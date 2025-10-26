Inilah berapa banyak Warren Buffett telah kehilangan dari penjualan saham Apple

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Inilah berapa banyak Warren Buffett telah kehilangan pada penjualan saham Apple muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jika Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) milik Warren Buffett tetap mempertahankan seluruh posisi Apple (NASDAQ: AAPL), nilainya akan sekitar $241 miliar saat ini. Sebaliknya, setelah arus penjualan yang stabil selama dua tahun terakhir, kepemilikan Apple Berkshire kini bernilai sekitar $110 miliar. Ini berarti Buffett secara efektif telah kehilangan lebih dari $130 miliar dalam potensi keuntungan. Penurunan saham Apple Berkshire sangat mengikuti pengurangan kuartalannya. Pada Q3 2023, nilai penuh kepemilikan Apple Berkshire adalah sekitar $171 miliar, dengan asumsi semua saham masih dipegang. Nilai saham Apple Berkshire. Sumber: StockMKTNewz Pada Q4 2023, nilai saham Apple naik menjadi $192 miliar karena sahamnya pulih, tetapi Berkshire mulai mengurangi posisinya. Pada Q1 2024, posisi penuh bernilai $171 miliar, sementara saham aktual Berkshire telah turun menjadi $130 miliar. Kesenjangan melebar sepanjang 2024, dengan nilai potensial mencapai $233 miliar pada Q3, dibandingkan dengan kurang dari $110 miliar dalam kepemilikan aktual. Pada awal 2025, nilai Apple mencapai puncaknya mendekati $250 miliar, sementara saham Berkshire berkisar antara $90-$100 miliar. Setelah penjualan lebih lanjut di Q2 2025, saham Apple Berkshire turun menjadi sekitar $80 miliar, dibandingkan dengan potensi $205 miliar. Saat ini, reli Apple telah mengangkat potensi saham menjadi $262,8 miliar, sementara saham Berkshire tetap sekitar $130 miliar. Laporan Berkshire menunjukkan bahwa antara akhir 2023 dan pertengahan 2025, Buffett menjual lebih dari 600 juta saham Apple, mengurangi sahamnya dari sekitar 900 juta menjadi sekitar 280 juta. Meskipun penjualan ini, Apple tetap menjadi kepemilikan ekuitas terbesar Berkshire, masih membentuk lebih dari 40% dari portofolio saham publiknya. Saham Apple mencapai rekor tertinggi baru Yang perlu dicatat, ini terjadi saat saham Apple terus mencapai rekor tertinggi baru. Pada penutupan sesi terakhir, saham Apple naik 1,25%, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $262,82. Tertinggi intraday AAPL...Postingan Inilah berapa banyak Warren Buffett telah kehilangan pada penjualan saham Apple muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jika Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) milik Warren Buffett tetap mempertahankan seluruh posisi Apple (NASDAQ: AAPL), nilainya akan sekitar $241 miliar saat ini. Sebaliknya, setelah arus penjualan yang stabil selama dua tahun terakhir, kepemilikan Apple Berkshire kini bernilai sekitar $110 miliar. Ini berarti Buffett secara efektif telah kehilangan lebih dari $130 miliar dalam potensi keuntungan. Penurunan saham Apple Berkshire sangat mengikuti pengurangan kuartalannya. Pada Q3 2023, nilai penuh kepemilikan Apple Berkshire adalah sekitar $171 miliar, dengan asumsi semua saham masih dipegang. Nilai saham Apple Berkshire. Sumber: StockMKTNewz Pada Q4 2023, nilai saham Apple naik menjadi $192 miliar karena sahamnya pulih, tetapi Berkshire mulai mengurangi posisinya. Pada Q1 2024, posisi penuh bernilai $171 miliar, sementara saham aktual Berkshire telah turun menjadi $130 miliar. Kesenjangan melebar sepanjang 2024, dengan nilai potensial mencapai $233 miliar pada Q3, dibandingkan dengan kurang dari $110 miliar dalam kepemilikan aktual. Pada awal 2025, nilai Apple mencapai puncaknya mendekati $250 miliar, sementara saham Berkshire berkisar antara $90-$100 miliar. Setelah penjualan lebih lanjut di Q2 2025, saham Apple Berkshire turun menjadi sekitar $80 miliar, dibandingkan dengan potensi $205 miliar. Saat ini, reli Apple telah mengangkat potensi saham menjadi $262,8 miliar, sementara saham Berkshire tetap sekitar $130 miliar. Laporan Berkshire menunjukkan bahwa antara akhir 2023 dan pertengahan 2025, Buffett menjual lebih dari 600 juta saham Apple, mengurangi sahamnya dari sekitar 900 juta menjadi sekitar 280 juta. Meskipun penjualan ini, Apple tetap menjadi kepemilikan ekuitas terbesar Berkshire, masih membentuk lebih dari 40% dari portofolio saham publiknya. Saham Apple mencapai rekor tertinggi baru Yang perlu dicatat, ini terjadi saat saham Apple terus mencapai rekor tertinggi baru. Pada penutupan sesi terakhir, saham Apple naik 1,25%, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $262,82. Tertinggi intraday AAPL...

