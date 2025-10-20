BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
$DOGE melonjak 11% ke $0,20 saat Musk mengungkapkan pasar XHandles, memicu spekulasi pembayaran Dogecoin dan memicu momentum baru koin meme yang dipimpin oleh $MAXI.$DOGE melonjak 11% ke $0,20 saat Musk mengungkapkan pasar XHandles, memicu spekulasi pembayaran Dogecoin dan memicu momentum baru koin meme yang dipimpin oleh $MAXI.

Lonjakan 5% Dogecoin Di Tengah Buzz Marketplace X — Bisakah $MAXI Menunggangi Gelombang?

Oleh: Brave Newcoin
2025/10/20 15:15
Jump Tom
JUMP$0.000000002476+36.26%
Hive AI
BUZZ$0.002153+5.33%
holoride
RIDE$0.000884-5.85%
DOGE
DOGE$0.17612-0.62%
Memecoin
MEME$0.001604-2.01%
Lonjakan 5% Dogecoin Di Tengah Buzz X Marketplace — Bisakah $MAXI Menunggangi Gelombang?

POIN PENTING:

➡ $DOGE kembali naik ke $0,20 pada 20 Oktober setelah pengumuman Elon tentang X meluncurkan Handles Marketplace

➡ Ini, setelah jatuh dari $0,27 ke $0,18 pada 6 Oktober, menandai lonjakan berarti pertama Dogecoin setelah dua minggu berturut-turut mengalami kerugian.

➡ XHandles Marketplace akan mendistribusikan kembali handle yang tidak terpakai kepada pelanggan yang memenuhi syarat, sementara para trader dengan antusias mengantisipasi potensi integrasi pembayaran XHandles x Dogecoin.

Akhir pekan ini, pasar melihat pengumuman terkait Musk lainnya yang berdampak pada pergerakan harga $DOGE, menyebabkan token tersebut kembali naik ke $0,20 pada 20 Oktober.

Saat berita tentang marketplace X milik Elon Musk untuk nama pengguna yang tidak terpakai (XHandles) muncul, $DOGE kembali naik sebesar 11%. Itu setelah dua minggu berturut-turut mengalami kerugian sejak 6 Oktober.

Situs web XHandles Marketplace diluncurkan dengan daftar tunggu besar pengguna yang gelisah untuk bergabung sebelum peluncuran besar.

Jadi untuk apa Marketplace ini? XHandles akan mendistribusikan kembali handle yang tidak terpakai kepada pelanggan yang memenuhi syarat yang dapat mencari, meminta, dan membelinya.

Postingan Handles Marketplace di X tentang peluncurannya yang akan datang.

Sumber: X

Karena ini merupakan langkah monetisasi oleh X, membuka jalan untuk mikrotransaksi dalam platform, para trader mungkin mengantisipasi potensi integrasi Dogecoin dengan XHandles.

Meskipun belum dikonfirmasi oleh Musk, hype dan narasi komunitas ini saja sudah tercermin dalam kinerja pasar $DOGE, memperkuat pengaruh Musk pada citra publik Dogecoin.

Spekulasi yang meningkat seputar koin meme ini menyebabkan kenaikan 10,88% dalam open interest, peningkatan 6,86% dalam volume perdagangan, dan $6,05M dalam likuidasi $DOGE untuk trader. Dari total $8,44M dalam likuidasi selama 24 jam terakhir, trader short menyumbang 58% dari kerugian intraday ($5,88M), dibandingkan dengan posisi long ($2,56M).

Dengan rasio long-to-short di 1,38, pasar tetap relatif seimbang, dengan sedikit keunggulan ke arah bulls.

Melihat ke belakang, kerugian $DOGE pada Oktober diperkuat oleh tekanan pasar yang lebih luas (penutupan Pemerintah AS) dan likuidasi kripto sebesar $1,2B pada hari Jumat. Jika volatilitas pasar melonjak, $DOGE bisa mengalami ayunan harga tajam baik ke atas maupun ke bawah dalam beberapa hari mendatang.

Namun, hal-hal terlihat lebih cerah untuk koin favorit Musk sekarang. Token tersebut telah naik hampir 7% dalam 24 jam, sekarang melayang di atas $0,20, sekitar pita Bollinger tengah, yang menunjukkan bahwa token tersebut pulih dari level oversold.

