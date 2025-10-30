Fed Memangkas Suku Bunga 25bps Namun Mengisyaratkan Ketidakpastian di Masa Depan

Federal Reserve memberikan pemotongan suku bunga 25 basis poin yang diharapkan pada hari Rabu tetapi menandakan ketidakpastian yang meningkat tentang langkah kebijakan masa depan, menyebabkan Bitcoin turun karena Ketua Jerome Powell memperingatkan pemotongan Desember "jauh dari" dijamin.

Bitcoin turun dari $113.000 ke bawah $110.000 dalam beberapa jam setelah keputusan tersebut, sementara Ethereum turun ke bawah $3.900. Total kapitalisasi pasar cryptocurrency turun 1,19% menjadi $3,75 triliun karena nada hati-hati Powell meredam harapan untuk pelonggaran moneter berkelanjutan.

The Fed menurunkan target suku bunganya ke kisaran 4,00-4,25%, menandai normalisasi berkelanjutan komite dari wilayah restriktif. Namun, keputusan tersebut mendapat dua ketidaksetujuan, dengan Presiden Fed Kansas City Jeff Schmid lebih memilih tidak ada pemotongan dalam sinyal hawkish yang mengejutkan para peserta pasar.

"Ada pandangan yang sangat berbeda hari ini," kata Powell selama konferensi pers pasca-pertemuan. "Pemotongan suku bunga di Desember tidak boleh dilihat sebagai kesimpulan yang pasti. Bahkan, jauh dari itu."

Ketidakpastian tersebut sebagian berasal dari penutupan pemerintah yang sedang berlangsung, yang telah mencegah rilis data ekonomi penting termasuk angka inflasi dan pengangguran Oktober. Biro Statistik Tenaga Kerja belum menerbitkan laporan pekerjaan sejak kekurangan dana, membuat pembuat kebijakan beroperasi dengan informasi yang tidak lengkap.

"Kurangnya data di tengah penutupan pemerintah adalah keadaan sementara, tetapi dia mengakui ada kemungkinan bahwa akan masuk akal untuk lebih berhati-hati pada keputusan kebijakan Desember jika kekosongan data berlanjut," kata Powell.

Pengetatan Kuantitatif Akan Berakhir

The Fed juga mengumumkan akan menghentikan pengurangan neraca mulai 1 Desember, mengakhiri program pengetatan kuantitatif yang telah menyusutkan kepemilikan bank sentral sejak 2022. Utang lembaga yang jatuh tempo akan dikonversi menjadi surat berharga Treasury saat Fed beralih ke komposisi neraca berdurasi lebih pendek.

"Kami ingin bergerak menuju neraca berdurasi lebih pendek," kata Powell. "Penurunan cadangan akan terjadi, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Fed akan menambahkan cadangan lagi pada titik tertentu."

Powell menggambarkan pemotongan hari Rabu sebagai "manajemen risiko" yang bertujuan untuk melindungi terhadap kemerosotan pasar kerja, bahkan ketika pejabat mengakui kekurangan data biasa untuk menilai kondisi ekonomi. Pasar tenaga kerja "tampaknya secara bertahap mendingin," meskipun Powell menekankan komite tidak melihat percepatan dalam kelemahan.

"Kami tidak melihat kelemahan pasar kerja yang semakin cepat," katanya. "Belum melihat dampak AI dalam data klaim pengangguran."

Untuk pasar kripto, sikap hati-hati Fed mengurangi keyakinan seputar trajektori kebijakan moneter akomodatif yang telah mendukung reli aset berisiko. Bitcoin dan aset digital telah mendapat manfaat dari harapan pemotongan suku bunga berkelanjutan yang melonggarkan kondisi keuangan dan meningkatkan likuiditas.

Pertemuan FOMC Desember pada 9-10 Desember akan terjadi dengan pembuat kebijakan yang berpotensi masih kekurangan data ketenagakerjaan dan inflasi Oktober jika penutupan berlanjut. Powell menyarankan kekosongan data bisa menjadi argumen untuk menghentikan pemotongan untuk menilai keadaan ekonomi yang sebenarnya.

"Jika tidak ada data pemerintah untuk merekonsiliasi gambaran, tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, itu bisa menjadi argumen yang mendukung kehati-hatian tentang bergerak," katanya.

Beberapa pejabat Fed telah menandakan kesediaan untuk menghentikan pemotongan suku bunga untuk mengevaluasi apakah risiko pasar tenaga kerja adalah asli atau gangguan statistik. Pandangan yang sangat berbeda yang dirujuk Powell menunjukkan ketidaksepakatan yang berarti tentang jalur kebijakan yang tepat di tengah sinyal ekonomi yang tidak pasti.

Risiko Inflasi Tetap Ada

Tentang inflasi, Powell mencatat bahwa "dalam jangka pendek, risiko inflasi condong ke atas" meskipun "CPI September sedikit lebih lunak dari yang diharapkan." Komentar tersebut mencerminkan kekhawatiran berkelanjutan bahwa tekanan harga belum sepenuhnya normal meskipun ada kemajuan menuju target 2% Fed.

Powell menolak perbandingan antara investasi AI saat ini dan gelembung dot-com, mencatat bahwa "ada gelembung yang jelas saat itu, perusahaan sekarang memiliki pendapatan." Dia menekankan bahwa pengeluaran konsumen tetap lebih besar daripada investasi AI dalam ekonomi yang lebih luas.

Ketua Fed juga membahas kondisi kredit, mengatakan "tidak melihat masalah kredit yang lebih luas saat ini, tidak melihat kemerosotan signifikan di mana pun dalam ekonomi." Penilaian tersebut menunjukkan pembuat kebijakan tetap nyaman dengan stabilitas keuangan meskipun ada volatilitas pasar baru-baru ini.

Untuk Desember, peserta pasar sekarang menghadapi ketidakpastian yang meningkat tentang apakah Fed melanjutkan siklus pemotongannya atau berhenti untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Bahasa Powell menandai pergeseran yang mencolok dari komunikasi sebelumnya yang menyiratkan jalur normalisasi kebijakan yang lebih stabil.

"Jika kita akhirnya melanjutkan pemotongan suku bunga - pada suatu titik kita akan, tetapi suatu titik - saya pikir kita berusaha untuk sampai ke akhir siklus ini dengan pasar tenaga kerja dalam posisi yang baik dan dengan inflasi dalam perjalanan ke 2% atau pada 2%," kata Powell.

Pasar kripto telah memperhitungkan pemotongan suku bunga berkelanjutan sebagai pendukung aset berisiko melalui kondisi likuiditas yang lebih baik dan mengurangi biaya kesempatan memegang aset yang tidak menghasilkan seperti Bitcoin. Setiap jeda dalam siklus pemotongan dapat menekan valuasi aset digital jika investor berotasi menuju hasil yang lebih tinggi dalam pendapatan tetap tradisional.

