CZ: Bersedia mendanai proyek asisten hakim AI yang sangat baik

PANews melaporkan pada 2 November bahwa CZ membagikan ide pembangun akhir pekannya di platform X: asisten hakim AI. CZ menyatakan, "Melatih kecerdasan buatan untuk menguasai hukum tertulis dan kasus-kasus masa lalu. Kemudian menggunakan AI untuk mengusulkan putusan untuk setiap kasus publik. Undang-undang adalah dokumen publik. Sebagian besar dokumen pengadilan juga bersifat publik, termasuk preseden, pernyataan dari penggugat dan tergugat, catatan persidangan dan putusan akhir, serta opini publik. Sementara keputusan manusia dapat dipengaruhi oleh emosi, rasa lapar (sebelum atau sesudah makan siang), pendapat pribadi, atau bias politik, secara teori, AI seharusnya lebih objektif." "Saya tidak berpikir negara mana pun akan mengadopsi teknologi ini dalam waktu dekat. Bukan berarti hakim AI akan lebih baik. Ini sangat bergantung pada tingkat pelatihannya. Tetapi ini bisa menjadi alat yang kuat bagi hakim, pengacara, dan pemangku kepentingan kasus. Akan menarik untuk mengamati perkembangannya dan menerapkannya pada hal-hal seperti pasar prediksi. Saya tidak berpikir itu rumit untuk dikembangkan. Saya akan senang mendanai asisten AI yang hebat."