BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR Peningkatan Fusaka Ethereum mencakup EIP-7594 untuk meningkatkan akses data validator. Fusaka akan menaikkan batas gas dan mempersiapkan Ethereum untuk eksekusi paralel. Peningkatan ini menyelesaikan testnet finalnya di Hoodi sebelum peluncuran Desember. Fusaka mengikuti pembaruan Pectra Ethereum dan melanjutkan fase peta jalan Surge. Peningkatan besar Ethereum berikutnya, Fusaka, sedang dalam jalur untuk [...] Artikel Ethereum Fusaka Upgrade Passes Final Testnet And Readies For Mainnet pertama kali muncul di CoinCentral.TLDR Peningkatan Fusaka Ethereum mencakup EIP-7594 untuk meningkatkan akses data validator. Fusaka akan menaikkan batas gas dan mempersiapkan Ethereum untuk eksekusi paralel. Peningkatan ini menyelesaikan testnet finalnya di Hoodi sebelum peluncuran Desember. Fusaka mengikuti pembaruan Pectra Ethereum dan melanjutkan fase peta jalan Surge. Peningkatan besar Ethereum berikutnya, Fusaka, sedang dalam jalur untuk [...] Artikel Ethereum Fusaka Upgrade Passes Final Testnet And Readies For Mainnet pertama kali muncul di CoinCentral.

Upgrade Ethereum Fusaka Lulus Testnet Terakhir Dan Siap Untuk Mainnet

Oleh: Coincentral
2025/10/29 15:05
Major
MAJOR$0.10229+4.74%

TLDR

  • Upgrade Fusaka Ethereum mencakup EIP-7594 untuk meningkatkan akses data validator.
  • Fusaka akan menaikkan batas gas dan mempersiapkan Ethereum untuk eksekusi paralel.
  • Upgrade ini menyelesaikan testnet finalnya di Hoodi menjelang peluncuran Desember.
  • Fusaka mengikuti update Pectra Ethereum dan melanjutkan fase roadmap Surge.

Upgrade besar Ethereum berikutnya, Fusaka, sedang dalam persiapan untuk peluncuran mainnet setelah berhasil dijalankan di testnet finalnya, Hoodi. Upgrade ini memperkenalkan perubahan untuk meningkatkan performa Ethereum, terutama dalam skalabilitas dan penanganan data. Ini merupakan hasil dari berbulan-bulan pengembangan dan pengujian, dan menandai langkah dalam roadmap Ethereum yang lebih luas untuk memproses lebih banyak transaksi tanpa mengorbankan desentralisasi atau keamanan.

Peluncuran Fusaka di Testnet Hoodi Menyelesaikan Tahap Akhir Sebelum Rilis Mainnet

Fusaka berhasil diluncurkan di testnet final Ethereum, Hoodi, mengkonfirmasi kesiapan teknis untuk penerapan mainnet yang dijadwalkan pada 3 Desember. Nethermind, tim klien Ethereum utama, mengkonfirmasi keberhasilan penyelesaian fork tersebut. "Upgrade lancar lainnya, tonggak kunci lainnya dalam perjalanan menuju Fusaka," tulis tim tersebut di X.

Dengan fase testnet yang telah selesai, para pengembang dan operator node sedang mempersiapkan peluncuran penuh. Fusaka diperkirakan akan diterapkan pada mainnet dalam tiga tahap. Pertama adalah aktivasi mainnet, diikuti dengan peningkatan kapasitas data blob, dan kemudian hard fork sekunder untuk memperluas kapasitas tersebut lebih jauh.

Peluncuran testnet berfungsi sebagai langkah penting untuk memastikan perubahan berfungsi dengan baik di semua klien sebelum diterapkan di blockchain utama Ethereum. Ini juga memungkinkan pengembang dan penyedia infrastruktur untuk melakukan penyesuaian sebelum acara mainnet.

