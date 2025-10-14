Galaxy merevisi analisis pasarnya: menghapus "kesalahan penetapan harga bursa" yang dikaitkan dengan peristiwa ekstrem 1011

PANews melaporkan pada 14 Oktober bahwa influencer kripto AB Kuai.Dong mengungkapkan bahwa platform perdagangan over-the-counter Galaxy telah menghapus tweet kemarin yang menganalisis kejatuhan pasar kripto. Kemudian mereka merevisi sebuah kalimat dan mempostingnya kembali pada siang hari ini. Menurut XHunt, ini adalah pertama kalinya akun Twitter resmi Galaxy menghapus tweet dalam dua tahun. Bagian yang direvisi adalah kesimpulan mereka tentang penyebab peristiwa ekstrem pada 11 Oktober. Dalam tweet asli, Galaxy menyatakan, "Jumat lalu, salah satu likuidasi terbesar dalam sejarah dunia cryptocurrency, disebabkan oleh kombinasi kesalahan harga bursa dan guncangan makro global yang tiba-tiba." Tweet yang direvisi sekarang berbunyi, "Jumat lalu, salah satu likuidasi terbesar dalam sejarah dunia cryptocurrency, dipicu oleh guncangan makro global yang tiba-tiba, memicu serangkaian reaksi berantai likuidasi."