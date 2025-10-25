ETF spot Ethereum mengalami arus keluar bersih sebesar $93,5957 juta kemarin, melanjutkan arus keluar bersihnya selama tiga hari berturut-turut.

PANews melaporkan pada 25 Oktober bahwa menurut data SoSoValue, total arus keluar bersih ETF spot Ethereum adalah US$93,5957 juta kemarin (24 Oktober, Waktu Timur).
ETF spot Ethereum dengan arus masuk bersih satu hari terbesar kemarin adalah Grayscale Ethereum Mini Trust ETF ETH, dengan arus masuk bersih satu hari sebesar US$7,3953 juta. Total arus masuk bersih historis ETH saat ini telah mencapai US$1,484 miliar.
ETF spot Ethereum dengan arus keluar bersih satu hari terbesar kemarin adalah ETF ETHA milik Blackrock, dengan arus keluar bersih satu hari sebesar US$101 juta. Saat ini, total arus masuk bersih historis ETHA telah mencapai US$14,154 miliar.
Pada saat penulisan, total nilai aset bersih ETF spot Ethereum adalah US$26,386 miliar, rasio aset bersih ETF (nilai pasar sebagai persentase dari total nilai pasar Ethereum) mencapai 5,55%, dan arus masuk bersih kumulatif historis telah mencapai US$14,353 miliar.