EIP Diperkenalkan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Mempersiapkan Upgrade Masa Depan

Upgrade Fusaka mencakup beberapa Ethereum Improvement Proposals (EIP), yang masing-masing bertujuan untuk meningkatkan cara jaringan memproses data dan transaksi. Di antara proposal utama adalah EIP-7594, yang dikenal sebagai PeerDAS, yang memungkinkan validator membaca potongan data yang lebih kecil dari jaringan layer 2. Ini mengurangi beban dan meningkatkan kecepatan operasi node.

PeerDAS memperkenalkan teknik sampling yang membantu validator menangani data tanpa mengharuskan mereka mengakses blob data lengkap. Metode ini sangat membantu untuk mendukung solusi penskalaan seperti rollup. Mekanisme ini memudahkan node untuk beroperasi secara efisien, bahkan ketika permintaan data meningkat.

Fusaka juga mencakup EIP-7825 dan EIP-7935. Kedua proposal ini bekerja sama untuk menaikkan batas gas dan mengoptimalkan cara alokasi sumber daya komputasi. Perubahan ini meletakkan dasar untuk pengembangan masa depan seperti eksekusi paralel, yang bertujuan untuk memproses beberapa kontrak pintar pada saat yang sama.

Roadmap Teknis Ethereum Maju Meskipun Ada Perubahan Internal Yayasan

Peluncuran Fusaka terjadi selama periode perubahan kepemimpinan di Ethereum Foundation. Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa kontributor telah meninggalkan organisasi, menimbulkan kekhawatiran tentang arahnya. Meskipun demikian, tim pengembangan terus melanjutkan upgrade sesuai rencana.

Fusaka adalah bagian dari tahap "Surge" dalam roadmap Ethereum. Fase ini berfokus pada peningkatan throughput jaringan, terutama melalui peningkatan yang mendukung solusi layer 2. Ethereum terus berfokus pada peningkatan jangka panjang untuk penskalaan, sambil mempertahankan desentralisasi dan keamanan yang telah menjadi pusat desainnya.

Setelah Fusaka aktif, perhatian pengembang akan beralih ke upgrade Glamsterdam. Glamsterdam adalah langkah berikutnya dalam meningkatkan skalabilitas dan melanjutkan upaya untuk menyelesaikan tantangan penskalaan blockchain yang diketahui.

Ethereum Mempertahankan Momentum Pasar Menjelang Peluncuran Mainnet Fusaka

Sementara upgrade teknis sedang berlangsung, posisi pasar Ethereum tetap kuat. Ether (ETH) telah mencapai level tertinggi baru tahun ini, diperdagangkan di atas $4.000. Harga token ini telah mendapat dukungan dari arus masuk dana yang diperdagangkan di bursa dan adopsi korporat.

Kombinasi pertumbuhan harga dan kemajuan teknis memberikan Ethereum posisi yang solid saat memasuki fase berikutnya. Fusaka mengikuti upgrade Pectra, yang meningkatkan staking dan kegunaan dompet. Bersama-sama, upgrade ini dirancang untuk membuat Ethereum lebih berguna dan efisien bagi pengembang dan pengguna.

Penyelesaian fase testnet Fusaka menandakan bahwa pengembang Ethereum terus maju dengan mantap meskipun menghadapi tantangan internal. Peluncuran multi-fase upgrade ini diharapkan dimulai pada 3 Desember, sejalan dengan upaya berkelanjutan Ethereum untuk mendukung adopsi yang lebih besar dan infrastruktur yang lebih baik.

The post Ethereum Fusaka Upgrade Passes Final Testnet And Readies For Mainnet appeared first on CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00206-0.48%
Bitcoin
BTC$102,582.55+0.51%
Major
MAJOR$0.10246+4.27%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06208-2.12%
Starpower
STAR$0.12291-0.36%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.001263-49.70%
Arweave
AR$5.577-19.85%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,651.64
$102,651.64$102,651.64

+0.92%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,448.76
$3,448.76$3,448.76

+2.13%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.95
$159.95$159.95

+2.09%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2828
$2.2828$2.2828

+1.17%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$598.80
$598.80$598.80

+17.16%