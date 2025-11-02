BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Bitcoin Hyper ($HYPER) baru-baru ini mendapatkan perhatian, tetapi investor besar tahap awal kini mulai mengalokasikan ulang ke LivLive ($LIVE), sebuah [...] Artikel Paus Kripto Meninggalkan Bitcoin Hyper ($HYPER) untuk LivLive ($LIVE) - Apa yang Ada di Balik Lonjakan Presale Kripto Terbaik 2025? pertama kali muncul di Coindoo.Bitcoin Hyper ($HYPER) baru-baru ini mendapatkan perhatian, tetapi investor besar tahap awal kini mulai mengalokasikan ulang ke LivLive ($LIVE), sebuah [...] Artikel Paus Kripto Meninggalkan Bitcoin Hyper ($HYPER) untuk LivLive ($LIVE) - Apa yang Ada di Balik Lonjakan Presale Kripto Terbaik 2025? pertama kali muncul di Coindoo.

Paus Kripto Tinggalkan Bitcoin Hyper ($HYPER) untuk LivLive ($LIVE) – Apa yang Ada di Balik Lonjakan Presale Kripto Terbaik 2025?

Oleh: Coindoo
2025/11/02 05:35
Hyperlane
HYPER$0.17281-0.31%
SecondLive
LIVE$0.001262-49.52%
Nowchain
NOW$0.00206--%

Bitcoin Hyper ($HYPER) baru-baru ini mendapatkan perhatian, tetapi investor tahap awal yang besar kini mulai mengalokasikan ulang ke LivLive ($LIVE), ekosistem sosial blockchain baru yang didukung AR yang saat ini dalam tahap presale. Pergeseran ini terjadi dengan cepat, memunculkan satu pertanyaan: apa sebenarnya yang mendorong para whale untuk keluar dari $HYPER dan masuk ke $LIVE selama apa yang disebut banyak analis sebagai posisi presale kripto terbaik di awal 2025?

Sebagian jawabannya adalah waktu. Bitcoin Hyper menawarkan proposisi nilai teknis seputar penskalaan aktivitas Bitcoin, sementara LivLive menawarkan sesuatu yang jauh lebih luas: partisipasi dunia nyata yang ditokenisasi, keterlibatan merek, penghargaan kehadiran sosial, dan penghasilan berbasis gaya hidup. Dengan LivLive kini mengumpulkan lebih dari $2M dari lebih dari 200 peserta presale dan bonus SPOOKY40 masih aktif selama 2 hari lagi, crypto whale tampaknya sedang mengincar permainan ekosistem jangka panjang yang jauh lebih besar.

LivLive ($LIVE): Di Mana Aksi Dunia Nyata Bertemu Nilai On-Chain

LivLive saat ini berada di Tahap 1 presale-nya, dengan harga $0,02 per token, dengan harga peluncuran ditetapkan pada $0,25. Proyek ini membangun apa yang disebut jaringan keterlibatan dunia nyata, mengubah kehadiran fisik, ulasan, pergerakan, kunjungan, dan interaksi sosial menjadi hadiah token yang diverifikasi on-chain. Crypto whale menyebutnya Unified Experience Engine karena pengguna dan merek berinteraksi di lokasi dunia nyata melalui quest AR, autentikasi gelang, dan eksplorasi kota yang digamifikasi.

Yang membuat masuk lebih awal begitu menarik adalah struktur ekosistemnya. 65% dari total pasokan 5B dialokasikan langsung ke komunitas melalui akses presale, penambangan, quest, dan hadiah partisipasi. Tidak seperti presale standar di mana token terkonsentrasi di antara sekelompok kecil pemegang, LivLive dirancang untuk tumbuh dari bawah ke atas.

Keuntungan Akses Awal: Paket Token, Treasure Vault, dan Kekuatan Referral

Setiap peserta presale menerima tidak hanya token tetapi juga Paket NFT yang memberikan kekuatan penambangan, kemajuan status, dan kunci masuk vault. Setiap kunci NFT dapat membuka hadiah dari LivLive Treasure Vault senilai $2,5M selama siklus undian presale. Ini memberikan potensi kenaikan nyata di luar apresiasi harga token. Mesin referral juga sudah aktif: pelopor presale mendapatkan komisi 10% ketika orang lain bergabung melalui tautan mereka, dan pengguna yang direferensikan mendapatkan 5%, yang berarti kesuksesan bertambah secara sosial. Mereka yang membangun jaringan mereka lebih awal mendapatkan visibilitas, kecepatan penambangan, dan keuntungan kemajuan AR setelah platform diluncurkan.

Crypto whale melihat nilai dalam hal ini karena partisipasi melipatgandakan potensi keuntungan. Ini bukan sekadar memegang token; ini adalah kehadiran ekosistem.

Skenario ROI dan Dampak Bonus SPOOKY40

Inilah saat angka-angka menjadi sulit untuk diabaikan. Jika seorang investor membeli $3.000 $LIVE di Tahap 1 dengan harga $0,02, mereka menerima 150.000 token. Dengan kode SPOOKY40 yang aktif selama 2 hari lagi, pembelian yang sama termasuk bonus tambahan 40%, sehingga totalnya menjadi 210.000 token.

Jika $LIVE terdaftar dengan harga peluncuran yang direncanakan $0,25: 210.000 token × $0,25 = nilai $52.500

Itu adalah potensi pengembalian ke atas yang didorong sepenuhnya oleh keuntungan masuk lebih awal, tanpa memerlukan prediksi harga spekulatif. Bahkan harga presale Tahap 10 meningkat menjadi $0,20, mengkonfirmasi bahwa masuk sekarang menghasilkan akumulasi token maksimum.

