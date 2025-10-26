BursaDEX+
Apakah altcoin terkenal masih layak untuk waktu Anda, atau apakah potensi sebenarnya tersembunyi dalam pilihan yang tidak terduga? XRP dan Bitcoin [...] Postingan Ethereum-Based MoonBull Powers Up with Rewards, Referral Bonuses; XRP dan BCH Bergabung dalam Daftar Crypto Teratas untuk Dibeli dan Disimpan untuk Jangka Pendek pertama kali muncul di Coindoo.

MoonBull Berbasis Ethereum Meningkatkan Kekuatan dengan Hadiah, Bonus Referral; XRP dan BCH Bergabung dalam Daftar Kripto Teratas untuk Dibeli dan Disimpan untuk Jangka Pendek

Oleh: Coindoo
2025/10/26 01:15
XRP
XRP$2.2831--%
Bitcoin Cash Node
BCH$498.7+1.23%
TOP Network
TOP$0.000096--%
RealLink
REAL$0.06714+0.70%

Apakah altcoin terkenal masih layak untuk waktu Anda, atau apakah potensi kenaikan sebenarnya tersembunyi dalam pilihan yang tidak terduga? XRP dan Bitcoin Cash telah menunjukkan pergerakan teknis baru baru-baru ini, tetapi mereka tidak sendirian dalam sorotan. Ada token berbasis Ethereum baru yang menarik perhatian mengejutkan, dan bukan, ini bukan permainan meme daur ulang.

Pesaing yang sedang naik daun itu adalah MoonBull ($MOBU), dan membawa mekanisme nyata dalam bungkus meme. Dengan model presale yang dibangun berdasarkan kelangkaan, rencana likuiditas yang kuat, dan staking dengan APY 95%, token ini disebut-sebut sebagai kripto teratas untuk dibeli dan dipegang untuk jangka pendek oleh banyak early adopter yang mengawasi grafik.

Mengapa MoonBull ($MOBU) Adalah Kripto Teratas untuk Dibeli dan Dipegang untuk Jangka Pendek

MoonBull bukan hanya mengejar tren viral, tetapi dirancang untuk keuntungan jangka pendek yang berkelanjutan. "Mobunomics"-nya memperkenalkan presale 23 tahap dengan likuiditas terkunci, pembakaran token harian, dan bonus referral 15%. Setiap transaksi mengalirkan 2% ke likuiditas, 2% kembali ke pemegang, dan 1% dibakar selamanya, membuat $MOBU semakin langka dan memberi penghargaan kepada seluruh komunitas dengan setiap perdagangan.

Di luar refleksi dan pembakaran, MoonBull menambahkan kekuatan pengguna nyata. Mulai dari Tahap 10, pengguna dapat melakukan staking dengan APY besar 95%, tanpa minimum, tanpa hambatan. Tata kelola dimulai pada Tahap 12, memberikan setiap pemegang token kemampuan untuk memilih masa depan proyek. Ini sepenuhnya transparan dan didukung oleh keamanan Ethereum, kontrak yang telah diaudit, dan token tim yang terkunci. Secara keseluruhan, ini menempatkan MoonBull di pusat setiap percakapan tentang kripto teratas untuk dibeli dan dipegang untuk jangka pendek.

Presale Tahap 5 MoonBull Tumbuh Menjadi $450K dan 1.500 Investor

MoonBull ($MOBU) diperdagangkan pada $0,00006584, menandai tahap presale ke-5 dengan lebih dari $450.000 terjamin dan 1.500 pemegang terlibat. Investor awal memegang ROI 163,36%, memperkuat reputasi MoonBull untuk hadiah yang dapat diandalkan. Kinerja terukur ini menunjukkan keseimbangan efektif antara keterlibatan komunitas dan kepercayaan pasar menjelang tahun 2025.

Perkiraan memprediksi potensi ROI 9.256% pada harga listing $0,00616, memvalidasi roadmap pertumbuhan proyek. Kenaikan harga mendatang sebesar 27,40% membuat MoonBull tetap trending. Dengan transparansi dan skalabilitas yang mendefinisikan misinya, token ini tetap berada di antara presale dengan peringkat teratas di seluruh dunia.

XRP (XRP) Menunjukkan Kekuatan dalam Kejelasan Hukum yang Berkelanjutan dan Aktivitas Whale

XRP terus mempertahankan posisinya dalam sorotan, bukan dari spekulasi, tetapi dari fundamental yang kuat. Seiring kejelasan terbangun di sekitar status hukumnya di Amerika Serikat, pemain yang lebih besar mulai mengakumulasi, dan volume XRP telah mengalami lonjakan konsisten di bursa utama. Likuiditas tetap tinggi, dan data on-chain menunjukkan jumlah dompet yang memegang saldo menengah semakin bertambah.

