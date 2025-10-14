Momentum Presale MAGACOIN FINANCE Meningkat — Trader XRP dan Cardano Mengincar Potensi ROI 9.000%

XRP pulih setelah penurunan tajam 41% untuk diperdagangkan di atas $2,47 dengan tawaran institusional kembali masuk setelah likuidasi besar-besaran. Cardano juga mengalami penurunan 21% ke $0,64 dan kemudian menetap di sekitar area oversold. Saat volatilitas melanda altcoin utama, investor mengalihkan fokus mereka ke usaha tahap awal lainnya seperti MAGACOIN FINANCE, yang presale-nya masih menghasilkan arus yang cukup besar dan menyebabkan para trader menyebut proyek ini sebagai altcoin terbaik untuk dibeli dengan ROI 9.000%.

Harga XRP Bangkit Kembali Setelah Sesi Perdagangan Kacau

Setelah salah satu periode paling tidak stabil di tahun 2025, harga XRP pulih dari kerugian. Antara 10 dan 11 Oktober, token tersebut turun hingga $1,64 tetapi kembali naik hingga 2,47 pada akhir sesi. Rentang perdagangan $1,14 mewakili salah satu pergerakan intraday terluas dalam beberapa bulan terakhir, dipicu oleh deleveraging berbasis makro dan likuidasi panik.

Menurut data CoinGlass, lebih dari 150 juta futures XRP dilikuidasi oleh trader merespons berita ancaman tarif di Amerika Serikat. Volume mencapai lebih dari 817 juta XRP, yang kira-kira tiga kali lipat rata-rata beberapa hari terakhir. Ada peningkatan meja institusional antara $2,34 hingga $2,45 dan ini merupakan indikasi keinginan pembelian baru. Analis mematok resistensi pada level kritis $3,05 dan kemungkinan lonjakan ke $3,65-$4,00 jika momentum berlanjut.

Sumber: Glassnode

Pengamat on-chain Glassnode mencatat pengambilan keuntungan yang baik oleh investor yang telah membeli XRP kurang dari satu dolar. Platform tersebut mengidentifikasi dua gelombang besar realisasi, pada Desember 2024 dan Juli 2025, yang menurunkan momentum jangka pendek. Data menunjukkan XRP dapat menuju gelombang akumulasi berikutnya seperti pada siklus pasar sebelumnya.

Cardano Menghadapi Koreksi Tajam tetapi Menunjukkan Tanda-tanda Pemulihan

Harga Cardano turun 21% dalam 24 jam dan menurun hingga $0,64 setelah lonjakan penjualan signifikan di pasar. Token tersebut menembus beberapa level support yang menyebabkan likuidasi pada posisi leverage. Volume melonjak hingga lebih dari $4,6 miliar yang menunjukkan perilaku cepat keluar oleh trader yang mencoba mengatasi risiko.

Data teknis menunjukkan bahwa ADA mendekati situasi oversold pada RSI empat jam dan ini menunjukkan bahwa para penjual akan kelelahan. Analis melihat kemungkinan titik stabilisasi di area $0,58 hingga $0,60. Pemulihan di atas $0,67 akan memberikan Cardano pijakan baru dan resistensi yang lebih besar berada di sekitar $0,75.

Sumber: X

Meskipun ada pembalikan tajam pada saat pullback, suasana di antara pemegang ADA masih positif. Influencer Sssebi mengamati bahwa rebound kembali dalam beberapa minggu dengan siklus kapitulasi serupa sebelumnya. Metrik jaringan menunjukkan staking aktif dan keterlibatan pengembang, yang berarti fundamental jangka panjang stabil.

MAGACOIN FINANCE Mendapatkan Kekuatan Selama Volatilitas Pasar

Saat kripto yang lebih besar pulih, MAGACOIN FINANCE berhasil berkinerja lebih baik karena tetap bertahan dalam presale-nya. Proyek ini sekarang telah melampaui pendanaan lebih dari $16 juta, dan sekarang menarik investor yang mencari pertumbuhan tinggi di pasar yang konsolidasi.

Analis menjelaskan bahwa arus masuk yang tinggi adalah hasil dari audit transparan dan kontrak pintar terverifikasi di MAGACOIN FINANCE. CertiK dan Hashex telah melakukan tinjauan terhadap proyek tersebut, yang menjamin integritas kontrak dan keamanan investor. Partisipasi awal telah dipromosikan oleh struktur presale-nya yang harganya naik seiring berjalannya setiap tahap.

Menurut analis pasar, MAGACOIN FINANCE dapat dicirikan sebagai salah satu proyek blockchain dengan pertumbuhan tercepat pada tahun 2025. Proyek ini berpotensi menjadi kejadian luar biasa karena tokenomics berbasis kelangkaan, keterlibatan komunitas, dan kolaborasi yang berkembang ketika likuiditas altcoin pulih. Analis memproyeksikan kemungkinan ROI 9.000% jika momentum yang ada berlanjut setelah listing di bursa.

MAGACOIN FINANCE Diposisikan untuk Rotasi Pasar Berikutnya

Pengamat industri merasa bahwa rotasi altcoin dari large-cap ke mid-cap yang akan segera terjadi akan menguntungkan MAGACOIN FINANCE. Proyek ini diluncurkan dengan audit yang terkonfirmasi dan ekosistem komunitas telah berkinerja baik secara historis setelah kepercayaan pasar kembali.

Momentum awal MAGACOIN FINANCE dan basis stabilnya sejalan dengan persyaratan tersebut. Selain itu, peningkatan popularitas token di platform sosial dan jumlah investor yang bertambah menunjukkan bahwa lebih banyak investor ritel dan institusional menjadi sadar.

Dengan likuiditas yang beralih dari koin lama ke aset yang lebih baru, analis menganggap MAGACOIN FINANCE sebagai altcoin terbaik untuk dibeli sekarang.

Kesimpulan

Pemulihan XRP dan stabilisasi Cardano menunjukkan periode pemulihan yang hati-hati setelah volatilitas kuat di pasar kripto. Terlepas dari pasang surut ini, MAGACOIN FINANCE menonjol sebagai salah satu proyek yang berkinerja sangat baik selama periode ketidakpastian.

Didukung oleh audit terbukti dan arus masuk presale yang tinggi, proyek ini tetap menarik bagi investor yang ingin berinvestasi dalam struktur berpotensi tinggi di dunia aset digital yang berubah pada tahun 2025. Jangan sampai ketinggalan seperti bagaimana trader melewatkan kereta XRP dan Cardano.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang MAGACOIN FINANCE, kunjungi:

