3 Grafik Membentuk Outlook ETH

Aktivitas Ethereum di seluruh ekosistem yang lebih luas telah meningkat tajam, sementara grafik terpisah menunjukkan struktur pembalikan jangka panjang yang potensial dan jeda jangka pendek di dekat rata-rata kunci. Secara keseluruhan, visual menunjuk pada penggunaan jaringan yang lebih berat saat harga diperdagangkan di area keputusan.

Aktivitas ekosistem Ethereum melonjak pada grafik growthepie

Sebuah postingan dari CryptoGoos di X mengatakan "Aktivitas ekosistem Ethereum sedang meledak sekarang," disertai dengan grafik growthepie.com yang melacak jumlah transaksi dari pertengahan 2020 hingga pertengahan 2025. Grafik menunjukkan aktivitas tetap rendah selama bertahun-tahun, kemudian meningkat melalui 2023 dan berakselerasi pada 2024 dan 2025.

Jumlah Transaksi Ekosistem Ethereum. Sumber: growthepie. com / X

Satu garis pada grafik naik tajam setelah awal 2024, melampaui angka 240 juta dan mendekati bagian atas skala mendekati 480 juta pada 2025. Sementara itu, beberapa garis lain juga bergerak naik, tetapi mereka naik lebih bertahap dan tetap jauh di bawah garis teratas.

Grafik tidak menjelaskan apa yang mendorong lonjakan tersebut, tetapi bentuknya sesuai dengan pergeseran yang lebih luas menuju penggunaan onchain yang lebih berat, terutama di berbagai jaringan terkait Ethereum yang dapat memproses transaksi di luar mainnet dan kemudian diselesaikan kembali ke Ethereum. Meskipun demikian, jumlah transaksi saja tidak menunjukkan berapa banyak pengguna unik yang berpartisipasi atau berapa banyak nilai yang bergerak, jadi lonjakan tersebut memerlukan lebih banyak konteks sebelum menandakan adopsi yang lebih luas.

Grafik mingguan Ethereum menunjukkan setup inverse head and shoulders di dekat neckline

Sementara itu, Bitcoinsensus mengatakan Ethereum hampir menyelesaikan pola inverse head and shoulders makro pada grafik mingguan. Gambar tersebut menandai bahu kiri pada akhir 2024, titik terendah "kepala" yang lebih dalam di awal 2025, dan kemungkinan bahu kanan yang terbentuk setelah puncak pertengahan 2025 dan pullback.

Pola Inverse Head and Shoulders Ethereum. Sumber: TradingView / X

Grafik juga menggambar neckline yang naik yang diberi label sebagai resistance, dengan aksi harga berulang kali terhenti di dekat zona tersebut sebelum pergerakan lebih tinggi yang lebih besar. Jika ETH mempertahankan struktur higher low di sisi kanan dan kemudian menembus neckline, sinyal buku teks dari pola tersebut adalah breakout yang mengkonfirmasi pembalikan dari downtrend sebelumnya.

Namun, label bahu kanan mencakup tanda tanya, jadi setup bergantung pada kelanjutan. Jika ETH gagal bertahan di atas area bahu dan turun kembali ke arah wilayah kepala, pola kehilangan struktur dan trader biasanya memperlakukan neckline sebagai resistance yang tidak tertembus daripada pemicu.

Ethereum diperdagangkan di dekat moving average kunci saat RSI stabil

Aksi harga Ethereum menunjukkan setup teknis yang beragam, dengan aset bergerak mendekati simple moving average 50 hari dan 200 hari. Grafik menempatkan ETH di bawah rata-rata jangka pendek sementara melayang di dekat garis tren jangka panjang, menandakan jeda setelah penurunan baru-baru ini dari tertinggi sebelumnya.

SMA 50 Hari, SMA 200 Hari, dan RSI 14 Hari Ethereum. Sumber: CoinCodex

SMA 50 hari telah berbalik lebih rendah dan sekarang miring ke arah SMA 200 hari, mencerminkan momentum yang lebih lemah selama beberapa minggu terakhir. Pada saat yang sama, harga telah stabil di dekat kisaran menengah, menunjukkan tekanan jual telah melambat daripada berakselerasi.

Sementara itu, RSI 14 hari tetap berada di dekat level netral. Indikator telah pulih dari titik terendah sebelumnya tetapi belum mencapai wilayah overbought, yang menunjuk pada kondisi seimbang. Secara keseluruhan, sinyal menunjukkan Ethereum mengalami konsolidasi saat trader menunggu pergerakan arah yang lebih jelas.