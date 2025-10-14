JPMorgan Membuka Pintu untuk Perdagangan Bitcoin bagi Klien — Tanpa Mengambil Kustodi

JPMorgan Chase telah mengumumkan rencana untuk memungkinkan klien membeli Bitcoin, menandakan penerimaan aset digital yang hati-hati namun signifikan. Namun, bank tersebut tidak akan menawarkan layanan kustodian, menggarisbawahi keinginannya untuk memenuhi permintaan tanpa sepenuhnya terjun ke lapisan operasional kripto yang lebih kompleks. Perubahan Besar dari Skeptisisme Dimon Sebelumnya CEO JPMorgan Jamie Dimon, lama […]
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.