Sumber: CoinMarketCap

RSI (14) berada di 29, dan RSI rata-rata berada di 43 (di bawah netral 50), yang berarti token tersebut berada dalam fase pemulihan dengan momentum naik yang ringan. Volume perdagangan yang stabil di 151M mencerminkan fase konsolidasi di mana trader sedang mengakumulasi, menunggu katalis yang lebih kuat seperti konfirmasi integrasi $DOGE x XHandles.

Jika $DOGE melewati resistensi kunci $0,22, reli menuju $0,26–$0,28 mungkin mengikuti — dan berita baik seperti konfirmasi pembayaran XHandle–Dogecoin bisa menyalakan kembali dorongan menuju tanda psikologis $1.

Dengan spekulasi pembayaran XHandles yang semakin kuat, investor beralih ke peluang yang muncul dalam kategori Doggone Doggerel untuk memanfaatkan momentum Dogecoin yang diperbaharui.

Maxi Doge ($MAXI) – koin meme ERC-20 satir yang terinspirasi oleh Shiba Inu dan Baby Doge, telah muncul sebagai pesaing terbaru yang bertujuan untuk mengejar gelombang koin meme berikutnya.

Maxi Doge ($MAXI): Saudara DOGE yang Lebih Besar, Lebih Berani

Maxi Doge ($MAXI) condong ke energi degen, gym-bro, GigaChad, mempromosikan pola pikir trading all-in, high-octane.

Seperti kebanyakan koin meme, utilitas bukanlah fokus utama $MAXI. Sebaliknya, proyek ini berencana untuk memotivasi komunitasnya melalui kontes trading dan acara partner yang digamifikasi.

Seperti yang kita lihat dengan Shiba Inu dan Baby Doge, tidak ada yang menghentikan $MAXI untuk muncul sebagai Doge besar berikutnya dalam kelompok tersebut.

Dengan motto berani, 'Extreme pain, max gains!', proyek ini memanfaatkan semangat sejati perdagangan koin meme — menarik bagi investor yang menyukai risiko dan menambahkan energi segar ke siklus hype 'koin Dawg'.

Tokenomics proyek yang solid berbicara sendiri – 25% total pasokan dialokasikan untuk 'Maxi Fund', yang akan mendorong eksposur dan mengoptimalkan dinamika pump. Itu berarti pembeli awal bisa mendapat manfaat dari visibilitas proyek yang meningkat dan apresiasi token akhirnya dari promosi agresif.

🛒 Pelajari cara membeli Maxi Doge di sini.

Tokenomics Maxi Doge.

Presale proyek telah membuat keuntungan yang stabil, sudah mengumpulkan $3,6M dengan dua pembelian whale yang signifikan dengan total $628K ($314K + $314K), tanda jelas dari koin meme eksplosif yang sedang dibuat.

Mulai hari ini, satu $MAXI diperdagangkan di $0,0002635 dengan APY menarik 82% — yang berarti pendukung awal bisa mendapat manfaat dari harga murah hari ini dan mendapatkan pendapatan pasif bahkan sebelum TGE.

APY staking akan secara bertahap berkurang seiring lebih banyak orang bergabung dengan pool, menjadikan sekarang jendela terakhir Anda untuk mengunci token $MAXI dengan harga hari ini dan memaksimalkan pengembalian Anda.

Saat cerita pembayaran XHandles x $DOGE terungkap, $MAXI mungkin menjadi koin 'Dawg' berikutnya yang meledak menuju kapitalisasi pasar satu miliar dolar.

🚀 Bergabunglah dengan presale Maxi Doge sekarang — rahasia Anda untuk keuntungan maksimal!

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00206-0.48%
Bitcoin
BTC$102,582.55+0.51%
Major
MAJOR$0.10246+4.27%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06208-2.12%
Starpower
STAR$0.12291-0.36%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.001263-49.70%
Arweave
AR$5.577-19.85%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,666.00
$102,666.00$102,666.00

+0.93%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,449.67
$3,449.67$3,449.67

+2.15%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.82
$159.82$159.82

+2.01%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2827
$2.2827$2.2827

+1.16%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$605.70
$605.70$605.70

+18.51%