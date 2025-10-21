Paus Ethereum BitMine Membeli Saat Harga Turun, Kini Mengendalikan 2,7% dari Pasokan

BitMine Immersion Technologies (BMNR) terus melanjutkan aksi pembeliannya, menambahkan 203.826 ETH lagi ke neraca keuangannya dan mendorong total kepemilikannya menjadi 3,24 juta Ethereum—sekitar 2,7% dari seluruh pasokan yang beredar.

Pembelian terbaru ini semakin memperkuat status BitMine sebagai perbendaharaan terfokus Ethereum terbesar di antara perusahaan publik. Total dana perusahaan kini melebihi $1,34 miliar, menggabungkan $219 juta dalam bentuk tunai, 192 BTC, dan $119 juta dalam ekuitas yang terkait dengan Eightco Holdings.

Mengubah Volatilitas Menjadi Peluang

Bagi sebagian besar trader, penurunan harga Ether sebesar 10% baru-baru ini menjadi sinyal untuk mundur. Bagi BitMine, itu adalah lampu hijau. Ketua Tom Lee menggambarkan gejolak pasar sebagai "deleveraging historis" yang mengungkap kelemahan jangka pendek tetapi peluang jangka panjang. "Fundamental Ethereum tetap tak tertandingi," kata Lee, menyebut aset tersebut sebagai "lapisan penyelesaian netral untuk masa depan keuangan institusional."

BitMine telah secara konsisten mengakumulasi ETH sepanjang bulan ini, membeli token selama penurunan pasar yang paling curam. Data onchain menunjukkan transfer 104.000 ETH ke dompet terkait BitMine minggu lalu, bagian dari aksi pembelian yang lebih luas yang telah melihat saldonya tumbuh dari 3 juta menjadi lebih dari 3,2 juta ETH hanya dalam beberapa minggu.

Membangun Menuju Target 5%

Tujuan perusahaan, menurut peta jalan jangka panjangnya, adalah untuk akhirnya mengendalikan 5% dari total pasokan Ethereum, memposisikan dirinya sebagai jangkar korporasi utama dalam ekosistem tersebut. Pendekatan BitMine mencerminkan apa yang dilakukan MicroStrategy untuk Bitcoin—tetapi dengan fokus pada ekonomi kontrak pintar Ethereum daripada narasi penyimpan nilai murni.

Lee mengatakan pembelian terbaru dilakukan selama apa yang ia anggap sebagai "dislokasi harga" sementara, menyebutnya sebagai "peluang Supercycle" untuk Ethereum. Dia mengharapkan adopsi institusional yang terus berkembang, terutama saat ETH membangun kembali dominasi di sektor DeFi, staking, dan tokenisasi.

Meskipun harga Ethereum baru-baru ini turun, yang telah berkisar sekitar $4.000, saham BMNR melonjak 7% dalam perdagangan Senin setelah pengumuman tersebut, menandakan bahwa investor tradisional mulai menyukai strategi akumulasi perusahaan.

Gambaran yang Lebih Besar

Langkah BitMine menggarisbawahi fase baru dalam akumulasi kripto korporasi—yang melampaui perdagangan spekulatif dan menuju manajemen cadangan strategis. Seiring lanskap kripto menjadi lebih institusional, neraca BitMine yang didominasi Ethereum bisa menjadi template bagi perbendaharaan masa depan yang mendiversifikasi melampaui Bitcoin.

Jika perusahaan mempertahankan laju saat ini, mereka bisa mencapai target 5% jauh lebih cepat dari yang diharapkan—diam-diam menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam ekonomi Ethereum.

Informasi yang disediakan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

