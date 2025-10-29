Fork Fusaka Ethereum siap untuk mainnet setelah debut testnet final

Pembaruan Fusaka Ethereum telah diluncurkan di Hoodi, testnet finalnya, sebelum dijadwalkan untuk membawa beberapa peningkatan keamanan dan skalabilitas ke mainnet blockchain.
Upgrade besar Ethereum berikutnya, Fusaka, kini aktif di testnet final blockchain, Hoodi, mempersiapkan peluncuran mainnet pada 3 Desember yang dijadwalkan untuk menambahkan beberapa peningkatan skalabilitas dan keamanan ke jaringan.
"Upgrade lancar lainnya, tonggak kunci lainnya dalam perjalanan menuju Fusaka," kata Nethermind dalam postingan di X pada hari Selasa setelah klien validator yang banyak digunakan menyelesaikan fork tersebut.
Fusaka akan menambahkan beberapa Proposal Peningkatan Ethereum (EIPs), seperti Peer Data Availability Sampling, atau PeerDAS, melalui EIP-7594, memungkinkan validator untuk membaca potongan data yang lebih kecil pada jaringan layer 2 dibandingkan dengan blob penuh, meningkatkan efisiensi node.
Baca selengkapnya