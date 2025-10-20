Data: Hyperliquid telah mengalami arus keluar bersih sebesar $1,5 miliar dalam tujuh hari terakhir, dengan lebih dari $1,4 miliar mengalir ke Arbitrum

PANews melaporkan pada 20 Oktober bahwa menurut data Artemis, dalam 7 hari terakhir, Hyperliquid telah menjadi rantai dengan arus keluar bersih dana terbesar, dengan arus keluar bersih mencapai US$1,5 miliar.
Data menunjukkan bahwa dari dana yang mengalir keluar dari Hyperliquid, sebesar $1,46 miliar masuk ke jaringan Arbitrum. Selama periode yang sama, Arbitrum mencatat total arus masuk bersih sebesar $1,8 miliar, memimpin semua rantai, dengan mayoritas arus masuk ini berasal dari Hyperliquid. Ini menunjukkan bahwa sejumlah besar dana mungkin baru-baru ini mengalir keluar dari Hyperliquid melalui jembatan lintas rantai Arbitrum.
