Eropa tertinggal dari AS dan China dalam perlombaan mineral kritis

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/25 19:19
Eropa terlambat dalam permainan penimbunan. Sementara China membangun tembok di sekitar pasokan logamnya dan AS mengeluarkan cek senilai $1 miliar, Brussel masih merencanakan konsultasi.

Pejabat UE mengatakan konsultasi akan diluncurkan sebelum akhir tahun, bertujuan untuk memutuskan mineral apa yang akan dibeli, bagaimana mendanainya, dan siapa yang memegang kuncinya.

Sementara itu, Beijing baru saja memperketat cengkeramannya pada ekspor logam tanah jarang, memperingatkan perusahaan asing untuk tidak menimbun kecuali mereka ingin keran ditutup.

Komisi Eropa mengatakan minggu ini akan menciptakan "pusat bahan baku kritis" baru tahun depan untuk memantau, membeli, dan menimbun mineral penting. Ursula von der Leyen memberi tahu para pembuat undang-undang, "krisis dalam pasokan bahan baku kritis bukan lagi risiko yang jauh."

Tetapi Eropa hampir tidak memiliki kendali atas pasokannya. Eropa mendapatkan 80-90% mineral ini dari China. Itu termasuk grafit, kobalt, galium, dan lainnya yang digunakan dalam turbin angin, rudal, jet tempur, dan radar. Perang dagang Barat dengan China semakin memanas, dan Eropa berdiri di sana tanpa helm.

AS membelanjakan, China membatasi, Eropa menunggu

AS meluncurkan pembelian mineral kritis senilai $1 miliar, memprioritaskan stok militer dan energi bersih. China, setelah dua dekade membangun dominasi, bergerak ke arah yang berlawanan, memotong pasokan dan menimbun apa yang dimilikinya.

Eropa? Masih berbicara. Komisaris perdagangan UE Maroš Šefčovič melakukan panggilan dengan menteri perdagangan China Wang Wentao pada hari Selasa. Percakapan tersebut berfokus pada pembatasan logam tanah jarang baru China dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi perusahaan Eropa.

Brussel telah mengancam tindakan perdagangan tetapi membutuhkan mayoritas dari 27 negara anggota untuk bertindak. Dan semoga beruntung mendapatkan itu.

Albéric Mongrenier, direktur eksekutif European Initiative for Energy Security, mengatakan ketergantungan Eropa pada China membuat penimbunan menjadi mendesak. "Penimbunan adalah cadangan yang dapat membantu menstabilkan harga dan meyakinkan investor di sektor mineral kritis," katanya.

Beberapa negara tidak menunggu. Jerman akan menginvestasikan €1 miliar melalui bank pembangunannya KfW untuk memutuskan hubungan dengan China. Prancis telah meluncurkan dana ekuitas senilai €500 juta untuk mendorong sektor logam lokalnya. Komisi UE juga ingin menggunakan bantuan pembangunan secara lebih agresif, menghubungkannya dengan kesepakatan mineral.

Tetapi kritikus mengatakan Eropa berisiko memperdalam ketergantungannya pada China dengan membeli lebih banyak dari pemasok yang sama hanya untuk membangun cadangan. Seorang eksekutif pertambangan mengatakan langkah pertama seharusnya adalah menambang dan memproses lebih banyak di dalam negeri.

Tetapi itu tidak mudah. Eropa hampir tidak memiliki tambang operasional. Fasilitas pemrosesan logam? Bahkan lebih sedikit. Dan membangunnya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Lebih buruk lagi, beberapa mineral seperti kobalt dan grafit dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil untuk pertahanan sehingga menambangnya tidak menguntungkan. Jadi meskipun militer membutuhkannya, tidak ada yang antri untuk menggali.

Masalah penyimpanan dan perencanaan lambat menghambat momentum

Menyimpan barang-barang tersebut juga tidak sederhana. Paul Lusty dari Fastmarkets mengatakan lithium hidroksida hanya bertahan sekitar enam bulan dalam penyimpanan kecuali disimpan dengan sempurna. Kebanyakan pedagang tidak ingin menanggung risiko atau biaya menyimpan logam.

Eropa memiliki cadangan minyak, tetapi tidak ada timbunan mineral. AS, sementara itu, menimbun mineral untuk penggunaan militer, dan NATO sedang mempertimbangkan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam keamanan mineral penggunaan ganda seiring dengan meningkatnya pengeluaran pertahanan.

Duta Belanda Allard Castelein mengakui "perubahan diperlukan." Belanda sedang menjalankan program percontohan untuk memetakan material apa yang digunakan dalam fregat baru angkatan lautnya—dari sistem senjata hingga radar.

Data tersebut akan membantu membangun timbunan nasional sehingga mereka selalu dapat mengatakan, "kami memiliki fregat yang sepenuhnya operasional." Castelein juga memetakan rantai pasokan untuk mengetahui di mana kesenjangan berada. Beberapa pejabat UE mengatakan model Jepang, yang dimulai pada tahun 1983, mungkin layak untuk ditiru.

Rekan Prancis Castelein, Benjamin Gallezot, mengatakan memilih mineral mana yang akan difokuskan itu rumit. "Beberapa logam dengan kritikalitas rendah saat ini bisa menjadi kritis dalam 20 tahun ke depan dan beberapa yang kritis saat ini kita memiliki solusi yang akan diterapkan dalam beberapa tahun," katanya.

Sejauh ini, Eropa banyak berbicara, tetapi rak-raknya masih kosong.

Ingin proyek Anda di hadapan pikiran terbaik kripto? Tampilkan dalam laporan industri kami berikutnya, di mana data bertemu dampak.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/europe-trails-behind-in-critical-minerals/

