Apakah WLD Masih Bagus untuk Dibeli atau Saatnya Mencari Alternatif?

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/02 13:42
Worldcoin
WLD$0.807-1.58%
LOOK
LOOK$0.0392+1.58%
Sleepless AI
AI$0.06324-1.47%
Griffin AI
GAIN$0.005052-3.36%
MISSION
MISSION$0.000003954-9.66%

Pasar kripto terus menarik perhatian global karena proyek-proyek yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) mendapatkan momentum baru. Di antaranya, Worldcoin (WLD) telah muncul sebagai titik fokus dengan Sam Altman dari OpenAI dan misinya untuk menciptakan sistem identitas digital universal.

Sektor AI yang lebih luas, termasuk token seperti Bittensor (TAO) dan Fetch.ai (FET), baru-baru ini mengalami lonjakan aktivitas perdagangan, mencerminkan minat investor yang semakin besar pada teknologi blockchain berbasis AI.

Antusiasme ini telah berlanjut ke Worldcoin, yang mengalami volatilitas yang signifikan. Meskipun berfluktuasi, kinerja token tetap dalam pengawasan ketat, karena perilaku harganya sering mencerminkan perubahan sentimen di seluruh segmen kripto AI.

Berikut adalah prediksi harga Worldcoin dengan pembaruan AI dari pakar kripto Cilinix Crypto, beserta wawasannya tentang presale Bitcoin Hyper. Analisis lengkapnya tersedia dalam artikel ini atau di saluran YouTube-nya.

Pasar Kripto Berbasis AI Menuju Pertumbuhan $1 Triliun

Sektor kripto berbasis AI diperkirakan akan berkembang lima kali lipat dan mencapai $1 triliun dalam dekade berikutnya, menurut Maxim Legg, CEO perusahaan infrastruktur blockchain Pangea. Dia percaya sektor ini akan semakin kuat seiring munculnya lebih banyak proyek yang legitimate.

Legg menjelaskan bahwa AI akan segera bertindak sebagai antarmuka untuk jaringan blockchain, memungkinkan pengguna non-teknis berinteraksi dengan mulus dalam transaksi on-chain. Setelah hambatan teknis ini dihilangkan, adopsi blockchain dapat menyebar jauh melampaui pengembang dan pedagang kripto.

Data dari DeFiLlama menunjukkan bahwa startup AI-kripto mengumpulkan lebih dari $550 juta dalam sembilan bulan pertama tahun ini, menandai peningkatan 7% dibandingkan dengan 2024. Namun, beberapa investor berpendapat bahwa sebagian besar proyek belum menghasilkan hasil yang substansial.

Pemimpin teknologi mapan seperti Nvidia dan Microsoft telah mendorong boom AI, mendorong pasar saham global lebih tinggi. Pada Oktober, OpenAI menandatangani kesepakatan multi-miliar dolar dengan Advanced Micro Devices (AMD) untuk membeli enam gigawatt chip AMD, meningkatkan kegembiraan di bidang ini.

Perkembangan ini membantu token kripto terkait AI melonjak 487% year to date, mencapai kapitalisasi pasar $27 miliar, menunjukkan bahwa target satu triliun dolar mungkin memang dalam jangkauan.

Prediksi Harga Worldcoin

Worldcoin saat ini diperdagangkan dalam rentang yang ketat antara $0,83 dan $0,96, menunjukkan ketahanan dan kehati-hatian di antara peserta pasar.

Zona support $0,83-$0,85 telah terbukti menjadi level defensif utama, dan mempertahankan area ini dapat menentukan apakah token akan stabil atau menghadapi tekanan bearish yang baru.

Indikator teknis menunjukkan bahwa jika $WLD dapat bertahan di atas support ini dan merebut kembali area nilai tingginya sekitar $0,96, pergerakan menuju resistensi $1,00 bisa terjadi. Namun, menembus di atas $1,00 akan membutuhkan momentum yang signifikan, karena ini merupakan hambatan psikologis dan zona resistensi yang secara historis kuat.

Untuk saat ini, skenario yang paling mungkin tampaknya adalah konsolidasi jangka pendek, diikuti dengan pengujian ulang zona $0,94-$0,96. Kecuali sentimen AI yang lebih luas meningkat atau kemitraan besar diumumkan, Worldcoin mungkin kesulitan untuk mempertahankan terobosan melampaui $1,00 dalam jangka pendek.

Presale Bitcoin Hyper Melonjak – Apakah Ini Pembelian yang Lebih Baik Daripada Worldcoin Saat Ini?

Bagi investor yang mengevaluasi kripto terbaik untuk dibeli sekarang, Worldcoin tetap menjadi pilihan yang menarik namun spekulatif karena volatilitasnya dan ketergantungannya pada hype terkait AI. Mereka yang mencari alternatif mungkin mempertimbangkan proyek presale yang muncul yang menawarkan potensi kenaikan yang lebih tinggi.

Salah satu proyek tersebut adalah Bitcoin Hyper (HYPER), yang dengan cepat menjadi salah satu presale kripto yang paling banyak dibicarakan di pasar, menarik perhatian karena tujuannya yang ambisius untuk menciptakan jaringan Layer 2 berbasis Bitcoin yang dibangun di atas Solana Virtual Machine (SVM).

Proyek ini berencana untuk memperkenalkan dompet, explorer, bridge, fitur staking, dan ekosistem meme sendiri, dengan target peluncuran mainnet dan token pada akhir 2025 atau awal 2026. Dengan hampir $25,6 juta yang telah terkumpul dan sekitar $100.000 ditambahkan setiap hari.

Bitcoin Hyper menonjol di antara presale kripto yang sedang berlangsung karena menggabungkan kekuatan merek Bitcoin dengan tujuan infrastruktur yang inovatif, menawarkan investor awal kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekosistem yang berorientasi ke depan yang dibangun untuk pertumbuhan jangka panjang dan interoperabilitas blockchain.

Kunjungi Bitcoin Hyper

Artikel ini telah disediakan oleh salah satu mitra komersial kami dan tidak mencerminkan pendapat Cryptonomist. Harap diketahui bahwa mitra komersial kami mungkin menggunakan program afiliasi untuk menghasilkan pendapatan melalui tautan di artikel ini.

Sumber: https://en.cryptonomist.ch/2025/11/02/worldcoin-price-prediction-is-wld-still-a-good-buy-or-time-to-look-for-alternatives/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

