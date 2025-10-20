Helium (HNT) naik saat tim beralih ke pembelian kembali pasar terbuka; periksa prospek harga

Helium mengumumkan bahwa mereka sedang mengeksplorasi Digital Asset Treasury untuk memperoleh HNT melalui pembelian pasar dan over-the-counter.

Harga HNT sedikit naik di tengah langkah ini, dengan berita pembelian kembali HNT harian yang muncul di tengah keselarasan pasar yang signifikan seputar proyek DePIN.

Mekanisme Helium bertujuan untuk mengurangi pasokan dan dapat membantu kenaikan harga secara keseluruhan.

Jaringan Helium, jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi (DePIN) terbesar di dunia untuk konektivitas nirkabel, sedang mengalami momentum baru.

Token asli proyek ini, HNT, naik 3% karena pengumuman strategis utama dari tim inti meningkatkan sentimen komunitas.

Pergerakan harga ini muncul menyusul pengungkapan resmi Helium pada akhir pekan.

Mengapa harga Helium naik hari ini?

Kunci kenaikan HNT dalam 24 jam terakhir adalah garis besar rencana strategis untuk beralih dari pembakaran treasury internal ke pembelian kembali pasar terbuka dan potensi peluncuran Digital Asset Treasury (DAT).

Menurut detail, tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik HNT di tengah daya tarik institusional yang lebih luas. Rencana ini mencakup pembelian kembali melalui dollar-cost averaging (DCA) pasca-pembakaran, dan jika berhasil, dapat mengarah pada pembelian kembali yang sesuai dengan volume pembakaran dan berpotensi memberikan tekanan naik yang konsisten.

Sebelumnya, Helium melakukan pembakaran dari cadangan tim; sekarang, pembelian pasar terbuka akan mempertahankan likuiditas treasury sambil meningkatkan kelangkaan. Helium mencatat dalam postingan di X:

Dengan jumlah pelanggan Helium Mobile yang terus bertambah yang berkontribusi pada pendapatan bulanan, langkah ini bisa menjadi dorongan besar bagi HNT.

Perkiraan harga Helium: Apakah $2,80 target berikutnya?

Token HNT Helium turun ke level terendah $1,80 pada 17 Oktober dan menguji kembali level tersebut di tengah kelemahan pasar kripto secara keseluruhan pada akhir pekan.

Pada 20 Oktober, HNT naik hampir 3% dan mencapai level tertinggi 24 jam di atas $2,06.

Kenaikan tersebut, seperti yang dicatat, terjadi di tengah pemulihan ringan untuk altcoin setelah penurunan minggu lalu yang mencerminkan kerugian Bitcoin dan koin top lainnya.

Kenaikan HNT kemungkinan akan dibangun berdasarkan antisipasi kenaikan di seluruh aset berisiko, dengan ini mendorong bulls keluar dari level rendah.

Saat ini, harga Helium berada di -13% dan -24% masing-masing selama seminggu dan sebulan terakhir. Namun pergeseran strategis tim Helium menunjukkan potensi kenaikan.

Setelah menguji kembali level $2,00, bulls mungkin tertarik dengan zona pasokan yang kuat sekitar $2,80.

Hambatan utama antara level ini berada di sekitar $2,20 dan $2,60, dengan pola cup and handle yang berpotensi mengkonfirmasi satu sinyal dari pergerakan ini.

Artikel Helium (HNT) naik saat tim beralih ke pembelian kembali pasar terbuka; periksa prospek harga pertama kali muncul di CoinJournal.