Galaxy Digital: Pasar Kripto Tetap Tangguh Meskipun Mengalami Penurunan Tajam

Pasar cryptocurrency tetap kuat secara fundamental meskipun terjadi crash pada malam 11 Oktober 2025, yang menyebabkan likuidasi posisi futures lebih dari $19 miliar, kata kepala penelitian umum di Galaxy Digital, Alex Thorne.
Menurutnya, apa yang disebut "pendinginan" tidak membatalkan pendorong pertumbuhan jangka panjang — terutama untuk kecerdasan buatan. Secara khusus, analis tersebut menarik perhatian pada partisipasi besar perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah AS dalam pembiayaan sektor tersebut.
Selain itu, Thorne menekankan bahwa bitcoin, menurutnya, mempertahankan posisi sebagai "emas digital" dan dapat menang di tengah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Peran seperti itu, menurut pakar tersebut, membuat cryptocurrency pertama tahan terhadap fluktuasi pasar tradisional dan ketidakpastian makroekonomi.
Dia juga mencatat bahwa pengembangan lebih lanjut dari tokenisasi dan stablecoin, bersama dengan pergeseran regulasi positif di AS, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi aset digital utama seperti Ethereum dan Solana. Menurut Thorne, faktor-faktor ini berpotensi mendukung pemulihan pasar dari fluktuasi terbaru.
Namun, Thorne mencatat bahwa minat terhadap perbendaharaan digital (DATs) telah menurun secara signifikan. Dia mengaitkan hal ini dengan penurunan nilai saham mereka, yang menyebabkan pasar memiliki lebih sedikit investor yang sebelumnya membeli aset kripto terlepas dari fluktuasi harga. Menurutnya, ini membuat pasar lebih rentan dalam jangka pendek, bahkan setelah periode pembersihan baru-baru ini.
Perlu diingat, sebelumnya CryptoQuant mengatakan bahwa bitcoin telah memasuki tahap akhir siklus bull.