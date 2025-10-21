@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Terhubung dengan Penggemar Crypto yang Sepaham! Terhubung di Discord! Periksa Discord kami Di Belanda, diskriminasi dan migrasi adalah isu besar. Selama pemilihan umum Belanda 2025, Gerakan DENK berjuang untuk kesetaraan dan keadilan. Meskipun partai ini memiliki sedikit pandangan tentang Bitcoin, aset digital atau inovasi keuangan, pandangan lainnya tampaknya memiliki pengaruh. Bagaimana DENK berpikir tentang crypto dan inovasi keuangan? Mari kita telusuri topik ini lebih dalam! Visi DENK: Kesetaraan dan keadilan Dalam program pemilihannya, DENK terutama berfokus pada kesetaraan dan perjuangan melawan diskriminasi. Partai ini ingin mengatasi masalah seperti rasisme institusional, kebencian terhadap Muslim, dan diskriminasi oleh pemerintah. Ini muncul sebagai posisi terpenting mereka. Selain itu, partai ini ingin fokus pada perawatan kesehatan yang terjangkau. Mereka ingin melakukannya dengan menghapuskan risiko sendiri dalam asuransi kesehatan, menurunkan premi perawatan kesehatan, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi biaya kebutuhan hidup. Untuk iklim, DENK menetapkan tujuan yang ambisius. Mereka ingin mendorong keberlanjutan. Dalam program partai DENK, banyak perhatian juga diberikan kepada kaum muda. Mereka ingin perlindungan yang lebih baik terhadap pengaruh kriminal, peluang yang lebih baik dalam pendidikan, dan menurunkan usia pemilih menjadi 16 tahun. Kesetaraan dalam inovasi keuangan dan aset digital DENK tampaknya tidak berfokus pada aset digital dan inovasi keuangan. Mereka terutama fokus pada keadilan sosial, kesetaraan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan keberlanjutan. Namun, nilai-nilai partai tampaknya sesuai dengan nilai-nilai Bitcoin. Kesetaraan adalah bagian penting dari filosofi Bitcoin. Karena sifat desentralisasi Bitcoin, semua orang memiliki akses yang sama ke uang. Diskriminasi institusional adalah bagian penting dari posisi partai. Bitcoin menghilangkan lembaga keuangan, yang menghilangkan kemungkinan diskriminasi ini. Partai ini tampaknya tidak memiliki fokus pada aset digital dan inovasi keuangan. Namun, ini bisa berubah di masa depan. Posisi partai sebagian besar sesuai dengan filosofi di balik Bitcoin dan crypto. Kesetaraan dan keadilan di atas segalanya DENK memposisikan dirinya sebagai partai untuk dipilih jika Anda fokus pada kesetaraan dan keadilan. Partai ini ingin mengakhiri diskriminasi. 