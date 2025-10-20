Paus dalam industri membuka posisi long BTC, ETH senilai $255M saat Trump mengonfirmasi pertemuan dengan China pada 31 Okt.

Seorang paus kripto telah membuka posisi long Bitcoin dan Ethereum senilai $255 juta saat pasar bereaksi terhadap tanda-tanda meredanya ketegangan AS-China.
Pada 20 Oktober, analis on-chain Wimar.x melaporkan bahwa seorang orang dalam dengan catatan perdagangan sempurna membuka posisi long dengan leverage besar pada Bitcoin dan Ethereum.
Analis on-chain lainnya, Emelu.eth, menandai posisi besar oleh dompet 0x89Da, yang membuka posisi long dengan leverage 25x pada 21.966 ETH ($99,5 juta). Alamat tersebut memiliki tingkat kemenangan sebelumnya sebesar 81% dari 53 perdagangan dan telah menghasilkan lebih dari $2 juta keuntungan yang terealisasi.
Waktu langkah-langkah ini bertepatan dengan konfirmasi Presiden AS Donald Trump bahwa ia akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada 31 Oktober di KTT APEC di Korea Selatan. Trump menyebut Xi sebagai "pemimpin yang sangat kuat" dan mengatakan pertemuan tersebut bertujuan untuk mencapai "kesepakatan yang adil," menandai pemutusan dari perselisihan tarif baru-baru ini yang mengguncang pasar global.
Pembicaraan diperkirakan akan berfokus pada pengurangan tarif, pemulihan ekspor pertanian AS, dan pembatasan ekspor logam tanah jarang, masalah yang telah membebani kedua ekonomi.
Pengumuman tersebut membantu memicu pemulihan aset digital. Kapitalisasi pasar kripto global naik 3% dalam 24 jam terakhir menjadi $3,8 triliun. Bitcoin naik 1,2% untuk diperdagangkan di atas $110.000, sementara Ethereum naik 2% menjadi $4.041. Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto tetap di 29, menunjukkan kehati-hatian yang berkelanjutan tetapi sentimen yang membaik.
Katalis yang akan datang termasuk pertemuan Federal Reserve pada 28-29 Oktober, di mana pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin diperkirakan, dan kemungkinan persetujuan ETF untuk altcoin seperti XRP dan Solana. Para ahli memprediksi bahwa elemen-elemen ini, bersama dengan pengurangan ketegangan perdagangan, dapat memperpanjang pemulihan hingga akhir Oktober.