 19,73%, dan Hut 8 Mining (HUT) meningkat 17,27%.

American Bitcoin Corp. juga meningkat sebesar 11,29%, IREN Limited naik 12,60%, dan Hive Digital Technologies naik 17,77%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa investor mengalihkan uang ke perusahaan yang membangun dan mengoperasikan fasilitas penambangan Bitcoin, daripada hanya membeli Bitcoin itu sendiri.

Selama tahun terakhir, perusahaan penambangan besar telah berinvestasi dalam mesin penambangan Bitcoin baru dan lebih kuat yang menggunakan lebih sedikit listrik. Mereka juga telah membangun pusat data yang lebih besar dan lebih canggih serta menegosiasikan kontrak listrik yang lebih murah untuk meningkatkan keuntungan mereka. Peningkatan ini membuat penambang tetap menguntungkan bahkan ketika harga Bitcoin naik terlalu lambat.

Pada saat yang sama, harga Bitcoin tetap tinggi, yang telah mengembalikan kepercayaan investor di pasar. Selama 12 bulan terakhir, Bitfarms meningkat sebesar 131%, Hut 8 naik sebesar 211%, dan Bitcoin sendiri naik sekitar 73%.

Para ahli mengatakan bahwa investasi oleh Jane Street dan Google telah memicu minat di antara investor tradisional dalam industri ini. Selain itu, perbaikan dalam harga energi global dan aturan pemerintah yang lebih jelas telah memungkinkan perusahaan untuk menghemat lebih banyak uang dan meningkatkan produksi mereka.

Pemerintah A.S. dan regulator juga telah mulai bekerja pada aturan yang lebih jelas yang memungkinkan perusahaan beroperasi lebih terbuka, daripada menciptakan hambatan baru. Perusahaan penambangan tidak perlu takut lagi akan perubahan regulasi yang tiba-tiba dan sekarang dapat menarik lebih banyak investasi untuk merencanakan pertumbuhan masa depan.



Terkait perkembangan terkait, Chris Wright, Menteri Energi A.S., baru-baru ini mengusulkan aturan baru yang akan mengharuskan Komisi Regulasi Energi Federal (FERC) untuk menetapkan metode yang adil dan efisien bagi fasilitas yang membutuhkan lebih dari 20 megawatt untuk terhubung langsung ke sistem transmisi massal.

Ini karena permintaan listrik belum pernah setinggi ini, terutama karena proliferasi infrastruktur AI dan aktivitas penambangan cryptocurrency skala besar. Surat Menteri menyatakan bahwa sektor-sektor ini, yang kini termasuk yang paling intensif energi di A.S., memerlukan pembuatan aturan eksplisit untuk mengakomodasi mereka.

Di bawah aturan baru, perusahaan penambangan kripto dan pusat data AI dapat memiliki koneksi mereka ditinjau dalam waktu 60 hari, asalkan mereka menanggung biaya peningkatan jaringan. Perusahaan-perusahaan ini biasanya harus menunggu lama untuk terhubung ke jaringan A.S.

Menurut analis, perubahan ini akan memungkinkan penambang untuk memulai lebih cepat, yang akan membantu A.S. mempertahankan daya saingnya secara global. Rencana tersebut menunjukkan bahwa administrasi mendukung baik teknologi maupun cryptocurrency, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan ide dan konsep inovatif.

