Upgrade Ethereum Fusaka Lulus Testnet Terakhir Dan Siap Untuk Mainnet

TLDR

Upgrade Fusaka Ethereum mencakup EIP-7594 untuk meningkatkan akses data validator.

Fusaka akan menaikkan batas gas dan mempersiapkan Ethereum untuk eksekusi paralel.

Upgrade ini menyelesaikan testnet finalnya di Hoodi menjelang peluncuran Desember.

Fusaka mengikuti update Pectra Ethereum dan melanjutkan fase roadmap Surge.

Upgrade besar Ethereum berikutnya, Fusaka, sedang dalam persiapan untuk peluncuran mainnet setelah berhasil dijalankan di testnet finalnya, Hoodi. Upgrade ini memperkenalkan perubahan untuk meningkatkan performa Ethereum, terutama dalam skalabilitas dan penanganan data. Ini merupakan hasil dari berbulan-bulan pengembangan dan pengujian, dan menandai langkah dalam roadmap Ethereum yang lebih luas untuk memproses lebih banyak transaksi tanpa mengorbankan desentralisasi atau keamanan.

Peluncuran Fusaka di Testnet Hoodi Menyelesaikan Tahap Akhir Sebelum Rilis Mainnet

Fusaka berhasil diluncurkan di testnet final Ethereum, Hoodi, mengkonfirmasi kesiapan teknis untuk penerapan mainnet yang dijadwalkan pada 3 Desember. Nethermind, tim klien Ethereum utama, mengkonfirmasi keberhasilan penyelesaian fork tersebut. "Upgrade lancar lainnya, tonggak kunci lainnya dalam perjalanan menuju Fusaka," tulis tim tersebut di X.

Dengan fase testnet yang telah selesai, para pengembang dan operator node sedang mempersiapkan peluncuran penuh. Fusaka diperkirakan akan diterapkan pada mainnet dalam tiga tahap. Pertama adalah aktivasi mainnet, diikuti dengan peningkatan kapasitas data blob, dan kemudian hard fork sekunder untuk memperluas kapasitas tersebut lebih jauh.

Peluncuran testnet berfungsi sebagai langkah penting untuk memastikan perubahan berfungsi dengan baik di semua klien sebelum diterapkan di blockchain utama Ethereum. Ini juga memungkinkan pengembang dan penyedia infrastruktur untuk melakukan penyesuaian sebelum acara mainnet.

EIP Diperkenalkan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Mempersiapkan Upgrade Masa Depan

Upgrade Fusaka mencakup beberapa Ethereum Improvement Proposals (EIP), yang masing-masing bertujuan untuk meningkatkan cara jaringan memproses data dan transaksi. Di antara proposal utama adalah EIP-7594, yang dikenal sebagai PeerDAS, yang memungkinkan validator membaca potongan data yang lebih kecil dari jaringan layer 2. Ini mengurangi beban dan meningkatkan kecepatan operasi node.

PeerDAS memperkenalkan teknik sampling yang membantu validator menangani data tanpa mengharuskan mereka mengakses blob data lengkap. Metode ini sangat membantu untuk mendukung solusi penskalaan seperti rollup. Mekanisme ini memudahkan node untuk beroperasi secara efisien, bahkan ketika permintaan data meningkat.

Fusaka juga mencakup EIP-7825 dan EIP-7935. Kedua proposal ini bekerja sama untuk menaikkan batas gas dan mengoptimalkan cara alokasi sumber daya komputasi. Perubahan ini meletakkan dasar untuk pengembangan masa depan seperti eksekusi paralel, yang bertujuan untuk memproses beberapa kontrak pintar pada saat yang sama.

Roadmap Teknis Ethereum Maju Meskipun Ada Perubahan Internal Yayasan

Peluncuran Fusaka terjadi selama periode perubahan kepemimpinan di Ethereum Foundation. Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa kontributor telah meninggalkan organisasi, menimbulkan kekhawatiran tentang arahnya. Meskipun demikian, tim pengembangan terus melanjutkan upgrade sesuai rencana.

Fusaka adalah bagian dari tahap "Surge" dalam roadmap Ethereum. Fase ini berfokus pada peningkatan throughput jaringan, terutama melalui peningkatan yang mendukung solusi layer 2. Ethereum terus berfokus pada peningkatan jangka panjang untuk penskalaan, sambil mempertahankan desentralisasi dan keamanan yang telah menjadi pusat desainnya.

Setelah Fusaka aktif, perhatian pengembang akan beralih ke upgrade Glamsterdam. Glamsterdam adalah langkah berikutnya dalam meningkatkan skalabilitas dan melanjutkan upaya untuk menyelesaikan tantangan penskalaan blockchain yang diketahui.

Ethereum Mempertahankan Momentum Pasar Menjelang Peluncuran Mainnet Fusaka

Sementara upgrade teknis sedang berlangsung, posisi pasar Ethereum tetap kuat. Ether (ETH) telah mencapai level tertinggi baru tahun ini, diperdagangkan di atas $4.000. Harga token ini telah mendapat dukungan dari arus masuk dana yang diperdagangkan di bursa dan adopsi korporat.

Kombinasi pertumbuhan harga dan kemajuan teknis memberikan Ethereum posisi yang solid saat memasuki fase berikutnya. Fusaka mengikuti upgrade Pectra, yang meningkatkan staking dan kegunaan dompet. Bersama-sama, upgrade ini dirancang untuk membuat Ethereum lebih berguna dan efisien bagi pengembang dan pengguna.

Penyelesaian fase testnet Fusaka menandakan bahwa pengembang Ethereum terus maju dengan mantap meskipun menghadapi tantangan internal. Peluncuran multi-fase upgrade ini diharapkan dimulai pada 3 Desember, sejalan dengan upaya berkelanjutan Ethereum untuk mendukung adopsi yang lebih besar dan infrastruktur yang lebih baik.

