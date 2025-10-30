Mantan eksekutif FTX bergerak untuk meluncurkan futures perpetual gaya kripto untuk aset tradisional

Mantan presiden FTX US Brett Harrison membuat comeback, dan kali ini, dia berencana memperkenalkan kontrak futures perpetual, juga dikenal sebagai "perps," salah satu instrumen trading kripto yang paling volatil, ke dunia keuangan tradisional. Dia melakukan ini melalui startup perangkat lunaknya, Architect Financial Technologies.

Bursa baru Architect, yang dikenal sebagai AX, akan beroperasi dari entitas teregulasi yang dilisensikan oleh Otoritas Moneter Bermuda.

Trader akan dapat memposting jaminan dalam mata uang fiat tradisional dan stablecoin yang dipatok ke dolar, memungkinkan transaksi berlanjut bahkan ketika sistem perbankan konvensional tutup.

"Ini adalah waktu yang sempurna untuk membawa inovasi jenis ini ke aset tradisional," kata Harrison dilaporkan.

Mantan eksekutif FTX membawa perpetuals untuk mainstream

Futures perpetual telah lama menjadi fitur yang mendefinisikan pasar cryptocurrency, menggerakkan banyak trading spekulatif yang memicu volatilitas sektor tersebut. Architect milik Harrison berencana menawarkan kontrak yang terkait dengan valuta asing, saham tunggal, dan indeks saham global, serta komoditas mulai dari logam hingga energi, di antara yang lainnya.

Seiring waktu, kata Harrison, Architect bermaksud untuk memperluas ke kelas aset yang sedang berkembang, termasuk logam tanah langka, input energi terbarukan, dan bahkan biaya komputasi pusat data, yang semuanya penting untuk kebangkitan infrastruktur kecerdasan buatan.

"Struktur pasar menyerupai aset derivatif modern, tetapi untuk kelas aset tradisional," katanya.

Namun, hambatan regulasi dan operasional tetap ada di banyak yurisdiksi, termasuk Amerika Serikat, di mana regulator seperti Commodity Futures Trading Commission (CFTC) belum mengizinkan futures perpetual baik untuk pasar kripto maupun tradisional.

Tantangan ini adalah bagian dari apa yang menginformasikan keputusan Harrison untuk meluncurkan melalui Bermuda, yurisdiksi yang dikenal dengan kerangka kerja yang ramah terhadap aset digital.

Architect menyeimbangkan inovasi dan regulasi

Peluncuran Architect bertepatan dengan debat kebijakan baru di Washington tentang masa depan derivatif aset digital.

Beberapa operator pasar, termasuk Cboe Global Markets Inc., telah mengumumkan rencana untuk mencantumkan versi "jangka panjang" dari futures Bitcoin dan Ether perpetual di AS yang menunggu persetujuan.

Dorongan Harrison ke ruang ini mungkin terbukti tepat waktu, karena ini adalah taruhan pada perubahan sikap regulasi dan pengujian untuk mengetahui apakah inovasi gaya kripto dapat bermigrasi dengan aman ke keuangan mainstream.

Penggunaan stablecoin sebagai jaminan sangat patut dicatat, karena memungkinkan investor untuk berdagang di luar batasan jam perbankan.

Operasi Architect di Bermuda akan ditangani melalui afiliasinya di sana, Architect Bermuda Ltd. Perusahaan ini saat ini sedang mengumpulkan dana dalam putaran Seri A, telah mengamankan sekitar $17 juta dari investor seperti Coinbase Ventures, Circle Ventures, dan SALT Fund milik Anthony Scaramucci, di antara yang lainnya.

Dari FTX ke Architect

Bagi Harrison, Architect mewakili baik reinvensi profesional dan kembali ke akarnya dalam keuangan kuantitatif. Sebelum masa jabatannya selama 17 bulan di FTX US, Harrison menghabiskan waktu di Citadel Securities dan Jane Street Group, di mana dia pertama kali bekerja bersama Sam Bankman-Fried.

Dia mengundurkan diri dari FTX US pada September 2022, beberapa minggu sebelum keruntuhan perusahaan, mengutip perbedaan dalam gaya manajemen. Setelah itu, dia meluncurkan Architect Financial Technologies untuk membangun perangkat lunak kelas institusional untuk perusahaan trading, bursa, dan broker.

Latar belakang itu menempatkan Harrison dalam posisi unik, karena dia telah bermain di semua sisi yang bersinggungan dari usaha barunya. Dia juga memahami secara langsung apa yang terjadi ketika pasar tidak bermain sesuai aturan dan dampaknya terhadap investor dan bisnis, seperti dalam kasus crash FTX dan efek riak di industri kripto.

Ingatan tentang FTX masih membayangi, dan keberhasilan Architect mungkin bergantung pada pemulihan kepercayaan dan menunjukkan bahwa struktur pasar yang terinspirasi kripto dapat beroperasi secara transparan dan bijaksana dalam kerangka pengawasan yang mapan.

