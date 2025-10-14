Temui OpenxAI: Perusahaan Minggu Ini dari HackerNoon

Kami kembali dengan fitur Perusahaan Minggu Ini lainnya! Setiap minggu, kami membagikan merek teknologi luar biasa dari database perusahaan teknologi kami, yang meninggalkan jejak abadi mereka di internet. Database HackerNoon yang unik ini merangking perusahaan S&P 500 dan startup terbaik tahun ini.
\ Minggu ini, kami menampilkan OpenxAI, sebuah ekosistem AI terdesentralisasi dan tanpa izin yang bertujuan untuk mengubah lanskap AI yang ada.
\ Melalui penggunaan kredit GPU yang ditokenisasi (tGPU) dan infrastruktur terdesentralisasi, perusahaan ini bertujuan untuk mengurangi biaya GPU hingga 80% sambil memungkinkan likuiditas komputasi
Pada awal September 2025, OpenxAI bermitra dengan HackerNoon untuk mengumumkan peluncuran besar perusahaan di Base melalui layanan Siaran Pers Teknologi HackerNoon. Tidak perlu dikatakan lagi, artikel tersebut telah menarik perhatian di seluruh internet, dengan lebih dari 10K pembaca, menjadikannya salah satu siaran pers paling sukses yang pernah didistribusikan oleh HackerNoon.
\ Program siaran pers teknologi HackerNoon membantu OpenxAI menjangkau audiens lebih dari 4 juta penggemar teknologi melalui penyempurnaan editorial dan distribusi ramah SEO. Paket siaran pers juga mencakup distribusi newsletter, amplifikasi sosial dengan iklan tertarget, dan sindikasi ke ~100 tempat, termasuk Yahoo Finance dan The AP, menghasilkan sekitar 3K pembaca per rilis.
Menerapkan prinsip desentralisasi hingga ke intinya, dan menepatinya - OpenxAI tidak hanya membangun infrastruktur AI, mereka memastikan pengetahuan tentang AI dapat diakses oleh semua orang! Di kanal YouTube OpenxAI, Anda dapat menemukan berbagai konten berharga, mulai dari tutorial hingga workshop dan sesi mentor, semuanya gratis dan siap untuk Anda pelajari. Berikan mereka dukungan Anda 😉
