M2 Capital menginvestasikan $21 juta di AVAX One yang terdaftar di Nasdaq

PANews melaporkan pada tanggal 20 Oktober bahwa, menurut Crowdfund Insider, M2 Capital yang berbasis di UAE mengumumkan investasi sebesar $21 juta di AVAX One, sebuah vault aset digital yang terdaftar di Nasdaq. AVAX One, yang diubah namanya dari AgriFORCE, bertujuan untuk menyimpan token asli AVAX milik Avalanche secara terpusat dan berpartisipasi dalam aktivitas on-chain potensial seperti staking dan penyediaan likuiditas.
