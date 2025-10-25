Ferrari akan memperkenalkan token kripto untuk memungkinkan pelanggan menawar mobil ketahanan 499P-nya

Produsen mobil mewah Ferrari merambah pasar cryptocurrency, meluncurkan token digital yang dirancang untuk penggemar kaya agar dapat berpartisipasi dalam lelang mobil ketahanan 499P pemenang tiga kali Le Mans.

Rencana perusahaan masih dalam tahap awal, bagian dari upaya terukur untuk memanfaatkan gelombang kekayaan yang meningkat di kalangan pengusaha teknologi muda yang mendorong pasar berbasis AI dan data.

Ferrari bekerja sama dengan Conio Italia untuk token kriptonya

Pada 2023, Ferrari membuka diri untuk pembeli kripto di AS, menerima pembayaran dalam Bitcoin, Ethereum, dan USDC. Perusahaan bermitra dengan BitPay untuk memfasilitasi transisi tersebut. Saat itu, Enrico Galliera, Direktur Pemasaran Ferrari, mencatat bahwa menerima pembayaran kripto akan membantu mereka terhubung dengan orang-orang yang tidak selalu menjadi klien mereka tetapi mungkin mampu membeli Ferrari.

Tahun lalu, perusahaan mobil sport ini meluncurkan metode pembayaran aset digital di pasar Eropa. Perusahaan juga mengklaim akan memperluas inisiatif ini ke jaringan dealer globalnya di negara-negara yang mengizinkan transaksi kripto.

Saat ini, produsen mobil tersebut telah bermitra dengan perusahaan fintech Italia Conio untuk memperkenalkan "Token Ferrari 499P" bagi anggota Hyperclub elitenya, sekelompok 100 klien top yang berdedikasi pada balap ketahanan, memungkinkan mereka memperdagangkan token dan menawar mobil balap tersebut. Peluncuran direncanakan bertepatan dengan dimulainya musim Kejuaraan Ketahanan Dunia 2027.

Galliera berkomentar, "Ini tentang memperkuat rasa memiliki di antara pelanggan paling setia kami."

Proyek ini masih dalam tahap awal, dengan Conio yang sedang mengupayakan persetujuan regulasi di bawah rezim kripto baru Uni Eropa. Meskipun demikian, Davide Rallo, yang memimpin strategi fintech di Conio dan membantu merancang proyek tersebut, percaya token ini memiliki potensi pertumbuhan yang besar.

Harga Bitcoin dan Ethereum masih melonjak

Industri otomotif semakin merangkul cryptocurrency, baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai investasi. Pergeseran ini merupakan bagian dari tren yang lebih besar di mana cryptocurrency digunakan dan diakui sebagai alat pembayaran dan sebagai investasi yang dapat diandalkan dengan imbal hasil tinggi.

Toko ritel, kasino kripto, perusahaan perjalanan, dan bahkan kedai kopi mulai merangkul cryptocurrency. Konsumen juga telah mendorong beberapa produsen mobil untuk mulai menerima cryptocurrency, didorong oleh popularitasnya yang berkembang, perluasan regulasi, dan integrasi ke dalam pasar mainstream.

Selain Ferrari, Tesla membuat berita utama pada Februari 2021 setelah menginvestasikan $1,5 miliar dalam Bitcoin dan mengumumkan rencana untuk menerimanya sebagai pembayaran untuk mobil-mobilnya.

Tak lama kemudian, CEO Tesla, Elon Musk, mengubah pikirannya tentang penerimaan Bitcoin, memilih untuk tetap menerima Dogecoin, koin meme, sebagai alat pembayaran. Alasan langkah ini dinyatakan oleh pemiliknya sendiri, yang mengatakan di jaringan media sosialnya X bahwa dia khawatir tentang ekspansi cepat penggunaan bahan bakar fosil untuk penambangan dan transaksi Bitcoin, terutama batu bara, yang memiliki emisi tertinggi dari bahan bakar manapun.

Cryptocurrency telah melonjak tajam di tengah dukungan dari tokoh-tokoh terkemuka, termasuk Presiden AS Donald Trump. Namun, regulator terus memperingatkan bahwa pengawasan terbatas dan perdagangan spekulatif dapat menimbulkan risiko bagi investor dan stabilitas pasar. Bitcoin telah naik 60% dalam setahun terakhir.

Aset ini saat ini diperdagangkan pada harga $ 111.616,70, menandai kenaikan 0,6% selama 24 jam terakhir. Namun, volume perdagangan harian telah menurun sekitar 12% menjadi $45,07 miliar, dengan kapitalisasi pasar total sebesar $2,22 triliun.

Sementara itu, cryptocurrency terbesar kedua, Ethereum, diperdagangkan pada harga $3.932,12, naik 0,32% dari hari sebelumnya. Meskipun selama 24 jam terakhir, volume perdagangan turun sekitar 8,13% menjadi $32,49 miliar, dengan kapitalisasi pasar mendekati $474,43 miliar

Secara keseluruhan, harga kripto masih melonjak meskipun ada penutupan pemerintah AS. Data dari Myriad menunjukkan bahwa 79% pedagang memperkirakan penutupan masih akan berlaku pada 5 November 2025.

Para ahli kripto terpintar sudah membaca buletin kami. Ingin bergabung? Gabunglah dengan mereka.