Eropa Bergerak untuk Mengamankan Pasokan Chip saat Belanda Mengambil Alih Nexperia Milik China

Pemerintah Belanda mengambil alih kendali Nexperia milik Tiongkok untuk mengamankan pasokan chip Eropa berdasarkan Undang-Undang Ketersediaan Barang.

Pejabat menyebutkan "masalah tata kelola akut" yang dapat mengancam keamanan ekonomi dan teknologi.

Saham Wingtech anjlok 10% setelah pengumuman tersebut; ketuanya ditangguhkan.

Langkah ini memperburuk ketegangan UE-Tiongkok di tengah persaingan yang meningkat untuk pengendalian semikonduktor.

Dalam langkah mencolok yang menggarisbawahi kekhawatiran Eropa yang semakin besar tentang keamanan semikonduktor, pemerintah Belanda telah mengambil alih kendali Nexperia, produsen chip berbasis Belanda yang dimiliki oleh Wingtech Technology dari Tiongkok.

Keputusan tersebut, yang diumumkan pada Minggu malam oleh Kementerian Urusan Ekonomi, menggunakan Undang-Undang Ketersediaan Barang, undang-undang darurat yang jarang digunakan yang memungkinkan Den Haag untuk campur tangan dalam perusahaan yang dianggap vital bagi keamanan nasional dan regional.

Pihak berwenang mengatakan intervensi tersebut, yang mulai berlaku pada September 2025, diperlukan untuk memastikan kontinuitas pasokan chip di Eropa. Produk Nexperia digunakan di berbagai industri penting mulai dari otomotif dan elektronik konsumen hingga telekomunikasi, menjadikannya pemain kunci dalam ekosistem teknologi benua tersebut.

Kekhawatiran Tata Kelola Memicu Tindakan

Para pejabat mencatat bahwa keputusan tersebut mengikuti berbulan-bulan "sinyal tata kelola akut" dalam Nexperia yang menimbulkan kekhawatiran tentang manajemen perusahaan dan independensi operasional. Menurut pemerintah, masalah-masalah ini menimbulkan "ancaman langsung terhadap pengamanan pengetahuan dan kemampuan teknologi penting" dalam batas-batas Belanda dan Eropa.

Dalam pernyataan resminya, kementerian memperingatkan bahwa kehilangan kendali atas operasi Nexperia dapat membahayakan keamanan ekonomi dan teknologi Eropa, terutama dalam rantai pasokan otomotif, yang sangat bergantung pada komponen semikonduktor Nexperia.

Sebagai bagian dari perintah pemerintah, perusahaan tersebut telah ditempatkan di bawah manajemen eksternal sementara dan harus menghentikan perubahan apa pun pada aset, strategi bisnis, atau personelnya hingga satu tahun. Sementara itu, Tiongkok menanggapi dengan mencatat bahwa "masalah perdagangan tidak boleh dipolitisasi."

Dampak Pasar dan Reaksi Wingtech

Setelah pengumuman tersebut, saham Wingtech Technology anjlok 10%, mencapai batas perdagangan harian mereka di Bursa Efek Shanghai. Ketua perusahaan, Zhang Xuezheng, ditangguhkan dari peran direkturnya di Nexperia Holdings dan Nexperia BV, menurut pengajuan perusahaan yang disampaikan ke bursa.

Dalam pernyataan yang kini telah dihapus yang dibagikan di WeChat, Wingtech mengecam langkah tersebut sebagai "intervensi geopolitik yang berlebihan", mengklaim bahwa itu dimotivasi oleh bias daripada penilaian berbasis risiko. Perusahaan tersebut bersikeras bahwa mereka telah "secara ketat mematuhi semua hukum dan peraturan di semua yurisdiksi tempat mereka beroperasi" sejak mengakuisisi Nexperia pada 2019.

Meskipun pengambilalihan tersebut, Nexperia menyatakan melalui juru bicara bahwa mereka terus mematuhi kontrol ekspor internasional dan rezim sanksi, dan mempertahankan komunikasi rutin dengan otoritas terkait.

Riak Geopolitik yang Lebih Luas

Intervensi Belanda terjadi pada saat ketegangan geopolitik atas rantai pasokan semikonduktor semakin intensif secara global. Beijing baru-baru ini memperketat pembatasan ekspor pada elemen tanah jarang dan magnet, komponen penting dalam kendaraan listrik dan pembuatan chip, langkah yang dipandang sebagai pembalasan terhadap pembatasan perdagangan Barat.

Pengambilalihan tersebut juga mengikuti tahun-tahun hubungan yang tegang antara Tiongkok dan Belanda, terutama mengenai larangan ekspor yang melibatkan raksasa peralatan chip Belanda ASML, yang alat litografi canggihnya telah dibatasi untuk mencapai produsen Tiongkok di bawah tekanan AS.

Pada 2023, regulator Belanda telah meneliti proposal akuisisi Nexperia terhadap startup lokal Nowi, meskipun kesepakatan tersebut akhirnya mendapat persetujuan. Namun, perkembangan terbaru menandakan bahwa sikap Eropa terhadap investasi Tiongkok di sektor teknologi kritis telah mengeras secara signifikan.

