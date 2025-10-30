GoPlus dan Brevis Bersatu untuk Meluncurkan Oracle Keamanan Bertenaga ZK untuk Web3

GoPlus Security dan Brevis Network telah mengumumkan kolaborasi strategis yang bertujuan untuk memperkuat lanskap keamanan Web3. Kedua perusahaan akan bersama-sama mengembangkan "Security Oracle," jaringan oracle terdesentralisasi dan terverifikasi yang disesuaikan untuk penilaian risiko on-chain dan validasi data.

Proposal ini menggabungkan kecerdasan blockchain dengan mesin keamanan multi-chain dari GoPlus Security dengan zero-knowledge proof (ZKP) dan komputasi terverifikasi dari Brevis. Kolaborasi ini akan menawarkan aplikasi terdesentralisasi, dompet, dan protokol dengan layanan data keamanan terstandarisasi dan menjaga privasi.

Security Oracle bertujuan untuk meminimalkan penggunaan mekanisme kontrol risiko terpusat dengan membuat validasi on-chain dari penilaian keamanan. Ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam informasi keamanan yang dipertukarkan antar protokol berbeda karena mereka memiliki bukti ZK yang dapat diverifikasi.

Kasus Penggunaan dan Kemampuan Security Oracle

Security Oracle akan menyediakan sarana analisis risiko real-time dari alamat blockchain, token, dan transaksi melalui teknologi ZK. Ini juga mempromosikan verifikasi on-chain dan pemanggilan keamanan dengan benar dari SDK dan antarmuka kontrak pintar.

Ini dapat dengan mudah diintegrasikan dengan protokol DeFi untuk menyediakan pemeriksaan alamat sebelum transaksi dan kontrol akses berbasis risiko ke pool likuiditas dan voting dalam mekanisme pemungutan suara. Dengan pemeriksaan keamanan yang dapat diverifikasi, proyek DeFi dapat memiliki kepatuhan regulasi yang jauh lebih baik dan mengurangi risiko paparan mereka terhadap aktivitas berbahaya.

Security Oracle juga dapat digunakan oleh penyedia dompet untuk mengeluarkan peringatan risiko pra-penandatanganan serta mendukung kredensial keamanan pengguna yang dapat diverifikasi. Tujuan dari fitur-fitur ini adalah untuk menawarkan peringatan real-time dan profil kepercayaan yang dapat diukur kepada pengguna akhir dalam proses interaksi transaksi.

Dengan sistem berbasis reputasi, Oracle dapat menggabungkan fungsionalitas validasi data historis Brevis dengan kemampuan penyaringan risiko GoPlus. Ini memfasilitasi kelayakan airdrop yang aman, pelacakan reputasi DID (Decentralized Identity), dan penerapan insentif berbasis perilaku.

GoPlus Berupaya untuk Pengembangan Infrastruktur Keamanan Terdesentralisasi

Kolaborasi antara GoPlus Security dan Brevis Network mendorong desentralisasi jaringan Security Oracle, di mana kontributor pihak ketiga dilibatkan. Peneliti keamanan, pencipta ZK, dan tim protokol diundang untuk bergabung dalam pengembangan lapisan data keamanan yang terbuka dan dinamis.

Model kerja sama ini dimaksudkan untuk membuat transisi keamanan Web3 keluar dari sistem yang tidak transparan dan menuju infrastruktur risiko yang transparan dan dapat disesuaikan. Hasil keamanan yang dapat digunakan kembali dan tanpa kepercayaan membuat interoperabilitas protokol dan kepercayaan meningkat dalam ekosistem.

Oracle menghilangkan penilaian keamanan yang dilakukan dalam kotak hitam, yang menjamin kredibilitas data, kemampuan verifikasi, dan komposabilitas dengan berbagai platform blockchain. Ini memungkinkan pergeseran untuk meminimalkan risiko kepercayaan dan manajemen risiko berbasis skala.