Inilah berapa banyak Warren Buffett telah kehilangan dari penjualan saham Apple

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/26 02:20
SphereX
HERE$0.000119--%
B
B$0.1367-9.87%
Streamflow
STREAM$0.02389+0.12%
Nowchain
NOW$0.0021+0.96%
Moonveil
MORE$0.005097-4.87%

Jika Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) milik Warren Buffett tetap mempertahankan seluruh posisi Apple (NASDAQ: AAPL), nilainya akan sekitar $241 miliar saat ini.

Namun, setelah penjualan yang terus-menerus selama dua tahun terakhir, kepemilikan Apple Berkshire kini bernilai sekitar $110 miliar. Ini berarti Buffett secara efektif kehilangan lebih dari $130 miliar dalam potensi keuntungan.

Penurunan saham Apple Berkshire mengikuti pengurangan kuartalannya. Pada Q3 2023, nilai penuh kepemilikan Apple Berkshire sekitar $171 miliar, dengan asumsi semua saham masih dipegang.

Nilai saham Apple Berkshire. Sumber: StockMKTNewz

Pada Q4 2023, nilai saham Apple naik menjadi $192 miliar karena sahamnya pulih, tetapi Berkshire mulai mengurangi posisinya. Pada Q1 2024, posisi penuh bernilai $171 miliar, sementara saham aktual Berkshire turun menjadi $130 miliar.

Kesenjangan melebar sepanjang 2024, dengan nilai potensial mencapai $233 miliar pada Q3, dibandingkan dengan kurang dari $110 miliar dalam kepemilikan aktual. Pada awal 2025, nilai Apple mencapai puncaknya mendekati $250 miliar, sementara saham Berkshire berkisar antara $90-$100 miliar.

Setelah penjualan lebih lanjut pada Q2 2025, saham Apple Berkshire turun menjadi sekitar $80 miliar, dibandingkan dengan potensi $205 miliar. Saat ini, kenaikan Apple telah mengangkat potensi saham menjadi $262,8 miliar, sementara saham Berkshire tetap sekitar $130 miliar.

Laporan Berkshire menunjukkan bahwa antara akhir 2023 dan pertengahan 2025, Buffett menjual lebih dari 600 juta saham Apple, mengurangi kepemilikan dari sekitar 900 juta menjadi sekitar 280 juta. Meskipun penjualan ini, Apple tetap menjadi kepemilikan ekuitas terbesar Berkshire, masih menyumbang lebih dari 40% dari portofolio saham publiknya.

Saham Apple mencapai rekor tertinggi baru 

Perlu dicatat, ini terjadi saat saham Apple terus mencapai rekor tertinggi baru. Pada penutupan sesi terakhir, saham Apple naik 1,25%, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $262,82. Tertinggi intraday AAPL untuk minggu ini adalah $265,29.

Grafik harga saham AAPL satu minggu. Sumber: Finbold

Saham Apple telah menguat pada Oktober 2025, mendekati valuasi $4 triliun karena penjualan iPhone 17 yang kuat meningkatkan sentimen investor. Data awal menunjukkan peningkatan permintaan sebesar 14% dibandingkan dengan peluncuran iPhone 16 tahun lalu, didorong oleh penjualan yang kuat di China dan AS.

Secara keseluruhan, iPhone 17 Pro Max telah menjadi yang terbaik, didukung oleh upgrade operator dan adopsi awal.

Gambar unggulan via Shutterstock

Sumber: https://finbold.com/heres-how-much-warren-buffett-has-missed-on-apple-stock-sales/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+0.48%
Bitcoin
BTC$102,741.85+0.58%
Major
MAJOR$0.10223+4.35%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.062-2.23%
Starpower
STAR$0.12363+1.12%
Ambire Wallet
WALLET$0.01889-1.61%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Para trader mengawasi grafik, tetapi keyakinan belum sepenuhnya ada. Diskusi seputar prediksi harga Ethereum belum [...] Artikel Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Karena Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M pertama kali muncul di Coindoo.
Ethereum
ETH$3,452+1.25%
Threshold
T$0.01261-2.55%
Bagikan
Coindoo2025/11/09 20:35

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,779.80
$102,779.80$102,779.80

+1.04%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,455.49
$3,455.49$3,455.49

+2.33%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.26
$160.26$160.26

+2.29%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2825
$2.2825$2.2825

+1.15%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$598.76
$598.76$598.76

+17.15%