Jendela ini terbatas, dan crypto whale jelas bergerak cepat sebelum harga bergeser ke atas di tahap presale berikutnya.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Teknologi Kuat, Kurva Adopsi Lebih Lambat

Bitcoin Hyper adalah Layer-2 yang didukung Solana yang bertujuan meningkatkan kecepatan transaksi dan kegunaan Bitcoin. Proyek ini memanfaatkan mesin virtual throughput tinggi untuk membawa Bitcoin ke wilayah dApp yang dapat diskalakan. Bagi pengguna yang ingin memperluas utilitas BTC, $HYPER menyajikan narasi yang bermakna. Namun, pertumbuhannya bergantung pada adopsi pengembang jangka panjang, integrasi infrastruktur, dan efek jaringan bertahap. Dengan $HYPER dihargai $0,013205 dalam presale, biaya masuknya rendah, tetapi timeline menuju utilitas nyata kurang langsung dibandingkan dengan peluncuran LivLive yang digamifikasi dan berorientasi konsumen. Inilah mengapa banyak crypto whale mendiversifikasi keluar dari $HYPER dan memposisikan ulang ke $LIVE pada momen awal ini.

Kesimpulan Akhir: LivLive Memimpin Lonjakan Presale Kripto Terbaik

Berdasarkan minat pasar saat ini, posisi presale, keuntungan ekosistem awal, dan alokasi komunitas, LivLive muncul sebagai peluang presale kripto terbaik di antara proyek-proyek baru yang memasuki tahun 2025. Perpaduan keterlibatan dunia nyata yang didukung AR, pengganda token tingkat pelopor, akses Treasure Vault, dan pertumbuhan majemuk yang didorong referral terbukti sangat menarik bagi crypto whale dan pembangun awal. Dengan bonus SPOOKY40 yang berakhir dalam 2 hari, urgensinya sangat nyata. Partisipasi awal memaksimalkan jumlah token, kekuatan penambangan, dan nilai kemajuan masa depan.

Bagi siapa pun yang mengevaluasi di mana harus memposisikan diri sebelum tahap harga berikutnya, LivLive menonjol sebagai entri presale dengan potensi keuntungan tinggi yang paling jelas tersedia saat ini.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini:

Website: http://www.livlive.com 

X: https://x.com/livliveapp  

Telegram Chat: https://t.me/livliveapp  

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Crypto Whales Tinggalkan Bitcoin Hyper ($HYPER) untuk LivLive ($LIVE) – Apa yang Ada di Balik Lonjakan Presale Kripto Terbaik 2025? pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06163-4.53%
Starpower
STAR$0.12265-0.64%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Lonjakan Seperti ZCash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah tidak dapat diprediksi dalam beberapa minggu terakhir, sekarang menjadi tempat di mana raksasa yang dulunya stabil seperti Cardano (ADA) dan Shiba Inu (SHIB) kini menemukan diri mereka dikalahkan oleh pendatang baru yang gesit dan berbasis utilitas. Di tengah ketidakpastian, satu nama menarik perhatian serius dari para analis: Remittix (RTX). Diposisikan sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional, ini dipuji sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan potensi untuk meniru lonjakan tak terduga dari token seperti ZCash (ZEC). Pergerakan Lambat Cardano Menuju $1,60 Cardano telah memainkan permainan jangka panjang, berosilasi dalam saluran harga yang stabil, naik, turun dan kemudian naik lagi. Cardano telah naik langkah demi langkah. Setiap kali kembali pulih, harganya mencapai sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika momentum terus berlanjut, menembus $1 tampaknya realistis dan $1,60 mungkin menjadi tujuan berikutnya. Sumber: CoinMarketCap Namun, optimisme diimbangi oleh keraguan pasar yang lebih luas. Sementara struktur ADA terlihat secara teknis baik, koin berkapitalisasi besar lainnya gagal mengesankan, dengan banyak yang bergerak menyamping atau merosot lebih rendah. Perombakan Struktural Shiba Inu Di ekosistem Shiba Inu, fokus telah beralih dari pergerakan harga ke infrastruktur. Setelah insiden keamanan pada September, tim pengembangan Shibarium telah memulai migrasi jaringan RPC penuh. Ini adalah peningkatan penting yang mendesentralisasi saluran komunikasi pengguna dan memperkuat keamanan. Pembaruan ini bertujuan untuk: Meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem. Menghilangkan titik-titik kegagalan tunggal. Mempersiapkan jaringan untuk adopsi skala yang lebih besar. Meskipun harga SHIB turun 15,9% pada Oktober, prospek jangka panjang jaringan semakin membaik. Lapisan RPC terdesentralisasi baru bisa menjadi fondasi untuk Shibarium yang lebih kuat dan lebih skalabel, yang mengutamakan stabilitas daripada hype. Mengapa Remittix Menonjol Di pasar yang didominasi oleh volatilitas, Remittix memetakan jalur yang berbeda, yang berakar pada kegunaan dunia nyata dan kredibilitas terverifikasi. Para ahli mengatakan perpaduan inovasi ini...
Nowchain
NOW$0.00207+1.47%
BitShiba
SHIBA$0.000000000502+0.80%
Wink
LIKE$0.004803-0.29%
Bagikan
BitcoinEthereumNews2025/11/09 19:12
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.00136-45.38%
Arweave
AR$5.522-22.22%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,565.91
$102,565.91$102,565.91

+0.83%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,450.28
$3,450.28$3,450.28

+2.17%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.56
$159.56$159.56

+1.84%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2812
$2.2812$2.2812

+1.09%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$606.44
$606.44$606.44

+18.65%