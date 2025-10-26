Inilah berapa banyak Warren Buffett telah kehilangan dari penjualan saham Apple

Jika Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) milik Warren Buffett tetap mempertahankan seluruh posisi Apple (NASDAQ: AAPL), nilainya akan sekitar $241 miliar saat ini.

Namun, setelah penjualan yang terus-menerus selama dua tahun terakhir, kepemilikan Apple Berkshire kini bernilai sekitar $110 miliar. Ini berarti Buffett secara efektif kehilangan lebih dari $130 miliar dalam potensi keuntungan.

Penurunan saham Apple Berkshire mengikuti pengurangan kuartalannya. Pada Q3 2023, nilai penuh kepemilikan Apple Berkshire sekitar $171 miliar, dengan asumsi semua saham masih dipegang.

Nilai saham Apple Berkshire. Sumber: StockMKTNewz

Pada Q4 2023, nilai saham Apple naik menjadi $192 miliar karena sahamnya pulih, tetapi Berkshire mulai mengurangi posisinya. Pada Q1 2024, posisi penuh bernilai $171 miliar, sementara saham aktual Berkshire turun menjadi $130 miliar.

Kesenjangan melebar sepanjang 2024, dengan nilai potensial mencapai $233 miliar pada Q3, dibandingkan dengan kurang dari $110 miliar dalam kepemilikan aktual. Pada awal 2025, nilai Apple mencapai puncaknya mendekati $250 miliar, sementara saham Berkshire berkisar antara $90-$100 miliar.

Setelah penjualan lebih lanjut pada Q2 2025, saham Apple Berkshire turun menjadi sekitar $80 miliar, dibandingkan dengan potensi $205 miliar. Saat ini, kenaikan Apple telah mengangkat potensi saham menjadi $262,8 miliar, sementara saham Berkshire tetap sekitar $130 miliar.

Laporan Berkshire menunjukkan bahwa antara akhir 2023 dan pertengahan 2025, Buffett menjual lebih dari 600 juta saham Apple, mengurangi kepemilikan dari sekitar 900 juta menjadi sekitar 280 juta. Meskipun penjualan ini, Apple tetap menjadi kepemilikan ekuitas terbesar Berkshire, masih menyumbang lebih dari 40% dari portofolio saham publiknya.

Saham Apple mencapai rekor tertinggi baru

Perlu dicatat, ini terjadi saat saham Apple terus mencapai rekor tertinggi baru. Pada penutupan sesi terakhir, saham Apple naik 1,25%, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $262,82. Tertinggi intraday AAPL untuk minggu ini adalah $265,29.

Grafik harga saham AAPL satu minggu. Sumber: Finbold

Saham Apple telah menguat pada Oktober 2025, mendekati valuasi $4 triliun karena penjualan iPhone 17 yang kuat meningkatkan sentimen investor. Data awal menunjukkan peningkatan permintaan sebesar 14% dibandingkan dengan peluncuran iPhone 16 tahun lalu, didorong oleh penjualan yang kuat di China dan AS.

Secara keseluruhan, iPhone 17 Pro Max telah menjadi yang terbaik, didukung oleh upgrade operator dan adopsi awal.

