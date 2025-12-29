Logam Mulia 'Sangat' Berkinerja Buruk Dibanding BTC Sejak 2015: Analis

Bitcoin (BTC) telah mengungguli emas dan perak beberapa kali lipat sejak 2015, mencatat keuntungan 27.701%, dibandingkan dengan keuntungan perak sebesar 405% dan apresiasi emas sebesar 283% selama periode yang sama, menurut penulis dan analis Adam Livingston.

"Bahkan mengabaikan enam tahun pertama keberadaan Bitcoin, bagi para cengeng yang mengeluh tentang perbandingan jangka waktu, emas dan perak secara drastis berkinerja buruk dibandingkan aset puncak," kata Livingston dalam postingan X.

Pendukung emas Peter Schiff, salah satu kritikus Bitcoin yang paling keras, ikut menimpali, memberi tahu Livingston bahwa ia harus membandingkan aset-aset ini selama empat tahun terakhir, bukan 10 tahun. "Zaman telah berubah. Masa Bitcoin telah berlalu," kata Schiff.

Kinerja harga Bitcoin dibandingkan emas dan perak sejak 2015. Sumber: Adam Livingston

Matt Golliher, salah satu pendiri perusahaan manajemen kekayaan Bitcoin Orange Horizon Wealth, menanggapi bahwa harga komoditas cenderung "konvergen" menuju biaya produksi dalam jangka panjang.

"Ketika harga meningkat, produksinya meningkat, menggembungkan pasokan lebih cepat dan menurunkan harga kembali. Kecuali, tentu saja, jika memiliki pasokan tetap," kata Golliher.

"Sekarang ada sumber emas dan perak yang tidak menguntungkan untuk dibawa ke pasar setahun yang lalu yang sekarang cukup menguntungkan pada harga saat ini," tambahnya.

Perdebatan antara pendukung logam mulia dan Bitcoiner tentang aset mana yang merupakan penyimpan nilai jangka panjang yang lebih baik terus memanas, karena logam mulia mengalami lonjakan harga yang bersejarah, sementara BTC stagnan dan dolar AS turun 10% terhadap mata uang fiat utama.

Harga emas mencapai rekor tertinggi baru sekitar $4.533 per ons pada 2025, dan perak, yang tidak ditampilkan, juga mencapai rekor tertinggi hampir $80 per ons pada 2025. Sumber: TradingView

Dolar AS mengakhiri 2025 dengan catatan buruk, dan kebijakan pelonggaran Fed akan mendorong aset langka lebih tinggi

Dolar AS berada di jalur menuju tahun terburuknya dalam satu dekade, menurut pembawa acara media Ethan Ralph, yang mengutip penurunan hampir 10% dalam Indeks Dolar AS (DXY) pada 2025.

DXY melacak kekuatan dolar relatif terhadap sekeranjang mata uang fiat utama, termasuk euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

DXY turun hampir 10% pada 2025. Sumber: Barchart

Penurunan nilai dolar dan kebijakan moneter inflasi dari Federal Reserve Amerika Serikat akan menjadi katalis positif untuk harga aset langka, termasuk emas, perak, dan BTC, menurut analis Arthur Hayes.

