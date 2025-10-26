Pendanaan VC Kripto: Coinbase mengakuisisi Echo seharga $375 juta, Pave Bank mengumpulkan $39 juta

Aktivitas modal ventura kripto telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir, dengan pemain mapan dan proyek baru yang bermunculan berhasil mendapatkan pendanaan signifikan untuk mendorong gelombang inovasi blockchain berikutnya.
Minggu 19-25 Oktober mencatat pendanaan VC kripto sebesar $587,92 juta untuk 22 proyek.
Ringkasan
- Lanskap VC kripto tetap dinamis, dengan platform seperti Echo, Pave Bank, dan Bluwhale menarik pendanaan jutaan dolar dari investor besar.
- Selain pendanaan besar ini, berbagai proyek kecil di berbagai sektor, termasuk distribusi token dan keuangan terdesentralisasi, juga telah mengamankan investasi tahap awal yang penting.
- Pave Bank, EthSign, Bluwhale, dan BitcoinOS juga mengumpulkan pendanaan besar. Kesepakatan ini menyoroti kepercayaan yang semakin besar terhadap potensi jangka panjang kripto, meskipun ada volatilitas di pasar yang lebih luas.
Dari akuisisi Coinbase terhadap Echo senilai $375 juta hingga aliran pendanaan Seri A dan putaran seed yang mendukung infrastruktur on-chain dan platform keuangan digital, investasi di ruang ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.
Berikut daftar aktivitas pendanaan kripto minggu ini menurut data Crypto Fundraising.
Echo
- Coinbase melanjutkan aksi pembeliannya, menawarkan $375 juta untuk Echo
- Echo adalah platform investasi on-chain berbasis komunitas
- Ini adalah kesepakatan besar kelima yang diumumkan Coinbase pada tahun 2025. Pada Januari, perusahaan mengakuisisi Stryk, unit BUX berbasis Siprus yang mengkhususkan diri dalam layanan perdagangan contract-for-difference (CFD) untuk penduduk Eropa. Pada bulan yang sama, Coinbase juga membeli Spindl, startup San Francisco yang mengembangkan sistem atribusi berbasis blockchain untuk membantu bisnis mendorong pertumbuhan pengguna. Pada Mei, perusahaan mengakuisisi Deribit, bursa derivatif cryptocurrency berbasis Belanda. Pada Juli, Coinbase menambahkan Liquifi, startup San Francisco yang berfokus pada otomatisasi vesting dan penguncian token. Persyaratan keuangan untuk akuisisi tersebut tidak diungkapkan.
Pave Bank
- Pave Bank mengamankan $39 juta dalam putaran Seri A
- Didukung oleh Accel, Tether, dan Wintermute Ventures
- Proyek ini telah mengumpulkan $44,2 juta sejauh ini
Sign (Ethsign)
- Mengumpulkan $25,5 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- Investor termasuk YZiLabs dan IDG Capital
- Sign adalah infrastruktur on-chain untuk distribusi token dan telah mengumpulkan $54,15 juta sejauh ini
Bluwhale
- Bluwhale mengumpulkan $10 juta dalam putaran Seri A
- Investasi didukung oleh UOB, PAID Network, dan Spartan Capital
BitcoinOS
- BitcoinOS mengumpulkan $10 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- Investor termasuk Green Assets, Falcon X, dan DNA Fund
Proyek Di Bawah $10 Juta
- Limitless, $9 juta dalam putaran Seed
- DepinSim, $8 juta dalam putaran Strategis
- Nubila Network, $8 juta dalam putaran Seed
- Pieverse, $7 juta dalam putaran Strategis
- METYA, $6 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- Turtle, $5,5 juta dalam putaran Strategis
- Open Campus, $5 juta dalam putaran Strategis
- TBook, $5 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- ME3 (Gacha Galaxy), $3 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- Loyal, $2,5 juta dalam penjualan Publik dengan valuasi terdilusi penuh sebesar $5,24 juta
- Lit Protocol, $2,5 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- Printr, $2 juta dalam putaran Seed
- Rayls (Parfin), $1,75 juta dalam penjualan Publik
- Kinetiq, $1,75 juta dalam putaran Seed
- dm fun (Metrica Labs), $1,5 juta dalam penjualan Publik
- Entry (sebelumnya Zekret Protocol), $1 juta dalam putaran Pre-seed
- ZKLSOL (Zero Knowledge SOL), $969.420 dalam penjualan Publik dengan valuasi terdilusi penuh sebesar $2,5 juta