Selain itu, integrasi XRP ke dalam pembayaran lintas batas terus berkembang. Beberapa platform diam-diam menambahkan dukungan untuk likuiditas tokenized menggunakan XRP, meningkatkan kasus penggunaan dunia nyata. Ini sejalan dengan dorongan Ripple untuk tetap relevan di dunia yang cepat mengadopsi solusi on-chain. Teknikal juga menunjukkan konsolidasi, dengan analis mengawasi kemungkinan pola breakout.

Bitcoin Cash (BCH) Mendapatkan Momentum Melalui Utilitas dan Dukungan Strategis

Bitcoin Cash sedang membuat narasi comeback sendiri. Setelah bertahun-tahun dianggap sebagai alternatif BTC, BCH diam-diam meningkatkan kegunaan. Biaya rendah dan kecepatan transaksi yang cepat kembali menemukan tempat dalam sistem pembayaran pedagang, terutama di daerah di mana inflasi menjadi perhatian. Data on-chain mendukung hal ini, dengan volume transaksi yang mengalami pertumbuhan stabil.

Upgrade terbaru aset ini telah membawa skalabilitas yang lebih baik, membantu BCH mendapatkan kembali perhatian di kalangan trader berpengalaman. Juga patut dicatat bahwa beberapa bursa berukuran menengah telah melaporkan gelombang baru arus masuk BCH, menunjukkan minat yang diperbarui. Meskipun kurang memiliki energi meme dari token yang lebih baru, BCH mendapatkan daya tarik melalui kinerja yang konsisten dan pengembangan strategis.

Pemikiran Akhir: Mana yang Menonjol dalam Jangka Pendek?

Ingin membalikkan keuntungan sebelum kuartal berakhir? Kripto teratas untuk dibeli dan dipegang untuk jangka pendek mungkin akan mengejutkan Anda. XRP dan Bitcoin Cash keduanya membawa momentum, tetapi MoonBull menawarkan kombinasi mekanisme dan kelangkaan yang membuatnya jauh lebih dari sekadar permainan hype. Ini adalah formula yang dibangun untuk nilai jangka pendek, bukan hanya janji jangka panjang.

Pada harga presale MoonBull saat ini yaitu $0,00226, setiap entri mengunci valuasi yang meningkat. Dengan 23 tahap harga, masing-masing membawa peningkatan 27,40%, keuntungan jangka pendek terlihat sebelum listing bahkan terjadi. Hadiah referral 15% menambahkan lapisan keuntungan lain. Ini bukan hanya permainan tahap awal lainnya, ini adalah pesaing serius untuk pertumbuhan jangka pendek, dan presale MoonBull masih terbuka.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Website: Kunjungi Website Resmi MOBU

Telegram: Bergabunglah dengan Saluran Telegram MOBU

Twitter: Ikuti MOBU di X (Sebelumnya Twitter)

FAQ untuk Kripto Teratas untuk Dibeli dan Dipegang untuk Jangka Pendek

Kripto mana yang terbaik untuk dibeli untuk jangka pendek?

MoonBull ($MOBU) adalah kripto terbaik untuk dibeli untuk jangka pendek karena presale berbasis tahapannya, di mana harga naik secara otomatis dengan setiap fase, memberi penghargaan kepada investor awal sebelum peluncuran di bursa.

Kripto mana yang harus dibeli untuk keuntungan jangka pendek?

MoonBull menawarkan potensi keuntungan jangka pendek yang kuat dengan staking APY 95% dan penetapan harga 23 tahap, memberikan pembeli pertumbuhan instan dan pendapatan pasif harian selama fase perdagangan awalnya.

Koin mana yang akan memberikan 1000x?

MoonBull adalah salah satu dari sedikit koin yang diproyeksikan memberikan pengembalian 1000x, didukung oleh tokenomics deflasionernya, sistem pembakaran 1%, dan likuiditas terkunci jangka panjang yang memastikan kelangkaan dan apresiasi yang stabil.

Mana kripto terbaik untuk dibeli dan dipegang?

MoonBull menonjol sebagai kripto terbaik untuk dibeli dan dipegang karena sistem hadiah berkelanjutannya, kunci likuiditas dua tahun, dan tata kelola yang digerakkan oleh komunitas yang mendukung nilai pemegang yang konsisten.

Kripto murah mana yang akan naik?

MoonBull masih berharga rendah dalam presale, tetapi pasokannya yang terbatas sebesar 73,2 miliar, permintaan investor yang berkembang, dan model "Mobunomics" yang unik menjadikannya kandidat kuat untuk kenaikan besar.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Ethereum-Based MoonBull Powers Up with Rewards, Referral Bonuses; XRP and BCH Join Top Crypto to Buy and Hold for Short Term List pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

