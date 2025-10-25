BursaDEX+
Taruhan Jane Street Memicu Reli di Saham Bitfarms, Cipher, dan Hut 8

Oleh: Crypto Breaking News
2025/10/25 07:27
Illusion of Life
Taruhan Jane Street Memicu Reli Saham Bitfarms, Cipher, dan Hut 8

Saham penambangan Bitcoin dan cryptocurrency mengalami reli yang signifikan minggu lalu, didorong oleh minat investor baru setelah pengungkapan kepemilikan besar oleh perusahaan perdagangan utama. Momentum ini berlanjut hingga hari Jumat, karena peserta pasar merespons positif terhadap perkembangan ini, memperkuat pentingnya minat institusional dalam ruang kripto.

  • Jane Street mengungkapkan kepemilikan pasif yang besar di perusahaan penambangan Bitcoin, memicu reli saham seperti Bitfarms, Cipher Mining, dan Hut 8.
  • Saham-saham terkait melonjak antara 8% dan 19% dalam minggu yang ditandai dengan peningkatan aktivitas institusional.
  • Saham penambangan Bitcoin telah secara signifikan mengungguli Bitcoin itu sendiri selama tahun lalu, menyoroti ketahanan sektor di tengah fluktuasi pasar yang lebih luas.
  • Pengungkapan ini menandakan meningkatnya kepercayaan institusional terhadap penambang kripto dan industri blockchain yang lebih luas.

Saham perusahaan penambangan Bitcoin terkemuka melonjak minggu lalu setelah perusahaan perdagangan Jane Street mengungkapkan kepemilikan pasif yang besar di beberapa penambang kripto yang diperdagangkan secara publik. Dokumen yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. pada hari Kamis menunjukkan bahwa afiliasi Jane Street memegang sekitar 5,4% Bitfarms, 5% Cipher Mining, dan 5% Hut 8. Kepemilikan ini dicirikan sebagai investasi pasif daripada saham aktivis, mencerminkan kepercayaan institusional daripada aktivisme.

Setelah pengungkapan tersebut, saham-saham ini mengalami reli substansial — dengan Bitfarms meningkat sebesar 10,68%, Cipher Mining melompat hampir 20%, dan Hut 8 memperoleh sekitar 17% pada penutupan pasar hari Jumat. Penambang Bitcoin lainnya, termasuk American Bitcoin Corp., IREN Limited, dan Hive Digital Technologies, juga mencatat keuntungan signifikan sebesar 11% hingga hampir 18%, menggarisbawahi sentimen positif di seluruh sektor.

Jane Street, salah satu perusahaan perdagangan proprietary terkemuka yang aktif di bidang ekuitas dan aset digital, pertama kali mengungkapkan minatnya pada penambang Bitcoin pada awal 2023 melalui investasi di perusahaan seperti Marathon Digital. Pengungkapan terbaru ini muncul tak lama setelah Google mengumumkan kepemilikan 5,4% di Cipher Mining pada 25 September, semakin menekankan jejak institusional yang berkembang di sektor penambangan kripto.

Peningkatan minat ini bertepatan dengan periode di mana saham penambangan Bitcoin telah melampaui pertumbuhan Bitcoin sendiri—selama tahun lalu, Hut 8 telah naik sekitar 211%, dan Bitfarms hampir 131%, dibandingkan dengan keuntungan Bitcoin sebesar 73%. Kinerja seperti itu menggarisbawahi ketahanan sektor dan potensinya sebagai jalur yang menguntungkan di tengah kenaikan harga cryptocurrency dan perluasan adopsi blockchain.

Minat berkelanjutan dari pemain institusional seperti Jane Street dan Google menggarisbawahi lanskap yang berubah bagi penambang kripto, memposisikan mereka sebagai komponen kunci dalam ekosistem aset digital dan teknologi blockchain yang terus berkembang. Seiring dengan kematangan industri, perkembangan ini kemungkinan akan memengaruhi pendekatan regulasi dan strategi investor ke depan.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Jane Street Bets Spark Rally in Bitfarms, Cipher, and Hut 8 Shares di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC.

Coinstats2025/11/09 20:17
