Pemegang Cardano ADA jangka panjang mengalami kerugian untuk pertama kalinya dalam tiga bulan, dengan rasio Perbedaan MVRV Panjang/Pendek yang terdampak parah akibat penurunan ADA saat ini setelah kehilangan keuntungan sebelumnya di pasar. Saat ini, ADA terus diperdagangkan pada $0,67 meskipun aksi pasar terhenti disertai dengan level RSI jauh di bawah level 50, sehingga menunjukkan dominasi pasar bearish yang kuat di pasar saat ini.

ADA telah kembali jatuh di bawah resistensi pasar $0,70, terjebak dalam siklus netral saat ini dan rentan terhadap penurunan lebih lanjut ke support pasar $0,62, dengan dana baru diarahkan ke pemain DeFi terbaik yang jelas berkomitmen untuk menghasilkan pertumbuhan yang kuat di pasar. Mutuum Finance, saat ini bernilai $0,035 dengan $18.270.000 dan 17.660 pemegang, telah mendapatkan sorotan tajam dengan pemegang ADA yang siap mencari aspirasi pertumbuhan yang lebih baik daripada keraguan pasar ADA saat ini di pasar.

RSI Cardano Menandakan Tren Bearish

Indeks Kekuatan Relatif Cardano telah jatuh dengan kuat di bawah 50 dalam beberapa minggu terakhir pada akhir Oktober 2025, memperkuat dominasi bearish yang telah menggagalkan reli dan menahan ADA jauh di bawah resistensi $0,667 bahkan dalam momen singkat pemulihan dari level support $0,623.

Periode nilai yang berkepanjangan di bawah level 50 pada Indeks Kekuatan Relatif sering kali dapat menandakan penurunan lebih lanjut atau aksi sideways dalam harga, dengan tidak adanya volume substansial untuk mendorong gairah pembelian baru di pasar. Pemegang ADA yang mengalami penurunan 10% baru-baru ini tetap berhadapan dengan pilihan dilematis, dengan penjualan spekulatif awal dari investor baru diperkirakan akan meredam reli harga apa pun.

Presale Mutuum Finance Mendapatkan Momentum

Mutuum Finance (MUTM) telah diluncurkan dalam Fase 6 presale, dengan 85% token terjual habis seharga $0,035. Harga ini merupakan kenaikan besar 250% dari pembelian Fase 1 pada $0,01—tetapi dengan kulminasi yang begitu cepat dalam fase saat ini, ada kebutuhan yang digarisbawahi untuk mengidentifikasi cryptocurrency terbaik untuk diinvestasikan.

Sementara pelanggan mengunci untuk memanfaatkan ROI 420% dengan peluncuran $0,06, ini diterjemahkan menjadi keuntungan besar dalam pembelian yang cukup untuk memenuhi permintaan massal dengan 17.660 pengikut dan $18.270.000 yang terkumpul secara total. Penunda menghadapi ambang masuk yang lebih curam dibandingkan dengan imbalan yang diperoleh dalam akuisisi tepat waktu yang menyoroti pertumbuhan eksplosif di pasar DeFi untuk melengkapi masalah ADA yang sedang berlangsung.

Giveaway Menyalakan Api Komunitas

Mutuum Finance (MUTM) telah memulai kontes $100.000 di mana masing-masing dari 10 pemenang beruntung membawa pulang $10.000 dalam MUTM, semakin mempercepat adopsi yang telah menumbuhkan salah satu komunitas awal terbesar di DeFi sejauh ini dalam tahun ini. Para peserta langsung bergabung dengan mudah, semakin mempercepat tingkat keterlibatan, dengan pendatang baru yang tertarik yang melihat pertumbuhan saham mereka dalam keberhasilan protokol. Karena sifat kampanye kontes ini, di mana loyalitas yang tak terkalahkan dikukuhkan, MUTM adalah cryptocurrency terbaik untuk diinvestasikan, dengan keuntungan yang mendorong adopsi yang tak tertandingi di ADA saat ini.

Deposit Stablecoin Membuka Hasil

Mutuum Finance (MUTM) telah mengintegrasikan USDT, yang bertindak sebagai salah satu stablecoin utama dalam pool peer-to-contract untuk memfasilitasi deposit tanpa usaha dengan penghasilan yield otomatis saat peminjam mengakses dana tanpa efek volatilitas yang mencapai mereka. Deposit USDT oleh pengguna sangat mudah, dengan hadiah dalam mtToken. Ini dapat dikonversi kembali ke investasi awal dengan bunga yang bertambah, membuat aset stabil menghasilkan pengembalian yang menguntungkan berbeda dengan kepemilikan ADA yang tetap tidak pasti sifatnya karena volatilitas pasar yang mempengaruhi ADA dalam bentuk keruntuhan Cardano, di mana MUTM menonjol sebagai cryptocurrency terbaik untuk diinvestasikan karena kurang volatil dan lebih menguntungkan sifatnya.

Sumber Bahan Bakar Beli-dan-Distribusi

Mutuum Finance (MUTM) menggunakan model beli-dan-distribusi, di mana biaya dari protokol digunakan untuk membeli token di pasar dan mendistribusikannya kepada staker mtToken, sehingga menciptakan siklus mandiri di mana pertumbuhan pengguna secara langsung terkait dengan harga eksplosif. Hal ini mengakibatkan early adopter mendapatkan keuntungan dari portofolio yang dimaksimalkan dengan pertumbuhan inheren yang mengungguli pertumbuhan jaringan ADA dalam hal keuntungan. Hal tersebut menjadikan Mutuum Finance sebagai crypto DeFi yang siap mencatat kesuksesan groundbreaking di mana setiap perdagangan membuat kekayaan secara kolektif.

Ketertinggalan Cardano telah membawa berita utama baru ke Mutuum Finance (MUTM) dengan harga di $0,035, merangkum mengapa pemimpin presale ini membawa investor baru ke meja, terutama dengan peristiwa crypto saat ini yang terjadi hari ini. Bergabunglah dengan Fase 6 sekarang dan ambil kesempatan hadiah gratis Anda sambil melakukan staking USDT untuk mengubah keraguan menjadi tindakan dengan hadiah besar.

