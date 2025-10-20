Lonjakan 5% Dogecoin Di Tengah Buzz Marketplace X — Bisakah $MAXI Menunggangi Gelombang?

POIN PENTING: $DOGE kembali naik ke $0,20 pada 20 Oktober setelah pengumuman Elon tentang X meluncurkan Handles Marketplace Ini, setelah jatuh dari $0,27 ke $0,18 pada 6 Oktober, menandai lonjakan berarti pertama Dogecoin setelah dua minggu berturut-turut mengalami kerugian. XHandles Marketplace akan mendistribusikan kembali handle yang tidak terpakai kepada pelanggan yang memenuhi syarat, sementara para trader dengan antusias mengantisipasi potensi integrasi pembayaran XHandles x Dogecoin.

Akhir pekan ini, pasar melihat pengumuman terkait Musk lainnya yang berdampak pada pergerakan harga $DOGE, menyebabkan token tersebut kembali naik ke $0,20 pada 20 Oktober.

Saat berita tentang marketplace X milik Elon Musk untuk nama pengguna yang tidak terpakai (XHandles) muncul, $DOGE kembali naik sebesar 11%. Itu setelah dua minggu berturut-turut mengalami kerugian sejak 6 Oktober.

Situs web XHandles Marketplace diluncurkan dengan daftar tunggu besar pengguna yang gelisah untuk bergabung sebelum peluncuran besar.

Jadi untuk apa Marketplace ini? XHandles akan mendistribusikan kembali handle yang tidak terpakai kepada pelanggan yang memenuhi syarat yang dapat mencari, meminta, dan membelinya.

Karena ini merupakan langkah monetisasi oleh X, membuka jalan untuk mikrotransaksi dalam platform, para trader mungkin mengantisipasi potensi integrasi Dogecoin dengan XHandles.

Meskipun belum dikonfirmasi oleh Musk, hype dan narasi komunitas ini saja sudah tercermin dalam kinerja pasar $DOGE, memperkuat pengaruh Musk pada citra publik Dogecoin.

Spekulasi yang meningkat seputar koin meme ini menyebabkan kenaikan 10,88% dalam open interest, peningkatan 6,86% dalam volume perdagangan, dan $6,05M dalam likuidasi $DOGE untuk trader. Dari total $8,44M dalam likuidasi selama 24 jam terakhir, trader short menyumbang 58% dari kerugian intraday ($5,88M), dibandingkan dengan posisi long ($2,56M).

Dengan rasio long-to-short di 1,38, pasar tetap relatif seimbang, dengan sedikit keunggulan ke arah bulls.

Melihat ke belakang, kerugian $DOGE pada Oktober diperkuat oleh tekanan pasar yang lebih luas (penutupan Pemerintah AS) dan likuidasi kripto sebesar $1,2B pada hari Jumat. Jika volatilitas pasar melonjak, $DOGE bisa mengalami ayunan harga tajam baik ke atas maupun ke bawah dalam beberapa hari mendatang.

Namun, hal-hal terlihat lebih cerah untuk koin favorit Musk sekarang. Token tersebut telah naik hampir 7% dalam 24 jam, sekarang melayang di atas $0,20, sekitar pita Bollinger tengah, yang menunjukkan bahwa token tersebut pulih dari level oversold.

RSI (14) berada di 29, dan RSI rata-rata berada di 43 (di bawah netral 50), yang berarti token tersebut berada dalam fase pemulihan dengan momentum naik yang ringan. Volume perdagangan yang stabil di 151M mencerminkan fase konsolidasi di mana trader sedang mengakumulasi, menunggu katalis yang lebih kuat seperti konfirmasi integrasi $DOGE x XHandles.

Jika $DOGE melewati resistensi kunci $0,22, reli menuju $0,26–$0,28 mungkin mengikuti — dan berita baik seperti konfirmasi pembayaran XHandle–Dogecoin bisa menyalakan kembali dorongan menuju tanda psikologis $1.

Dengan spekulasi pembayaran XHandles yang semakin kuat, investor beralih ke peluang yang muncul dalam kategori Doggone Doggerel untuk memanfaatkan momentum Dogecoin yang diperbaharui.

Maxi Doge ($MAXI) – koin meme ERC-20 satir yang terinspirasi oleh Shiba Inu dan Baby Doge, telah muncul sebagai pesaing terbaru yang bertujuan untuk mengejar gelombang koin meme berikutnya.

Maxi Doge ($MAXI): Saudara DOGE yang Lebih Besar, Lebih Berani

Maxi Doge ($MAXI) condong ke energi degen, gym-bro, GigaChad, mempromosikan pola pikir trading all-in, high-octane.

Seperti kebanyakan koin meme, utilitas bukanlah fokus utama $MAXI. Sebaliknya, proyek ini berencana untuk memotivasi komunitasnya melalui kontes trading dan acara partner yang digamifikasi.

Seperti yang kita lihat dengan Shiba Inu dan Baby Doge, tidak ada yang menghentikan $MAXI untuk muncul sebagai Doge besar berikutnya dalam kelompok tersebut.

Dengan motto berani, 'Extreme pain, max gains!', proyek ini memanfaatkan semangat sejati perdagangan koin meme — menarik bagi investor yang menyukai risiko dan menambahkan energi segar ke siklus hype 'koin Dawg'.

Tokenomics proyek yang solid berbicara sendiri – 25% total pasokan dialokasikan untuk 'Maxi Fund', yang akan mendorong eksposur dan mengoptimalkan dinamika pump. Itu berarti pembeli awal bisa mendapat manfaat dari visibilitas proyek yang meningkat dan apresiasi token akhirnya dari promosi agresif.

Presale proyek telah membuat keuntungan yang stabil, sudah mengumpulkan $3,6M dengan dua pembelian whale yang signifikan dengan total $628K ($314K + $314K), tanda jelas dari koin meme eksplosif yang sedang dibuat.

Mulai hari ini, satu $MAXI diperdagangkan di $0,0002635 dengan APY menarik 82% — yang berarti pendukung awal bisa mendapat manfaat dari harga murah hari ini dan mendapatkan pendapatan pasif bahkan sebelum TGE.

APY staking akan secara bertahap berkurang seiring lebih banyak orang bergabung dengan pool, menjadikan sekarang jendela terakhir Anda untuk mengunci token $MAXI dengan harga hari ini dan memaksimalkan pengembalian Anda.

Saat cerita pembayaran XHandles x $DOGE terungkap, $MAXI mungkin menjadi koin 'Dawg' berikutnya yang meledak menuju kapitalisasi pasar satu miliar dolar.

