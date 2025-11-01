Prediksi Harga Dogecoin: DOGE Ke $1 Ditunda Hingga 2026? RTX, HBAR Bisa Mengalahkannya

DOGE diperdagangkan mendekati $0,185 hingga $0,19 dan Hedera berada di sekitar $0,19, sementara impian Dogecoin $1 tampak tertunda tanpa katalis yang jelas.

Para pemburu nilai harus memperhatikan Remittix, proyek pembayaran yang sedang naik daun yang terus ditandai oleh meja perdagangan serius sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang. Proposalnya adalah utilitas, kecepatan, dan waktu yang terus berjalan. Kita akan membahasnya sebentar lagi.

Prediksi harga Dogecoin: hype $1 berhenti sementara rentang harga mengecil

Dalam jangka pendek, model prediksi harga Dogecoin masih menunjukkan fluktuasi. DOGE di $0,185 hingga $0,19 menghadapi resistensi langsung sekitar $0,187 hingga $0,19. Para bull membutuhkan penutupan harian yang bersih di atas level ini untuk bergerak menuju $0,21.

Tanpa terobosan itu, momentum mendukung perdagangan dalam rentang dan pembalikan cepat. Thread prediksi harga Dogecoin yang meramalkan sprint langsung ke $1 kini mengakui bahwa setup membutuhkan likuiditas yang lebih kuat dan dukungan makro yang lebih jelas.

Dalam jangka menengah, debat prediksi harga Dogecoin berfokus pada reli pemulihan akhir 2025 yang bisa mengatur ulang target lebih tinggi menuju 2026. Untuk saat ini, rentang realistis berkumpul di sekitar $0,18 hingga $0,25 sampai katalis yang menentukan muncul. Berita terkait Elon masih mengubah sentimen, tetapi memudarnya gerakan impulsif memperingatkan bahwa waktu sangat penting.

Update Hedera: angin segar ETF dan berita perusahaan mengangkat harga HBAR

Cerita harga HBAR memiliki sesuatu yang tidak dimiliki DOGE saat ini: dukungan struktural. ETF AS yang baru terdaftar telah menempatkan Hedera di depan arus tradisional, dan pilot perusahaan terus membangun kredibilitas. Harga HBAR bertahan di sekitar $0,19 setelah kenaikan mingguan yang cepat, menunjukkan pembeli pada penurunan harga daripada sekadar pengejar momentum.



Memasuki November, pemantau harga HBAR akan melacak apakah permintaan ETF dan bukti perusahaan berubah menjadi tawaran spot yang stabil. Layanan token throughput tinggi Hedera dan dewan tata kelola memberikan institusi sesuatu untuk dijamin. Jika volume bertahan, kasus harga HBAR dapat terus naik bahkan jika pasar yang lebih luas goyah.

Remittix (RTX): Akumulator diam yang menghukum keraguan

Sementara para trader berdebat tentang jalur prediksi harga Dogecoin dan pergerakan harga HBAR, Remittix terus membangun secara terbuka. Tim ini telah diverifikasi secara publik oleh CertiK dan berada di puncak papan peringkat pra-peluncurannya, sinyal keamanan yang jarang dalam siklus ini. Dompet sudah dalam beta terbuka dengan penguji komunitas yang menggunakannya sekarang.

Jendela penjualan saat ini menunjukkan tag langsung di $0,1166, lebih dari 681 juta token sudah dialokasikan, lebih dari 40.000 investor telah bergabung, dan lebih dari $27,7 juta telah terkumpul hingga saat ini. Itu adalah keyakinan besar untuk proyek yang berfokus pada pembayaran kripto ke bank untuk pengguna, freelancer, dan pedagang.

Mengapa investor beralih ke RTX:

Beta dompet sudah aktif dan berfungsi, jadi pembeli tidak mendanai janji, mereka memasuki produk.

Transfer kripto ke bank di lebih dari 30 negara dengan FX real-time, dibangun untuk pembayaran aktual.

Alat pedagang bertujuan untuk mengubah faktur menjadi penyelesaian, yang membawa volume yang tidak dapat dipertahankan oleh meme.

Rencana likuiditas di berbagai bursa tersentralisasi memperluas akses dan meningkatkan kualitas exit bagi pemegang.

Prospek untuk Q4 hingga Q1

Dengan ketidakpastian kebijakan yang membatasi selera risiko, prediksi harga Dogecoin yang wajar tetap menahan $1 hingga 2026 kecuali likuiditas kembali dengan cepat. Harga HBAR tetap didukung oleh daya tarik perusahaan dan pertumbuhan stablecoin.

Bagi investor yang lebih menyukai penggunaan daripada headline, RTX sangat cocok masuk daftar pendek kripto terbaik untuk dibeli sekarang, karena urgensinya nyata. Verifikasi bersifat publik, dompet sudah aktif, komunitas terus berkembang, dan pasokan terus mengetat. Lewatkan fase ini, dan Anda mungkin akan menyaksikan tahap berikutnya dari pinggir lapangan.

Ini adalah artikel bersponsor. Pendapat yang diungkapkan sepenuhnya milik sponsor dan pembaca harus melakukan uji tuntas mereka sendiri sebelum mengambil tindakan apa pun berdasarkan informasi yang disajikan dalam artikel ini.