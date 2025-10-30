Akselerator DeFi Mixmax Bergabung dengan LinklayerAI untuk Mendorong Hasil yang Dioptimalkan, Posisi yang Diseimbangkan Kembali, dan Menawarkan Wawasan Real-Time kepada DApps

LinklayerAI, protokol insentif berbasis AI, mengumumkan kemitraan strategis dengan Mixmax.Pro, akselerator volume dan hasil DeFi untuk komunitas terdesentralisasi. LinklayerAI adalah platform blockchain bertenaga AI berkinerja tinggi yang memungkinkan pengguna dan proyek Web3 untuk menjalankan aktivitas on-chain (termasuk perdagangan yang mulus) secara efektif melalui kerangka insentif on-chain-nya. Kemitraan ini memungkinkan integrasi infrastruktur AI-nya ke dalam platform DeFi Mixmax.

Sebagai akselerator hasil DeFi, Mixmax mengotomatisasi proses pencarian dan penempatan modal ke protokol dengan hasil terbaik, menghemat usaha dan waktu investor sambil meningkatkan hasil. Dengan memanfaatkan integrasinya dengan LinklayerAI, Mixmax bertujuan untuk memajukan operasi yang efisien pada jaringan DeFi-nya.

Peran LinklayerAI dalam Kemitraan Ini

Melalui kolaborasi ini, LinklayerAI menyediakan sistem kecerdasan AI-nya yang memungkinkan Mixmax menjalankan aplikasi DeFi-nya dengan mulus. Pada gilirannya, ini memungkinkan Mixmax untuk mengoptimalkan pengalaman pelanggan, meningkatkan manajemen risiko, dan mengoperasikan strategi investasi dinamis. Ini berarti Mixmax memanfaatkan solusi kecerdasan LinklayerAI untuk mendukung proyeksi yang sangat baik dalam harga, volatilitas, dan likuiditas untuk mengembangkan strategi hasil yang lebih maju dan inovatif. Dengan integrasi ini, pelanggan di ekosistem Mixmax menggunakan wawasan pasar dari LinklayerAI untuk memanfaatkan aktivitas produksi hasil dan manajemen likuiditas.

Selain itu, algoritma risiko AI teragregasi LinklayerAI menyediakan berbagai fitur manajemen real-time (seperti lindung nilai otomatis, faktor likuidasi, perubahan rasio pinjaman terhadap nilai, dan lainnya) untuk pengalaman pelanggan yang lebih maju di platform Mixmax.

Mixmax Mendefinisikan Ulang DeFi untuk Hasil yang Mulus, Aman, dan Lebih Stabil

Integrasi LinklayerAI ke dalam ekosistemnya menyoroti komitmen berkelanjutan Mixmax untuk tetap terdepan dalam lingkungan DeFi yang berkembang pesat. Penggabungan ini bukan hanya peningkatan teknis; ini menunjukkan perubahan mendasar dalam bagaimana akselerator DeFi yang berpandangan ke depan (seperti Mixmax) mengoptimalkan hasil, mengelola aset, dan memastikan keamanan bagi audiens mereka.

Langkah Mixmax untuk menggabungkan LinklayerAI ke dalam platformnya dipicu oleh kebutuhan untuk menyelesaikan dua tantangan penting dalam lanskap DeFi: kecanggihan mengoptimalkan manajemen aset di berbagai jaringan dan pentingnya meningkatkan keamanan di ruang Web3.

Dalam lingkungan DeFi, mengoptimalkan pengembalian bukanlah hal yang sederhana. Kondisi pasar seperti APY, slippage swap, volume perdagangan, dan kedalaman pool likuiditas terus berubah. Kemitraan di atas berarti bahwa sistem AI Linklayer di Mixmax terus memantau kondisi pasar yang canggih tersebut di berbagai protokol dan menganalisis data real-time untuk membuat keputusan bijak tentang alokasi aset. Melalui otomatisasi proses tersebut, AI Linklayer bereaksi dengan cepat dan efisien dibandingkan metode manual, memastikan bahwa aset pelanggan di Mixmax selalu dioptimalkan untuk menghasilkan pengembalian terbaik. Selain itu, AI Linklayer membantu mengatasi risiko keamanan di platform Mixmax untuk memastikan bahwa aset pengguna tetap terlindungi dan tersebar di berbagai protokol dengan aman.